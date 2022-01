Le numérique se caractérise par son instantanéité et la vitesse de son évolution. Désormais, chaque mois semble amener son lot de nouvelles fonctionnalités, d’expériences de jeu innovantes ou tout simplement de possibilités accrues pour les utilisateurs. Et en ce moment, ce sont trois lettres qui offrent les perspectives les plus réjouissantes : NFT. Voyons ensemble ce que sont les NFT et leur impact à court ou long terme sur les jeux vidéos, via le blockchain gaming.

Les NFT, c’est quoi ?

Le sigle NFT, pour « Non Fongible Tokens » est l’un des termes les pus employés sur le web en ce moment, mais bien rares sont ceux qui comprennent à quoi il correspond vraiment. Un NFT est en fait une sorte de certificat virtuel qui permet d’attester de l’authenticité d’un bien numérique. Ces biens numériques peuvent se présenter sous la forme de photos, de GIFs, de vidéos, de piste musicales ou encore de petits programmes informatiques.

Grâce au NFT, on peut ainsi faire entrer le système de la propriété unique et inviolable dans le monde du numérique, et ceci pour des fichiers originellement très faciles à copier. Ceci est permis par le principe de la blockchain, cette sorte de propriété collective et infalsifiable qu’utilisent notamment les crypto-monnaies pour créer de la confiance entre les utilisateurs. Ainsi, les NFT permettent aux objets numériques de créer de l’intérêt autour d’eux, mais mais également de l’argent réél via des ventes aux enchères par exemple.La blockchain gaming intéresse donc particulièrement les groupes de production.

Les NFT au service de l’expérience de jeu

La blockchain gaming offre de vraies perspectives à l’industrie du jeu vidéo, notamment en termes d’accroissement des profits à l’intérieur même de l’univers du jeu. Désormais, les joueurs sont habitués à devoir acheter toujours plus de nouvelles versions et de contenu additionnel pour augmenter la durée de vie de leur investissement. Mais avec la blockchain gaming, c’est chaque objet du jeu qui peut potentiellement générer de l’argent.

Théoriquement, n’importe quel NFT tiré d’un jeu peut être utilisé dans un autre, puisque ces certificats sont désolidarisés des titres. On pourrait alors imaginer qu’un skin utilisé dans Fortnite puisse être vendu par un joueur puis réimplanté dans un autre jeu totalement différent, comme Axie Infinity ! Les NFT ouvrent ainsi la voie aux échanges innombrables contre espèces sonnantes et trébuchantes entre les joueurs et les plateformes !

Le blockchain gaming, une révolution incontournable ?

La petite révolution annoncée serait-elle déjà en route ? En effet, dans les jeux vidéos, les « loot-boxes » ont déjà largement fait débat au sein de la communauté. Ces sortes de loteries où l’on peut remporter toutes sortes d’objets sur le principe du hasard et en échange de monnaie réelle ont d’ores et déjà fait des jeux vidéos des casinos virtuels.

