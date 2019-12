Parmi les inventions les plus révolutionnaires et les plus utiles pour l’homme, il y a le courant électrique. Quasiment omniprésente dans notre quotidien, l’électricité est sollicitée pour nous éclairer, nous déplacer, communiquer et même se nourrir. Mais cette utilité n’est pas forcement gage de sécurité car nombreux sont des risques liés au courant électrique. Heureusement, l’un des moyens pour prémunir ces dangers est de se former en habilitation électrique. Dans le présent article, nous allons voir ce que c’est une habilitation électrique et quel est l’intérêt de s’y former.

Qu’est-ce qu’une habilitation électrique ?

Une habilitation est un document attestant la reconnaissance par un employeur de la capacité d’un salarié à exécuter certaines tâches en toute sécurité. C’est une reconnaissance individuelle, et pas une reconnaissance des compétences. Pour en savoir plus, visitez ce site internet. L’habilitation électrique répond à la norme NF C18-510. Elle est délivrée par des personnes ou des structures agréées. La délivrance d’une habilitation électrique requiert une expérience dans la gestion des problèmes de sécurité et une maîtrise du domaine électrique. Après la définition, voyons l’intérêt de s’y former.

L’intérêt de se former en habilitation électrique

Se former en habilitation électrique présente de nombreux intérêts. Il s’agit tout d’abord d’assurer sa propre sécurité lorsque qu’on travaille dans un environnement électrique. Car les dangers y sont grands, notamment le risque d’électrocution. C’est aussi assurer la sécurité de son entourage, c’est-à-dire toutes les personnes se situant aux alentours, et toutes celles appelées à utiliser le réseau électrique sur lequel on intervient, étant donné que le risque d’incendie est non négligeable.

En suite, il y a l’intérêt de la qualification. Pour bien s’en sortir dans un domaine, il vaut mieux au préalable acquérir toutes les techniques et le savoir-faire qui y sont attachés. Enfin, un autre avantage de la formation en habilitation électrique est la mise à jour de ses connaissances. En effet, la formation permet de s’imprégner de la dernière réglementation en matière de sécurité électrique.