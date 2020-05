Choisir le bon serveur web est essentiel quand on possède un site internet. Non seulement le serveur web permet de stocker tous les fichiers indispensables au fonctionnement du site, mais il influe également sur sa vitesse, son ergonomie et sa sécurité. Il est donc important de prendre son temps pour s’informer sur les différents types d’offres d’hébergement web, afin de trouver un hébergeur répondant à vos besoins et à votre budget. Le serveur dédié bare metal fait partie des serveurs les plus performants sur le marché. De quoi s’agit-il et quelles sont ses fonctionnalités ? Pourquoi le choisir ? Découvrez dans les lignes suivantes les informations essentielles sur ce type de serveur.

Qu’est-ce qu’un serveur dédié bare metal ?

Un serveur physique à locataire unique, ou serveur bare metal peut constituer la base d’une infrastructure numérique sûre, puissante et stable. Un serveur bare metal est un ordinateur physique spécialement conçu pour faire fonctionner des services dédiés sans aucune interruption, pendant de longues périodes. Il est très stable, durable et fiable.

Les serveurs bare metal sont un environnement à locataire unique, ce qui signifie que les ressources physiques d’un seul serveur ne peuvent pas être partagées entre deux ou plusieurs locataires. Grâce à cette séparation physique, ils vous épargnent de l’effet de « voisin bruyant » qui caractérise les environnements virtuels. Un avantage important de cette isolation est la prévisibilité des performances. Grâce à cela, les serveurs bare metal présentent l’environnement le plus stable, ce qui les rend parfaits pour le traitement de gros volumes de données.

Le terme « bare metal » est utilisé principalement pour différencier un serveur physiquement dédié d’un environnement virtualisé et des formes modernes d’hébergement Cloud. Dans un centre de données, ce type de serveurs sont ceux qui ne sont pas partagés entre plusieurs clients. Pour en savoir davantage sur cette offre d’hébergement, découvrez les serveurs dédiés OVHcloud !

Pourquoi choisir un serveur dédié bare metal ?

Un serveur dédié bare metal est fait pour vous si vous avez besoin d’un grand espace de stockage (500 Go), de performances optimales et de flexibilité.

Contrairement aux serveurs mutualisés, ils sont proposés avec un accès à la racine. Avec l’hébergement mutualisé, il n’est généralement pas opportun qu’un utilisateur puisse effectuer des modifications dans le répertoire racine de la plateforme d’hébergement mutualisé. L’administration est donc limitée aux dossiers de projets. Le serveur bare metal, en revanche, offre des possibilités d’administration illimitées. Cela donne aux utilisateurs la plus grande liberté possible lors de l’installation des composants logiciels et de la configuration du serveur.

Les serveurs dédiés bare metal sont principalement adaptés à un projet web exigeant, qui nécessite des ressources continuellement élevées. Les projets qui doivent répondre à des exigences de conformité spécifiques doivent également être hébergés sur du matériel dédié.

C’est également la solution idéale pour se protéger des attaques DDoS ou attaque par déni de service, qui vise à rendre un site web inaccessible.