Depuis la grande médiatisation de ChatGPT, beaucoup de créateurs de contenu font appel à l’intelligent artificielle pour rédiger leurs textes de toute sorte : article de presse, billet de blog, contenu de site web, description de produit ou même devoir académique. L’IA est devenue un précieux support d’écriture. Cependant, face à effervescence de cette nouvelle méthode de travail, de nouvelles questions ont aussi vu le jour : problème d’authenticité, respect de la vie privée, fiabilité des données… De ce fait, certaines entreprises ou mêmes professeurs ont commencé à utiliser des ia detector afin de déceler les écrits générés par l’intelligence artificielle. Google pourrait même par moment bannir ou déclasser certains contenus écrits avec l’IA.

Alors, comment continuer d’utiliser l’IA tout en passant les tests de détection de plagiat et d’IA detector ? Voici les 10 meilleurs outils d’écriture indétectable afin de contourner la détection d’IA.

Bypass GPT – L’anti détecteur ia qui améliore la qualité du contenu ia HIX Bypass – Le plus puissant des outils de contournement de détecteur ia BypassDetection – Le logiciel anti plagiat et anti détecteur ia gratuit Undetectable AI – contourne les ai detector avec des textes originaux Bypass AI – améliore les textes académiques pour passer les ai détection Undetectable AI – idéal pour les articles de presse et documents universitaires StealthGPT – Le Logiciel de contournement de détecteur ia le moins cher GPTinf – L’outil de paraphrasing de contenu indétectable AI Undetectable – L’outil de contournement d’ai detector en plusieurs langues WriteHuman – Idéal pour réécrire des articles de 3 000 mots

Bypass GPT : l’anti détecteur ia qui améliore la qualité du contenu ia

Bypass GPT est un outil qui permet de contourner la détection IA de textes générés par ChatGPT, par GPT-4 et par BARD. Sa technologie se base à partir d’un modèle d’IA élaboré par leurs meilleurs rédacteurs professionnels. Résultat, BypassGPT transforme votre texte généré par l’intelligence artificielle par un contenu de meilleure qualité, avec une structure et une syntaxe reprenant celle de l’écriture humaine.

Bypass GPT permet de passer au travers des principaux détecteurs IA du moment, à savoir : ZeroGPT, GPTZero, Copyleaks, Winston AI, Content at Scale, OpenAI’s, Text Classifie…

Son interface est vraiment très simple d’utilisation. Vous copiez-collez votre texte IA. Ensuite, BypassGPT effectue une vérification d’IA et vous donne le pourcentage d’écrit généré par l’intelligence artificielle (Cette étape est facultative). Après cette étape, vous avez juste à appuyer sur le bouton « Humaniser » afin que BypassGPT vous génère un texte plus élaboré et fluide à la lecture. Ce nouveau texte humanisé ne sera alors plus détectable par un logiciel anti plagiat d’ia.

Concernant les tarifs, Bypass GPT propose un abonnement annuel à 10 dollars/mois ou à 15 dollars par mois sans engagement. Avec ces prix, vous avez le droit à 20 000 mots par mois et la réécriture humanisée de 1 000 mots par demande. Vous pouvez bien évidemment personnaliser votre abonnement en prenant plus de mots chaque mois. Le maximum de mots traités mensuellement est de 500 000 mots.

HIX Bypass : le plus puissant des outils de contournement de détecteur ia

HIX Bypass est un outil de contournement de logiciel anti plagiat et de détecteur ia développé par HIX.AI. Il s’agit actuellement du plus élaboré des logiciels de suppression de détection d’ia. Sa technologie de pointe se base sur la combinaison des modèles d’apprentissage de la langue et des modèles de l’intelligence artificielle. Ainsi, HIX Bypass est capable d’humaniser n’importe quel contenu et de le rendre indétectable par les ai detector. Comme pour BypassGPT, l’interface de HIX Bypass est très intuitive. Vous avez juste à copier-coller votre texte. Le logiciel va dans un premier temps réaliser une vérification d’ia (Cette étape est facultative). Ainsi, il vous donne le pourcentage d’écriture ia qu’un détecteur ia aurait pu donner pour votre texte. Ensuite, pour justement contourner ces ai detector, HIX Bypass va humaniser votre texte en quelques secondes.

Comme vous pouvez le voir sur l’exemple, votre texte d’origine généré par l’intelligence artificielle aurait été détecté par les principaux détecteurs d’ia du marché. Mais, en humanisant votre texte, HIX Bypass le rend tout de suite plus agréable et plus fluide à la lecture. On dirait carrément qu’il s’agit d’un vrai rédacteur professionnel qui l’a écrit. De là, le nouveau texte n’est plus du tout repérable par un détecteur ia. De plus, sa technologie poussée enrichit votre contenu, le rendant plus qualitatif pour le classement SEO sur Google.

