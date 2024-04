Alors que la part prise par le e-commerce dans la création de richesse tend à augmenter d’année en année, le développement d’une stratégie digitale n’est plus une option pour les entreprises. C’est pourquoi il est devenu indispensable de s’associer à une agence de marketing digital pour optimiser sa présence sur le web et générer davantage de ventes en ligne. Problème : dans ce contexte, les partenaires potentiels se multiplient, et tous vous promettent monts et merveilles. Pour éviter les erreurs de casting, voici notre TOP 3 des vraies bonnes pioches.

La médaille d’or pour Eskimoz, la tête de gondole des agences de marketing digital parisiennes

Dans le cas où vous vous trouveriez sur Paris et où vous seriez en pleine recherche d’une agence de marketing digital, il y a peu de chances que vous n’ayez jamais entendu parler d’Eskimoz. Les équipes qui y officient savent absolument tout faire : référencements SEO et SEA, content marketing, l’aisance est grande dans l’ensemble de ces domaines. Et nombreux sont les professionnels à avoir fait exploser le nombre de leurs ventes en ligne à la suite d’une fructueuse collaboration.

Dans un secteur d’activité où le bouche-à-oreille fonctionne à une vitesse effarante, Eskimoz s’est donc taillé une réputation de cador parfaitement justifiée. Mais, comme indiqué sur certains blogs spécialisés tels le réputé Little Big Things, l’agence de marketing web est surtout célèbre pour sa faculté à ciseler des approches stratégiques hautement personnalisées en fonction des spécificités de chaque client. Conclusion : si le marketing digital était un jeu, Eskimoz serait le boss de fin.

Noiise, l’agence de marketing digital qui dure

Mais dans le sillage d’Eskimoz, d’autres acteurs entendent continuer de peser dans la balance. Et parmi les meilleures agences de marketing digital, on trouve aussi l’excellente Noiise : fiable et bénéficiant d’un crédit important du fait de sa longévité, ce partenaire peut se targuer d’avoir remporté pas moins de deux trophées au SEO Awards by Seo Camp, celui de la meilleure campagne SEO et celui de la meilleure campagne content marketing.

Et dans son portefeuille client, on trouve logiquement certains noms ronflants. Leroy Merlin, Club Med ou Barnes continuent de lui faire confiance au fil des années. Le fait que l’agence puisse se targer de faire progresser les ventes en ligne de ses clients de 55% en moyenne a forcément un rapport avec tout cela. On notera au passage sa compétence particulière en matière de social media et de relation communautaire.

La dernière marche de ce TOP 3 : longue vie à Semji !

Tous les TOP 3 ont une troisième marche. Aujourd’hui, cette marche est occupée par Semji. L’agence de marketing digital créée en 2012 fait office de nouveau-né à côté de sa grande sœur Noiise, née au siècle dernier. Mais les choses pourraient rapidement changer. En effet, Semji a pris d’emblée le créneau de la disponibilité et de la proximité, en plaçant sa valeur ajoutée sur la définition de stratégies sur mesure.

Installée à Paris, l’agence de communication digitale se fait forte de commencer chacune de ses collaborations par un audit long et complet, et ce que vous soyez dirigeant d’une PME ou représentant d’un grand groupe. Plaçant la relation de confiance au centre de ses relations, Semji commence déjà à récolter des certifications prestigieuses de la FrenchTech.