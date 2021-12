Notre époque est indubitablement marquée par l’empreinte du numérique. Plus angoissant encore, ou réjouissant selon les points de vue, ce sont peut-être finalement nos corps et nos esprits qui se transforment sous l’effet combiné de la technologie et des changements sociétaux. Si quelques-uns redoutent certains des aspects qui semblent inévitables de la société moderne et connectée, beaucoup d’autres y voient de multiples opportunités professionnelles. Et pour la plupart d’entre eux, créer son entreprise dans le secteur de la sécurité informatique est une promesse de réussite personnelle évidente. Voyons donc comment s’y prendre.

La sécurité informatique, l’un des enjeux majeurs des décennies à venir

Le numérique est désormais composante essentielle et même structurelle de tous les aspects de nos vies. D’un point de vue personnel, c’est par son intermédiaire désormais que nous communiquons avec nos proches, que nous rencontrons de nouvelles personnes sur les réseaux ou même que nous collectons nos sources d’informations. L’un des enjeux majeurs du siècle à venir sera d’équilibrer la qualité et la puissance des dispositifs de sécurité, notamment en matière de données personnelles, avec la liberté d’user des réseaux selon ses propres aspirations.

Par ailleurs, le numérique est aussi, surtout depuis la crise sanitaire, un élément constitutif du travail. On peut par exemple créer son entreprise en ligne, mais aussi exercer dans n’importe quelle structure en télétravail. De plus en plus connecté, le travail est ainsi tributaire de la bonne tenue des réseaux. Et là encore, des informations capitales, stratégiques et secrètes s’échangent chaque jour via ces nouveaux canaux incontournables. C’est donc l’une des raisons pour lesquelles créer son entreprise dans le secteur de la sécurité informatique est une opportunité à saisir dès maintenant.

Pourquoi créer son entreprise dans le secteur de la sécurité informatique ?

Au-delà du monde du travail, il devient de plus en plus évident que la virtualité et l’immatériel vont peu à peu prendre une place prédominante dans toutes nos actions. La multiplication des chatbots sur les sites marchands, les progrès de l’intelligence artificielle, l’envolée des cryptomonnaies, mais aussi la diversification des moyens de paiement sont autant de preuves évidentes que notre monde glisse peu à peu vers une numérisation totale. Créer son entreprise dans le secteur de la sécurité informatique assure de ce fait des commandes pour les dizaines d’années à venir !

En effet, la protection des données personnelles est l’une des priorités de la population. Quand on sait qu’avec quelques mots de passe, on peut aujourd’hui disposer de l’ensemble des comptes en banque d’un individu, connaître les messages les plus intimes qu’il envoie à ses proches ou même se faire passer pour lui auprès de nombreux interlocuteurs, on comprend tout l’intérêt de protéger ses systèmes ! Par ailleurs, la qualité de l’expérience client sera certainement une composante essentielle de la réussite des entreprises de demain. Assurer la sécurité des données confiées par leurs clients sera ainsi une tâche absolument nécessaire à leur survie.

Comment passer de l’idée au projet entrepreneurial ?

Tout projet commence par une idée. Tout le monde a des idées, mais bien rares sont ceux qui osent les confronter à la réalité en les mettant en pratique. Pour passer de la réflexion évanescente à la concrétisation, il vous faudra faire preuve de méthode. La sécurité informatique est un vaste domaine, qui occupe des individus aux connaissances très pointues, issus des meilleures formations de par le monde. Mais comme toujours, ce ne sont pas les compétences ni les connaissances qui font le génie, mais avant tout l’audace et le courage.

