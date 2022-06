Orange est l’un des principaux opérateurs téléphoniques et Internet en France, il compte plusieurs millions d’utilisateurs et offre des conditions de sécurité classique et si vous souhaitez débloquer votre code de carte sim, voici tout ce que vous devez savoir :

C’est quoi le code Puk orange ?

Le code Pin orange est le code que vous saisissez lors de l’allumage pour déverrouiller le smartphone et pouvoir l’utiliser normalement. Il conduit à un blocage de la carte SIM lorsqu’il est bloqué après 3 mauvaises saisies de ce code, et il faut alors utiliser le code Puk pour le débloquer la carte SIM. Le code Puk est composé de 8 chiffres est se situe notamment sur la carte SIM ou encore sur votre contrat mobile orange.

Dans le cas ou vous échouez 10 fois à rentrer le code Puk de l’opérateur téléphonique et Internet Orange, alors vous devrez payer Orange pour résoudre le problème car la carte SIM est définitivement bloquée. Il faut alors se rendre en agence, comme nous le verront par la suite.

C’est quoi une carte sim ?

La carte SIm est toujours située dans le smartphone et permet d’utiliser son téléphone et tout ce qui lui est connectée. Il existe plusieurs types de carte SIM mais elles mentionnent toutes le code Puk. La carte SIM se bloque lorsque 3 mauvais mots de passe pour débloquer le smartphone sont saisis. Elle est généralement très petite et il faut parfois dévisser la coque pour y accéder, contrairement aux modèles des années 2000 qui s’ouvraient beaucoup plus facilement.

Comment récupérer le Code Puk Orange ?

La première façon de le trouver est de regarder sur la carte de SIM, il vous faudra enlever la coque du portable pour la trouver et regarder la suite de chiffre au-dessus de « puk », il vous suffira ensuite de rentrer ce code pour débloquer votre code de carte sim.

La deuxième façon d’y parvenir est de vous rendre dans votre espace client orange et moi, une rubrique code Puk est dédiée et vous permettra de le trouver. I vous faudra votre email et votre mot de passe pour accéder à cet espace.

La troisième méthode pour y parvenir est via l’application mobile orange et moi qui contient elle aussi un espace code Puk, pour que vous puissiez entrer à nouveau votre mot de passe. Vous devrez avoir un système d’exploitation Android pour prendre l’application sur Google Play ou encore IOS pour l’App Store.

La quatrième méthode qui vous aidera à trouver le code Puk sera de contacter le serveur vocal 555 ou de contacter le centre de relation clientèle au 121 ou au 0663121121 si vous avez un téléphone qui n’est sous Orange actuellement.

Enfin, la cinquième et dernière méthode est de contacter un conseiller de vente en boutique qui vous aidera à retrouver le code Puk. Vous devrez vous rendre physiquement en agence pour que l’équipe Orange face le nécessaire.

Sachez cependant que vous pouvez le noter quelque part pour que vous puissiez le retrouver rapidement et éviter toutes ces démarches lorsqu’il s’agit de retrouver ce ci précieux code.

Code Puk Orange : Même démarche que pour les autres opérateurs

Vous pourriez trouver que cette méthode est très fastidieuse mais sachez que c’est la même pour tous les opérateurs et qu’il est dans tous les cas vital de trouver son code Puk parmi les moyens dont nous avons parlé et changer d’opérateur ne changera pas la procédure, il est donc inutile de le faire dans le but d’éviter ces démarches.