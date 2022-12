De manière générale, la farine de chanvre, issue des graines de cannabis, est facilement disponible dans les points de vente dédiés au commerce de produits bio et axés sur la nutrition naturelle ainsi que dans les herboristeries les plus achalandées ainsi qu’en ligne.

Compte tenu des innombrables consentements que cet aliment a pu capter ces dernières années, même les supermarchés conventionnels ont depuis longtemps réservé des étagères dédiées aux alternatives naturelles et sans gluten pour les cœliaques.

De plus, il est tout à fait légal de commander des graines de marijuana en ligne… alors, achetez les graines de cannabis sur des sites reconnus et commencez votre collection de graines de haute-qualité.

Farine de graines de cannabis et index glycémique

L’une des potentialités des graines de chanvre, par conséquent également attribuée à la farine de chanvre, est de pouvoir réguler l’index glycémique ou les niveaux de glucose présents dans le sang.

En fait, il existe d’innombrables recherches scientifiques qui, au cours des dernières années, ont révélé comment les acides gras, présents en quantités considérables dans la farine de chanvre, sont particulièrement utiles pour réguler la glycémie, maintenant ainsi l’équilibre de la glycémie, et donc la soi-disant glycémie, l’indice est sous contrôle.

En fait, maintenir l’index glycémique aussi constant que possible permet de stimuler une action bénéfique non seulement pour tous les sujets souffrant de diabète de type 1, mais en même temps aussi pour ceux qui souhaitent promouvoir et protéger leur état de bien-être, en prévenant cette pathologie, exactement comme le révèle cette étude.

En même temps aussi tous les éléments actifs présents dans la structure fibreuse du cannabis, comme le révèle cette étude complémentaire, ils déterminent une action directe sur le contrôle du glucose dans le sang, constituant une alimentation correcte pour les personnes souffrant de diabète. La farine de chanvre est également connue pour sa présence massive de fibres : cette étude révèle qu’un apport plus élevé en fibres solubles est également capable d’améliorer et de contrôler le taux de glucose dans le sang ainsi que l’insulinorésistance même chez les sujets non diabétiques.

Par conséquent, enrichir son alimentation avec des produits riches en fibres comme la farine de chanvre améliore l’absorption de tout aliment introduit dans le corps en combinaison avec celui-ci.

La farine de chanvre peut donc être librement consommée même par les personnes souffrant de diabète, elle a un index glycémique bas par la quantité réduite de glucides.

Toutefois, il faut préciser que cet aliment ne représente en aucun cas une alternative aux médicaments ou à toutes thérapies. C’est encore un aliment simple qui peut être intégré à son alimentation pour améliorer son bien-être.

Pâtes et pizzas à la farine de graines de cannabis

La farine de chanvre est souvent utilisée pour créer, non seulement, des mélanges de farine savoureux et savoureux, mais aussi pour préparer de la pâte à pizza, à condition qu’elle soit ajoutée à une farine de blé forte (W250 ou W300) ou comme alternative à une farine sans gluten. , si vous voulez préparer une pizza également adaptée aux cœliaques.

Les ingrédients de la pâte à pizza à la farine de chanvre sont les suivants :

500 g de farine forte ;

60/70 g de farine de graines de chanvre ;

Un demi-bâton de levure de bière ;

½ cuillère à soupe de sucre ;

10 g de sel fin ;

300 ml d’eau tiède ;

2 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge.

Une fois la levure de bière dissoute dans de l’eau tiède, avec le sucre, pour préparer la pizza avec de la farine de chanvre, il faudra mélanger les deux farines ensemble dans un grand bol, puis verser le liquide préalablement préparé, mélanger le tout jusqu’à ajouter l’huile : il est possible de procéder soit à la main, soit à l’aide d’un malaxeur planétaire à vitesse réduite.

Une fois une pâte lisse et homogène obtenue, on la recouvre à l’intérieur du bol et on la laisse reposer pendant au moins une heure et demie. Puis, on la pétrit à nouveau en prenant soin de recouvrir le tout de film alimentaire avant la deuxième phase de repos, en réfrigérateur pendant au moins 24 heures.

Au bout de 24 heures, la pâte à base de farine de chanvre sera prête à être étalée à la main ou au rouleau à pâtisserie après avoir été placée à température ambiante pendant au moins une demi-heure.

Desserts à base de farine de graines de cannabis

Les desserts à base de farine de chanvre sont également délicieux, tout d’abord les muffins de chanvre sativa et les noix, un authentique concentré de protéines adapté aux sportifs ou pour une délicieuse pause-café.

Voici les ingrédients nécessaires :

150 g d’œufs entiers ;

120 g de sucre de canne ;

50 g de farine de tapioca ;

50 g de farine de chanvre ;

30 g de farine de sorgho ;

105 g d’huile de pépins de raisin ;

100 g le soir ;

3 g de bicarbonate de sodium ou de levure chimique ;

zeste de citron râpé.

La procédure pour faire les muffins à la farine de noix et de chanvre est vraiment très simple : il faut mélanger les œufs, le sucre et le zeste de citron à l’aide du fouet électrique jusqu’à obtenir un mélange légèrement mousseux, puis ajouter la farine et le bicarbonate de soude déjà tamisés, et seulement enfin l’huile petit à petit en continuant à mélanger le tout jusqu’à obtention d’un mélange homogène et onctueux.

Et, pour les amateurs de graines de cannabis de collection, sachez que SensorySeeds.fr sera votre meilleur allie.

Le marché des graines en France et en Europe se développe et seuls les meilleures compagnies pourront vous offrir les meilleurs produits.