Concernant les tarifs, HIX Bypass vous propose un premier essai gratuit sur 300 mots afin que vous puissiez découvrir par vous-même ses fonctionnalités et apprécier son expertise. Ensuite, si vous êtes convaincu de son efficacité, alors HIX Bypass vous propose soit un abonnement mensuel sans engagement à partir de 12,99 dollars/mois ou un abonnement annuel à 4,99 dollars/mois. Ces tarifs permettent de traiter 10 000 mots par mois, mais vous avez la possibilité de personnaliser votre abonnement en demandant une limite de mots jusqu’à l’illimité.

Ce qui est appréciable en plus de ses capacités d’humaniser les textes est qu’avec un abonnement, vous pouvez soumettre des textes longs jusqu’à 2 000 mots par demande.

BypassDetection : le logiciel anti plagiat et anti détecteur ia gratuit

BypassDetection est un logiciel de contournement de plagiat et de détecteur ia. Contrairement à ses principaux concurrents, il est totalement gratuit, donc en accès libre pour toute personne qui souhaiterait réécrire son contenu pour le rendre plus humain et indétectable par les ai detector.

Malgré son interface un peu austère (toute en noir), BypassDetection réalise un travail d’humanisation de texte assez correcte. Le contenu généré par l’intelligence artificielle gagne en qualité au niveau de la syntaxe et de l’enrichissement de vocabulaire.

Cependant, vous ne pouvez soumettre que 500 mots par demande, donc il reste difficile de réécrire et d’humaniser un long texte.

Undetectable AI : contourne les ai detector avec des textes originaux

Undetectable AI est un autre détecteur de plagiat gratuit et de contournement de détecteur ia. Vous pouvez donc l’utiliser sans payer un abonnement.

Son interface est composée de la même manière que les autres anti détecteur ia. Vous copier-coller votre texte ou vous l’importez depuis votre ordinateur en un seul clic, Undetectable AI reformule votre texte afin de le rendre plus humain au niveau de la structure des phrases, de la tonalité du contenu plus conversationnel et du vocabulaire plus riche. Vous obtenez ainsi des textes 100 % originaux et authentiques.

Pour un logiciel anti plagiat et anti détecteur ia gratuit, Undetectable AI propose d’assez bons contenus. Mais, il ne sera jamais aussi efficace qu’un outil payant tel que HIX Bypass ou encore BypassGPT.

Bypass AI : améliore les textes académiques pour passer les ai détection

Bypass AI est une solution de contournement de détecteur de plagiat et d’ai detector. Cette application utilise des algorithmes avancés ainsi que des capacités de modélisation du langage pour transformer tous les types de contenu en des textes 100 % humains.

En accès libre, vous pouvez copier-coller ou importer un texte de 1 000 mots par demande. En seulement un clic, Bypass AI va réécrire le contenu afin de le rendre indétectable par la plupart des ai detector, des détecteurs chatgpt et des vérificateurs de plagiat.

Il est d’ailleurs très apprécié par les étudiants puisqu’il arrive à réécrire des rapports académiques percutants, sans se faire détecter.

Undetectable AI : idéal pour les articles de presse et documents universitaires

Undetectable AI est un détecteur d’ia et un logiciel pour humaniser les textes afin de les rendre indétectables par les détecteurs chatgpt et autres ia. Cette solution est payante, mais très complète. Effectivement, après avoir créer un compte utilisateur sur la plateforme, vous pouvez copier-coller votre contenu généré par l’intelligence artificielle et faire une vérification de détection ia. Suite au résultat obtenu, vous avez la possibilité d’humaniser votre texte afin de le rendre indécelable par les ai detector.

Mais, la particularité d’Undetectable AI est que vous pouvez sélectionner le type de texte que vous désirez enrichir. Vous avez alors le choix entre plusieurs types de documents professionnels : article de presse, document universitaire, devoir scolaire, email, contenu site web…. Ainsi, vous obtenez du contenu humanisé qui correspond exactement à un document professionnel.

Concernant les prix d’Undetectable AI, le logiciel propose des prix assez bas :

Formule mensuelle à 9,99 dollars/mois pour 10 000 mots,

Formule annuelle à 5 dollars/mois pour 10 000 mots.

Vous pouvez ajuster votre abonnement en choisissant le nombre de mots à traiter par mois. Pour les professionnels, il est aussi possible d’obtenir un forfait sur mesure.

