Le monde du travail est aujourd’hui en pleine ébullition. La crise sanitaire est en grande partie responsable de cette transformation profonde des usages internes et externes aux entreprises mais elle n’est en fait que le catalyseur d’une révolution déjà enclenchée depuis de nombreuses années. Dès l’avènement de l’informatique, les entreprises

ont en effet compris que la bataille du profit se jouerait désormais sur les réseaux et que le marketing ne serait plus jamais comme avant.

Les outils numériques ont en effet révolutionné les process des entreprises. Aujourd’hui, on peut planifier et optimiser le travail des ressources humaines, connecter les différents services ou encore fluidifier la communication des collaborateurs grâce aux logiciels mais s’il y a un secteur qui véritablement transformé par l’outil numérique, c’est bien le marketing. Avec les outils du marketing automation, vous pouvez en effet générer des leads automatiques et accroître vos ventes en toute simplicité. Explications.

Le marketing automation, un outil stratégique

Le marketing automation se base sur les capacités de traitement des outils numériques pour permettre aux entreprises de générer des leads automatiques grâce à des logiciels spécialisés. Pour les sociétés, c’est là une formidable opportunité de rationaliser leurs process, de limiter la mobilisation des équipes pour des tâches rébarbatives et chronophages et donc, in fine, d’améliorer la qualité de la relation client tout en augmentant le chiffre d’affaires.

Non seulement le marketing automation libère du temps pour vos collaborateurs mais il permet en outre d’affiner vos campagnes marketing en ciblant très spécifiquement des groupes d’individus en fonction de leur profil, de leur comportement sur vos différents sites internet ou simplement de leurs interactions avec vos chatbots. Cet outil est donc au service de la réputation de votre entreprise, de l’augmentation de sa zone de chalandise mais aussi de l’accroissement de ses ventes.

Générer des leads automatiques et accroître ses chiffres de vente

Pour créer une stratégie de marketing automation efficace, il convient d’utiliser les bons leviers. Pour cela, il est important de savoir bien sélectionner son outil. Il en existe une grande variété sur le web. Certains nécessitent quelques connaissances du codage informatique mais la plupart sont des solutions clés en mains qui sont en plus livrées avec un service d’accompagnement qui permet un paramétrage et une maintenance adaptée à vos besoins.

Pur générer des leads automatiques, et donc faire progresser le statut des simples visiteurs de vos sites vers celui de potentiels clients, de multiples leviers sont utilisés par les logiciels de marketing automation. On pense notamment aux envois d’e-mails personnalisés, au tracking web, aux webinars ou encore aux formulaires de téléchargements accessibles via vos landing pages. Dans le prochain paragraphe, vous vous présentons plusieurs solutions disponibles.

Des outils efficaces au service de votre réussite marketing

Marketo est sûrement l’un des outils les plus complets pour générer des leads automatiques. Il vous permet d’automatiser l’envoi d’e-mails marketing personnalisés, d’attirer vos clients sur votre boutique en ligne ou encore d’identifier et de prioriser les canaux les plus adaptés pour convertir vos leads. Il est néanmoins assez cher et ne conviendra pas forcément aux petites structures. Hubspot est plus souple car, non content de faciliter la connexion entre 4 logiciels différents, il propose aussi une version gratuite.

Hubspot est un CRM qui vous permet de gérer vos contacts, d’organiser le calendrier de vos commerciaux et de fidéliser vos clients grâce à l’acquisition de données. Il est à coup sûr un outil de marketing automation efficace pour vous permettre de développer une stratégie digitale complète. Enfin, Plezi est aussi très bien construit. Cette solution française est plutôt axée sur les campagnes d’inbound marketing et travaille aussi bien sur le « call-to-action » que le lead nurturing pour vous aider à convertir vos cibles.