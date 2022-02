Les applications de traductions font partie de nos jours des outils indispensables à avoir sur son téléphone. Elles sont utiles lors des voyages et très pratiques dès qu’il faut dialoguer avec quelqu’un qui ne parle pas la même langue de nous. Plusieurs applications se proposent de vous offrir des traductions fidèles de vos textes. Dans cet article, nous vous aidons à choisir cinq applications de traduction gratuite.

Microsoft traduction

Il s’agit d’une application qui a été développée par le géant en informatique Microsoft. Cette application est capable de vous donner la traduction d’un mot ou d’un texte dans soixante langues différentes. Le Microsoft traduction offre aussi la possibilité de télécharger de façon locale des dictionnaires qui lui seront utiles dans une zone sans connexion internet.

Le Microsoft traduction dispose d’un système de reconnaissance vocale. Grâce à ce système, l’utilisateur récite juste son texte de façon vocale pour le traduire. Il vous permet aussi de faire des traductions de texte qui se trouvent sur des affiches ou un menu. Pour le faire, il faut soumettre la photo de l’affiche au traducteur, et ce dernier vous donne la traduction dans la langue voulue.

Le Google traduction

GG traduction est une référence en matière de traduction. Elle a été développée par le moteur de recherche Google. Elle est capable de traduire votre texte dans 108 langues et dialectes. Sa traduction est précise et prend en compte toutes les tournures et subtilités des différentes langues. Vous pouvez aussi l’utiliser en étant hors connexion internet. Le Google traduction possède une interface intuitive et facile à utiliser. Elle offre aussi la possibilité de partager les traductions effectuées avec d’autres applications. Son système de reconnaissance vocale fait d’elle une application de traduction incontournable.

Le DeepL

Il est un excellent logiciel de traduction de texte. Il n’est cependant disponible que sur ordinateur. Grâce à son intelligence artificielle, ce traducteur est capable de vous donner une traduction approfondie de textes relativement longs. Il dispose juste de sept langues dans sa base de données. Ce logiciel se démarque par sa justesse. Il est aussi très rapide dans l’exécution de la traduction. Le DeepL est utilisé par des millions d’internautes.

Le SayHi

Le SayHi est une application exceptionnelle. Les utilisateurs l’appellent encore l’interprète de poche. Elle est capable de traduire couramment près de 80 langues et dialectes. En plus des traductions normales de texte et de mots, cette application peut traduire une discussion entre deux personnes. Pour cela, il suffit de sélectionner les langues des deux intervenants et appuyer sur la touche du micro à tour de rôle. L’application traduit immédiatement la conversation et l’affiche à l’écran.

Le iTranslate

C’est une application utilisée par des millions d’internautes. En plus d’être un traducteur, le iTranslate est aussi un dictionnaire. Il est facile à utiliser et permet un changement rapide des langues. Notons qu’il peut traduire plus de 90 langues. L’iTranslate possède une technologie de reconnaissance vocale qui est très pratique. Il est capable d’écouter votre texte et de vous donner une traduction rapide et précise. Il vous permet aussi de partager les traductions faites avec d’autres applications.