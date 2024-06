La démarque inconnue désigne la différence entre le stock théorique et le stock réel d’un magasin. Le vol à l’étalage, une composante majeure de la démarque inconnue, se réfère aux actes de vol commis par les clients dans les magasins, où des articles sont dérobés sans être payés. Pour réduire efficacement la part du vol à l’étalage dans la démarque inconnue et maintenir votre marge, il existe plusieurs technologies.

Les avantages d’un portique antivol

Les portiques antivols pour magasins, utilisant des technologies telles que l’acousto-magnétique (AM) ou la radiofréquence (RF), ils offrent une détection fiable des articles équipés de badges ou d’étiquettes antivols. Ils sont conçus pour détecter toute tentative de sortie d’un article sans désactivation ou retrait préalable de l’antivol, assurant ainsi une protection constante et précise contre les vols.

En comparaison avec la vidéosurveillance, les portiques antivols représentent une solution plus économique. Une fois installés, les coûts de fonctionnement sont relativement bas, se limitant principalement à l’achat de badges et d’étiquettes de sécurité. Ils ne nécessitent pas une surveillance active par du personnel, réduisant ainsi les coûts de main-d’œuvre et permettant à vos équipes de ne se concentrer que sur l’accueil des clients.

La simple présence de portiques antivols à l’entrée et à la sortie des magasins exerce un effet dissuasif sur les potentiels voleurs. La crainte de déclencher une alarme et d’être appréhendé en dissuade beaucoup de tenter de voler. Ce pouvoir dissuasif contribue à réduire les incidents de vol avant même qu’ils ne se produisent.

Les avantages de la vidéosurveillance

La vidéosurveillance, quant à elle, offre l’avantage de capturer des preuves visuelles des incidents de vol. Les enregistrements vidéo peuvent être utilisés pour identifier les voleurs en cas de poursuites judiciaires. Cela aide à récupérer les biens volés et à dissuader les voleurs potentiels en sachant qu’ils sont filmés.

Les systèmes de vidéosurveillance modernes peuvent être améliorés avec des solutions d’intelligence artificielle. Lorsqu’elles sont correctement installées et compatibles, ces caméras peuvent analyser les comportements suspects en temps réel, alerter le personnel de sécurité et même distinguer les activités normales des comportements potentiellement criminels. L’IA peut ainsi augmenter l’efficacité de la surveillance et réduire les interventions humaines nécessaires.

Comparaison et intégration des deux solutions

Les portiques antivols et la vidéosurveillance ne sont pas des solutions mutuellement exclusives. En fait, une combinaison des deux peut offrir une protection plus complète et plus efficace contre les vols. Les portiques antivols peuvent assurer une première ligne de défense en détectant les articles non payés, tandis que la vidéosurveillance peut fournir des preuves supplémentaires.

Les deux solutions permettent l’utilisation de logiciels de retail analytics, permettant aux gérants de magasins d’optimiser leurs ventes. Associés à des étiquettes électroniques, ces solutions pourront vous permettre d’augmenter votre chiffre d’affaires de manière intelligente.

En intégrant des systèmes de vidéosurveillance avec des portiques antivols, les détaillants peuvent bénéficier des avantages des deux technologies. Par exemple, si un portique antivol détecte un article non désactivé, les caméras de vidéosurveillance peuvent enregistrer l’incident et fournir des preuves visuelles pour une analyse ultérieure. De plus, la vidéosurveillance peut aider à identifier les voleurs en enregistrant leurs visages et leurs comportements.

Coupler portique antivol et vidéosurveillance vous offrira les meilleurs résultats. Si vous ne comptez installer qu’une solution antivol, c’est le portique antivol qui vous protègera le mieux et souvent pour un prix moins élevé. D’autant que les procédures pour installer des caméras de surveillance sont beaucoup plus lourdes.