Si vous tenez une idée, il faudra alors d’abord la soumettre à ceux de vos amis qui sont en mesure de la comprendre par leur expérience ou leur formation. Mais généralement, il est tout aussi bon de la partager avec ses proches qui, s’ils ne pourront se prononcer sur l’aspect technique, auront forcément un avis sur l’administratif, la cohérence du projet et certains pourront toujours vous donner un avis sur un débouché auquel vous n’avez pas pensé. Une fois ces conciliabules effectués, on peut sérieusement penser à créer son entreprise dans le secteur de la sécurité informatique. Pour cela, il vous faudra réaliser un business plan et une étude de marché, qui vous permettront notamment de connaître vos besoins en matière de financement, avant de réfléchir à quel statut juridique choisie pour votre entreprise.

Trouver des financements pour entreprendre dans le secteur de l’informatique

Trouver des financements est toujours l’étape qui illumine ou dissout définitivement l’avenir d’un projet. Après la phase créative et de projection dans le temps, il vous faudra faire face à de fréquentes déceptions et de nombreux refus au moment de toquer à la porte des financiers. On vous conseille donc de vous faire accompagner par un expert du droit, qui pourra non seulement vous soutenir moralement, mais aussi vous donner des pistes de recherche. Très au fait des dispositifs et mécanismes mis en place, il pourra particulièrement vous aiguiller vers des subventions, qu’elles émanent d’organes locaux ou nationaux.

Pour créer son entreprise dans le domaine de la sécurité informatique, il est tout aussi nécessaire de s’intéresser au mécénat privé. Si vous avez une idée originale, pertinente et dont le succès potentiel est déjà évalué par la mise en place d’un business plan sérieux, il se peut que vous obteniez gain de cause auprès de grandes entreprises, de financiers indépendants ou de business-angels reconnus. Il pourra également être intéressant de solliciter votre communauté par l’intermédiaire des dons et du crowdfunding, sans oublier bien sûr de faire des demandes de crédit auprès des banques.

Bien choisir son statut juridique d’entreprise

Comme pour tout projet entrepreneurial, le choix du statut juridique est déterminant dans une optique de construire une entreprise de sécurité informatique productive et durable. En effet, bien que beaucoup d’entrepreneurs le négligent, le choix du statut est pourtant déterminant dans la capacité de leur structure à évoluer au fil du temps, à s’adapter à un environnement économique changeant ou à muter pour répondre aux nouveaux défis qui ne manqueront pas de s’inviter sur sa route vers le succès.

Lorsque l’on choisit de créer son entreprise dans la sécurité informatique, il est fort probable, si le projet est bien conçu, que la croissance de l’entreprise soit rapide. On conseille donc aux entrepreneurs qui se lancent d’opter plutôt pour le statut de la SAS, voire celui de la SASU s’ils agissent seuls. D’abord parce que la liberté statutaire qui les caractérise permet à ces deux formes juridiques de s’adapter à toutes les contraintes et les objectifs. Ensuite parce qu’elles sont très efficaces pour accueillir facilement de nouveaux investisseurs au capital de la société et enfin, parce que la réputation et la popularité actuelle de ses statuts en font à eux seuls des gages de crédibilité auprès des partenaires commerciaux avec qui vous traiterez.

La sécurité informatique, un secteur d’avenir en perpétuelle évolution

Créer son entreprise dans le secteur de la sécurité informatique aujourd’hui, c’est s’assurer un avenir radieux demain. Les besoins en la matière ne feront en effet qu’augmenter à mesure que les objets connectés et la numérisation de nos vies s’accroîtront. D’où l’importance de prévoir des statuts flexibles, capables de répondre avec réactivité et flexibilité à vos besoins futurs.

C’est pourquoi nous vous recommandons de les rédiger aux côtés d’un expert de l’accompagnement juridique des entreprises. Non seulement celui-ci vous aidera dans la création de votre entreprise, le choix de son nom ou son financement, mais il vous évitera des frais futurs en optimisant vos choix dès les premiers pas de votre structure. Ceci peut s’avérer un avantage considérable quelques années plus tard lorsque vous serez au coude-à-coude avec l’un de vos concurrents pour obtenir un marché d’importance !