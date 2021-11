A la sortie de l’iPhone en 2008, beaucoup d’acheteurs ont trouvé que l’utilisation de leur iPhone était limitée, qu’ils ne pouvaient pas faire beaucoup de choses avec. Les hackers ont alors commencé à s’attaquer au système d’exploitation iOS pour y trouver une faille, et ce n’est que quelques mois plus tard qu’est apparu le Jailbreak, et ainsi, Cydia. Mais qu’est-ce que Cydia et le Jailbreak? Et à quoi ça sert ? C’est ce que cet article essayera de vous expliquer.

Le Jailbreak

Le Jailbreak d’iOS aussi appelé débridage d’iOS est une opération pratiquée sur votre iPhone ou iPad pour le ‘’Hacker’’. Le débridage permet de supprimer les restrictions posées par Apple sur ses appareils pour avoir plus de liberté sur les fonctionnalités logicielles sur ceux-ci. Après avoir jailbreaké votre appareil, vous pouvez enfin accéder à Cydia. Cydia permet à un utilisateur d’iPhone de rendre cet iPhone Open source et d’accéder aux applications non autorisées par Apple (absents de l’App Store) de manière simple et conviviale. Cela donne aux utilisateurs la possibilité de modifier et personnaliser à volonté leur téléphone grâce aux ‘’tweaks’’ présentés par Cydia.

Qu’est-ce qu’il y a dans Cydia ?

Cydia étant à peu près l’équivalent de l’App Store, c’est l’application la plus importante qui permet l’installation de logiciels tiers, qu’ils soient gratuits ou payants. Il est cependant important de préciser que Cydia ne traite que les applications qui aident à modifier et améliorer le fonctionnement de l’équipement, plus précisément, cela veut dire que vous n’y trouverez ni jeux, ni programmes de photographie, ni réseaux sociaux. Mais malgré cela, les applications que vous pouvez trouver dans le Cydia Store n’en demeurent pas moins : vous avez les programmes de nettoyage, des programmes de papier peint, des applications pour configurer l’aspect du texte, des programmes pour modifier les icônes, et encore de nombreux autres.

Comment télécharger et installer Cydia

Compte tenu de ce qui a été dit auparavant, il vous faut d’abord jailbreaker votre iPhone avant d’espérer utiliser Cydia. Cependant, la sécurité et la complexité des systèmes d’exploitation iOS actuels compliquent la trouvaille de failles de sécurités pour un jailbreak, de ce fait vous devez avoir une version d’iOS spécifique pour pouvoir jailbreaker votre appareil. Pour ce faire, il vous faut télécharger un logiciel de jailbreak sur votre ordinateur. Ensuite, branchez votre téléphone sur l’ordinateur pour y transférer le logiciel. En allant sur la nouvelle application qui va apparaître, vous pouvez appuyer sur un bouton, ce qui va jailbreaker tout seul votre appareil. Après redémarrage de votre appareil, l’application Cydia va apparaître.

Quels sont les dangers du jailbreak ?

Pour commencer, il faut savoir que le jailbreak est bel et bien légal et qu’il n’y a, à priori, aucun risque quant à sa pratique. Cependant, cette pratique n’est pas bien vue par Apple, et un appareil débridé peut vous faire perdre la garantie offerte par la société, à moins d’annuler le jailbreak sur votre appareil. Enfin, le jailbreak de votre appareil en lui-même est sans risques, mais l’installation de certaines applications via Cydia peut par contre nuire grandement aux performances et à l’état général de votre appareil.