Afin de commencer à acheter et à vendre des crypto-monnaies et d’autres actifs numériques, le moyen le plus courant consiste à effectuer des transactions avec les plateformes de trading en ligne. Ces plateformes privées facilitent l’échange de crypto-monnaies contre d’autres actifs cryptographiques, y compris les devises numériques et fiduciaires.

Les échanges centralisés de crypto-monnaie («CEX») comme Binance

Les échanges centralisés de crypto-monnaies sont des intermédiaires entre un acheteur et un vendeur. Ils ressemblent à une bourse, mais pour les actifs numériques.

Les plateformes de trading en ligne populaires sont Binance, Coinbase Exchange, Kraken et KuCoin.

Ces plateformes fonctionnent à l’aide d’un système de carnet d’ordres, ce qui signifie que les ordres d’achat et de vente sont répertoriés et triés en fonction du prix d’achat ou de vente prévu. Le moteur d’appariement de l’échange associe ensuite les acheteurs et les vendeurs en fonction du meilleur prix exécutable compte tenu de la taille de lot souhaitée. Par conséquent, le prix d’un actif numérique dépend de l’offre et de la demande de cet actif par rapport à un autre, qu’il s’agisse d’une monnaie fiduciaire ou d’une crypto-monnaie.

Avantages des échanges centralisés de crypto-monnaie comme Binance

Voici trois des principaux avantages des plateformes de trading en ligne centralisées comme Binance :

1. Convivial

Les plateformes de trading en ligne centralisées telle que Binance offrent aux investisseurs débutants un moyen familier et convivial de négocier et d’investir dans les crypto-monnaies. Contrairement à l’utilisation de portefeuilles cryptographiques et de transactions pair à pair, qui peuvent être complexes, les utilisateurs d’échanges centralisés peuvent se connecter à leurs comptes, effectuer des transactions via des applications et des sites Web et consulter les soldes de leurs comptes.

2. La fiabilité

Les plateformes de trading en ligne centralisées telles que Binance offrent une couche supplémentaire de sécurité et de fiabilité en matière de transactions et de trading.

3. Un effet de levier

L’un des autres avantages de certaines plateformes de trading en ligne telle que Binance est la possibilité de tirer parti de vos investissements en utilisant de l’argent emprunté à la bourse, appelé trading sur marge. Cela vous permet de récolter des rendements plus élevés.

Inconvénients des échanges centralisés de crypto-monnaie

Découvrez les trois inconvénients capitaux des plateformes de trading en ligne comme Binance :

1. Risque de piratage

Les bourses des plateformes de trading en ligne centralisées sont gérées par des sociétés qui sont responsables des avoirs de leurs clients. Les grandes plateformes de trading en ligne détiennent généralement des milliards de dollars de bitcoins, ce qui en fait une cible pour les pirates et les voleurs.

2. Frais de transaction

Contrairement aux transactions pair à pair, les plateformes de trading en ligne centralisées comme Binance facturent souvent des frais de transaction élevés pour leurs services et leur commodité.

3. Conservation des actifs numériques et risque de fraude

Enfin et surtout, la plupart des plateformes de trading en ligne telles que Binance conservent votre actif numérique en tant que dépositaire dans leur propre portefeuille numérique. Bien que plus pratique lorsque vous souhaitez échanger, il existe des inconvénients, à savoir le risque d’échec et de fraude de l’échange centralisé de crypto-monnaies.

Les 10 meilleurs échanges de crypto-monnaie centralisés

Voici les meilleures plateformes de trading en ligne de crypto-monnaie centralisées :

Binance ;

Coinbase ;

Kraken ;

KuCoin ;