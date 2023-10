Désactiver OK Google est une question importante pour de nombreux utilisateurs soucieux de leur vie privée. Dans cet article, nous aborderons les différentes étapes pour désactiver cette fonctionnalité sur vos appareils. Nous discuterons également des raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir le faire et des alternatives pour continuer à profiter d’assistants vocaux sans compromettre votre confidentialité. Vous découvrirez comment désactiver OK Google sur les smartphones, les tablettes et les enceintes connectées, ainsi que sur votre navigateur web.

Pourquoi désactiver OK Google

L’utilisation d’assistants vocaux comme OK Google peut rendre notre vie plus facile et plus pratique. Cependant, il est important de prendre en compte les risques potentiels pour la vie privée que cela implique. En effet, ces assistants écoutent en permanence pour détecter la commande vocale qui les active, ce qui signifie qu’ils peuvent enregistrer des conversations et des données sensibles sans que vous ne le sachiez.

De plus, les informations recueillies sont souvent stockées sur des serveurs distants, ce qui augmente les risques de piratage et d’exploitation par des tiers malveillants ou des entreprises qui cherchent à monétiser vos données. Désactiver OK Google est donc un moyen efficace de préserver votre vie privée et de vous protéger contre ces menaces.

Désactiver OK Google sur votre smartphone ou tablette

La désactivation d’OK Google sur un appareil mobile est un processus simple. Suivez les étapes ci-dessous pour désactiver cette fonctionnalité sur votre smartphone ou tablette.

Ouvrez l’application Google sur votre appareil. Appuyez sur votre photo de profil en haut à droite de l’écran pour accéder aux Paramètres. Sélectionnez l’onglet Assistant Google. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Assistant vocal sous la section « Assistant devices » (Appareils assistant). Dans cette section, vous verrez une option pour désactiver l’Assistant Google. Appuyez sur le bouton à côté de « Assistant vocal » pour le désactiver.

Une fois ces étapes effectuées, votre appareil ne réagira plus à la commande « OK Google ». Vous pouvez toujours utiliser l’Assistant Google en appuyant sur le bouton d’accueil ou en ouvrant l’application Google et en appuyant sur l’icône du microphone.

Désactiver OK Google sur les enceintes connectées

Pour désactiver OK Google sur les enceintes connectées, telles que Google Home ou Nest, procédez comme suit :

Ouvrez l’application Google Home sur votre smartphone ou tablette. Sélectionnez l’enceinte connectée sur laquelle vous souhaitez désactiver OK Google. Appuyez sur l’icône d’engrenage en haut à droite pour accéder aux Paramètres de l’appareil. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Reconnaissance vocale. Désactivez l’option « Autoriser l’Assistant à répondre ».

Cela empêchera l’enceinte de réagir à la commande « OK Google », mais vous pourrez toujours l’utiliser en appuyant sur le bouton d’action ou en utilisant l’application Google Home pour contrôler l’appareil.

Désactiver OK Google sur votre navigateur web

OK Google peut également être désactivé dans les navigateurs web, tels que Google Chrome. Voici comment procéder :

Ouvrez Google Chrome sur votre ordinateur. Cliquez sur les trois points verticaux en haut à droite de la fenêtre pour ouvrir le menu. Sélectionnez Paramètres. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Paramètres avancés. Sous la section « Confidentialité et sécurité », cliquez sur Paramètres du contenu. Sélectionnez Microphone. Désactivez l’option « Autoriser les sites à accéder au microphone ».

En désactivant cette option, OK Google ne fonctionnera plus lorsque vous utilisez Chrome. Si vous souhaitez l’utiliser ultérieurement, vous devrez réactiver cette option.

Alternatives pour continuer à utiliser un assistant vocal

Si vous souhaitez continuer à utiliser un assistant vocal sans compromettre votre vie privée, vous pouvez opter pour des alternatives plus respectueuses de la confidentialité, telles que Siri d’Apple ou l’Assistant d’Amazon. Ces assistants offrent des fonctionnalités similaires à OK Google, mais présentent une approche différente en matière de protection de la vie privée.

De plus, il est essentiel de vérifier les paramètres de confidentialité de vos assistants vocaux et de limiter autant que possible la collecte et le partage d’informations personnelles.

Pour protéger votre vie privée, il est important de prendre en compte les risques liés à l’utilisation d’assistants vocaux comme OK Google. Désactiver cette fonctionnalité sur vos appareils est un moyen simple et efficace de préserver votre confidentialité. Suivez les étapes décrites dans cet article pour désactiver OK Google sur vos smartphones, tablettes, enceintes connectées et navigateurs web. Si vous souhaitez continuer à utiliser un assistant vocal, envisagez des alternatives plus respectueuses de la vie privée ou ajustez les paramètres de confidentialité de vos appareils.