StealthGPT : le logiciel de contournement de détecteur ia le moins cher

StealthGPT est un des premiers outils de contournement de détecteur IA arrivé sur le marché en début 2023. Ce logiciel ne propose pas d’humaniser les textes générés par l’intelligence artificielle, mais d’améliorer le contenu ainsi que la syntaxe afin de détourner les détecteurs ia. Ainsi, StealthGPT réécrit n’importe quel texte et le rend indétectable par de nombreux ai detector tels que GPTzero, TurnitIn, Winston AI…

Alors, StealthGPT est très puissant pour contourner les détecteurs de contenu généré par IA. Mais, ces textes ne sont pas aussi bien humanisés qu’avec HIX Bypass ou BypassGPT. Néanmoins, il propose des tarifs vraiment concurrentiels avec les formules suivantes :

L’abonnement Essentiel est à 14,99 dollars/mois pour le traitement de 100 000 mots mensuellement.

L’abonnement Professionnel est à 19,99 dollars/mois pour le traitement de 500 000 mots par mois.

L’abonnement Exclusif est à 29,99 dollars/mois pour le traitement de 1 000 000 de mots mensuellement.

GPTinf : l’outil de paraphrasing de contenu indétectable

GPTinf est un outil de paraphrasing de contenu permettant de contourner un certain nombre de logiciels anti plagiat et de détecteur ia.

Son interface n’est pas très attractive avec son fond noir, mais nous apprécions l’option de rajout de mots-clés et d’expression qui permet d’obtenir un contenu assez bien optimisé pour les moteurs de recherche.

Vous pouvez effectuer un essai gratuit. Puis, si vous désirez continuer d’utiliser GPTinf pour contourner les détecteurs ia et les antiplagiat, alors vous devrez prendre une des deux forfaits proposés :

12 dollars/mois sans engagement pour 10 000 mots,

8 dollars/mois avec un engagement sur un an pour 10 000 mots.

Comme pour ses concurrents, vous pouvez personnaliser le nombre de mots à traiter par mois.

AI Undetectable – L’outil de contournement d’ai detector en plusieurs langues

AI Undetectable est un outil de contournement de détecteurs d’ia disponible en quatre langues : Anglais, Français, Portugais et Allemand.

Son interface est assez agréable avec ces couleurs claires. Son design change de celui de beaucoup d’outils concurrents qui offrent des interfaces bien trop sombres. De plus, AI Undetectable est facile à prendre en main. Vous choisissez la langue de travail, puis vous pouvez choisir entre plusieurs options afin d’améliorer votre contenu généré par l’IA :

Humaniser votre texte,

Améliorer la qualité d’écriture,

Réécrire le texte académique selon le niveau attendu (secondaire, premier cycle ou doctorat),

Augmenter ou diminuer le nombre de mots

Au niveau des tarifs, AI Undetectable vous propose trois formules :

Mots réguliers à 2,99 dollars/mois pour 5 000 mots traités,

Mots Premium à 4,99 dollars/mois pour 5 000 mots traités,

Paquets de mots à 5,99 dollars/mois donnant le droit à 5 000 mots réguliers et 5 000 mots premium.

WriteHuman : idéal pour réécrire des articles de 3 000 mots

WriteHuman est un outil ultra puissant pour réécrire n’importe quel texte long. Que votre texte soit généré avec chatGPT, Bard ou une autre intelligence artificielle, WriteHuman réécrit le contenu en améliorant la syntaxe et le vocabulaire. De plus, si vous souhaitez garder certains mots utiles pour le référencement de votre article, vous avez juste à le mettre entre des crochets au moment de la soumission de votre texte.

Ainsi, WriteHuman contourne sans effort n’importe quel détecteur ia du marché. Votre contenu est de meilleure qualité et intraçable.

Vous pouvez réaliser un essai gratuit sur 200 mots. Mais, pour travailler avec WriteHuman vous devez souscrire à un des abonnements suivants :

L’abonnement Basic à 8 dollars/mois donne droit à la soumission de 600 mots par demande et à 40 requêtes par mois.

L’abonnement Pro à 14 dollars/mois donne droit à la soumission de 1 200 mots par demande et à 100 requêtes par mois.

L’abonnement Ultra à 32 dollars/mois donne droit à 3 000 mots par demande (idéal pour les textes longs) et à des requêtes illimitées.

Vous connaissez donc maintenant les meilleurs outils de contournement de détecteur d’ia. Certains sont gratuits, mais limités, d’autres sont payants et plus puissants. À vous maintenant de choisir la solution de suppression de détection d’ia qui répond le mieux à vos besoins professionnels. Les logiciels de contournement de détecteur d’IA deviennent des outils essentiels pour tous créateurs de contenu qui souhaitent toujours utiliser l’intelligence artificielle dans leur travail sans pour autant voir leur contenu se faire bannir par les ai detector.