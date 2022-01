S’il est un seul objet représentatif de notre début de siècle, il s’agit sans conteste du smartphone. Apparu au début des années 2000 dans nos pays européens, ce « téléphone intelligent » a conquis presque tous les consommateurs de France et de Navarre en moins de 10 ans. Au point de devenir indispensable à la plupart d’entre nous pour réaliser des actions aussi simples que s’informer, commander à manger ou bien réserver un billet d’avion. Protéger son iPhone avec une coque est donc absolument essentiel.

L’iPhone, un marqueur de prestige à protéger

Le smartphone fut au début considéré comme un gadget dont l’utilité ponctuelle ne suffirait pas longtemps à justifier son achat. Pourtant, seulement quelques années plus tard, quasiment la totalité de nos concitoyens sont équipés d’un ou plusieurs smartphones. Non seulement toutes nos communications passent par eux, sous format vidéo, audio ou écrit, mais en plus, les smartphones sont aussi devenus des plateformes incontournables pour le moindre de nos gestes.

Conséquence de cette omniprésence quotidienne et de la diversification des produits, la marque et le modèle sont devenus des marqueurs sociaux. Ainsi, Apple s’est très vite positionné comme un acteur à part, dont les smartphones seraient destinés à une communauté d’élus, possédant des fonctionnalités avancées, et dont la qualité supérieure justifierait le coût relativement élevé. Pour les heureux détenteurs, protéger son iPhone avec une coque efficace est donc une évidence. Et des sites comme aliexpress.com proposent toutes sortes de modèles, dont la fameuse coque iphone 11, si recherchée.

Pourquoi protéger son iPhone avec une coque ?

Comme nous l’avons dit, l’iPhone est un smartphone coûteux à l’achat. Certains n’hésitent pas à dépenser près d’un mois de leur salaire pour s’équiper ! Cet investissement se doit donc d’être protégé. Bien sûr, on recommande à tous les propriétaires d’iPhone de faire attention lorsqu’ils le sortent ou le rangent dans leur poche. Il est aussi recommandé de ne pas l’exposer au soleil trop longtemps ou bien de le laisser sous une pluie battante. Mais surtout, sachez qu’il est absolument nécessaire de protéger son iPhone avec une coque.

En effet, on aura beau être prudent, attentionné et soigneux, il arrivera toujours un moment où notre attention se relâchera. Observez les gens dans la rue. Tous ceux qui se promènent avec un iPhone à l’écran fissuré sont des gens qui ont trop eu confiance en leurs capacités ! Opter pour une coque d’iPhone réellement protectrice est constamment la solution la plus efficace. D’autant que les modèles ne manquent pas sur les grandes enseignes virtuelles du web.

La coque et le style

Par ailleurs, si protéger son iPhone avec une coque est d’abord une action indispensable pour en augmenter la durabilité, c’est aussi un excellent moyen de se singulariser en personnalisant son outil. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si vous trouverez autant de variété dans les catalogues des enseignes de vente en ligne les plus connues. Pour le passionné d’iPhone, et ils sont nombreux, choisir une coque, c’est comme s’offrir un nouveau téléphone, mais à un prix défiant toute concurrence !

On sait que le style est en effet une chose importante pour les propriétaires de smartphone. Et ceci est sûrement encore plus vrai pour les détenteurs d’un iPhone. La coque permet ainsi de s’affirmer en tant qu’individu, à l’aide d’un symbole, d’un logo ou d’une photo qui montre ce que nous sommes aux autres en toute simplicité. Choisir sa coque, c’est donc toujours une joie lorsque l’on a le choix du style !