Il existe aujourd’hui de très nombreux modèles d’iPhones. Les modèles reconditionnés combinent de bonnes performances avec un prix abordable. Découvrez ci-dessous un guide pour vous aider à décider quel iPhone reconditionné est le mieux adapté à vos besoins et à votre budget.

L’iPhone 11

L’iPhone 11 est un bon choix pour ceux qui recherchent des fonctionnalités modernes sans le prix élevé des modèles les plus récents. Avec son système à double caméra, son écran Liquid Retina de 6,1 pouces et son processeur, l’iPhone 11 est un smartphone de haute qualité. Les avantages de ce modèle sont notamment qu’il est performant, qu’il a une grande autonomie, et que vous pouvez le trouver dans différentes couleurs. Pour trouver votre plaisir, découvrez dès maintenant tous les modèles d’iphones reconditionnés sur https://www.largo.fr/iphone-reconditionne/ ! Ces appareils sont reconditionnés en France et vous pouvez obtenir une garantie allant jusqu’à 24 mois !

L’iPhone XR

Un peu plus ancien que l’iPhone 11, l’iPhone XR reste un très intéressant pour ceux qui veulent un iPhone reconditionné. Il est doté d’un écran LCD de 6,1 pouces et d’un processeur A12 Bionic. Parmi les principaux avantages de ce smartphone, on peut citer :

un bon rapport qualité-prix ;

il est disponible dans de nombreuses couleurs ;

il possède une caméra de qualité.

Notons qu’il possède aussi quelques inconvénients. Il est en effet moins performant que les modèles plus récents et il utilise un écran LCD (une ancienne version). Toutefois, c’est un modèle qui peut tout à fait convenir pour un usage quotidien.

L’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus

L’iPhone 8 est un choix abordable pour ceux qui recherchent un iPhone reconditionné sans les options des modèles plus récents. C’est un format compact qui est très pratique. Ce modèle conviendra parfaitement aux personnes qui souhaitent un téléphone de qualité, mais qui ne voient pas l’intérêt d’avoir le dernier modèle à la mode avec toutes sortes d’options. Notons que l’iPhone 8 est disponible avec un grand écran, il s’agit de l’iPhone 8 plus. Si vous aimez regarder des vidéos sur internet ou vous servir des réseaux sociaux, nous vous recommandons un grand écran.

L’iPhone SE

Le plus petit et le plus économique des iPhones reconditionnés, l’iPhone SE est parfait pour ceux qui recherchent un smartphone basique et fonctionnel. Parmi les avantages de celui-ci, on relève notamment :

il est de petite taille ;

il est très léger ;

il est très abordable.

Ce modèle peut parfaitement convenir pour remplacer tout modèle de smartphone. Il est par ailleurs l’un des téléphones les plus choisis par les parents souhaitant offrir un premier téléphone à leur enfant.

L’iPhone X

L’iPhone X a été un tournant dans le design des iPhones avec son écran OLED de 5,8 pouces. C’est un choix idéal pour ceux qui souhaitent profiter d’une expérience de qualité sans le coût d’un modèle neuf. Il possède un écran de très haute qualité, ce qui est très agréable au quotidien et affiche des performances beaucoup plus hautes que les modèles que nous avons cités plus haut. Ce modèle possède par exemple la reconnaissance faciale.