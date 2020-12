Le monde de l’automobile subit en ce moment un profond bouleversement. Si naguère seule la performance et l’esthétisme des véhicules avaient de l’importance, aujourd’hui le confort, la consommation de carburant et l’impact environnemental de nos véhicules sont devenus des priorités pour les clients et pour les marques. Pour répondre à ces nouvelles attentes, les constructeurs doivent donc innover et insérer toujours plus de matériaux de haute technologie dans leurs créations.

Les voitures de demain seront des concentrés de techniques innovantes pour permettre à l’automobile de rester le moyen de déplacement le plus commun. Les défenseurs de l’écologie montrent souvent du doigt les fabricants de voiture, censés être responsables, par leurs choix commerciaux, en grande partie du réchauffement climatique. Pourtant, on observe que les caciques de l’univers automobile ne ménagent pas leurs efforts pour faire évoluer les voitures. Explications.

Des tapis de voiture plus résistants

L’un des reproches majeurs à l’encontre des constructeurs mondiaux est l’obsolescence programmée qui serait à l’origine de nombreuses pannes et pousserait les consommateurs à renouveler bien trop souvent leurs accessoires. Ce reproche est adressé aussi bien aux éléments moteurs qu’aux accessoires de confort. Les tapis de de voiture et de coffre sont notamment montrés du doigt pour leur faible robustesse et leur tendance à s’effilocher rapidement.

C'est pourquoi les spécialistes proposent des tapis de haute qualité qui s'appuient sur des techniques et des matériaux de haute technologie pour améliorer le confort d'utilisation et la longévité de ces accessoires indispensables.

Des matériaux de haute technologie pour alléger les voitures

Les détracteurs de l’automobile lui reprochent également sa consommation trop importante en carburant, qui aurait un effet contraignant sur les ressources mais aussi une tendance à faire largement augmenter l’impact carbone des véhicules. Pour y remédier, les constructeurs ont donc choisi de développer des matériaux de haute technologie pour alléger les voitures et ainsi réduire drastiquement les besoins en carburant pour les mouvoir sur les routes de toute la planète.

Les pistes de recherche sont nombreuses et variées mais les experts s’accordent tous à dire qu’il y a un potentiel d’allègement de 200 à 300 kg par véhicule ! Pour y parvenir, il faut intégrer dans les processus de fabrication des matériaux comme l’acier à très haute limite élastique, l’aluminium ou le magnésium. Certains prédisent également que les composites joueront un grand rôle dans l’allègement des voitures de demain car ils pourraient faire diminuer de 30% le poids de chaque véhicule.

Des polymères au service de l’automobile

L’utilisation grandissante des polymères dans les process de fabrication est une tendance qui ne devrait que se confirmer avec le temps. Les parties extérieures comme les boucliers, les ailes ou le capot sont désormais majoritairement conçues à l’aide de polypropylène. Même les zones où les contraintes thermiques sont fortes se voient peu à peu envahies de matières plastiques, considérées comme les matériaux de haute technologie de demain. Dans l’environnement moteur, les polymères chargés et les polymères à haute tenue de température seront la norme de la voiture de l’avenir.



Polyéthylène, polyamide et polymères hautes performances sont pour certains capables de résister à des températures dépassant les 200°C, ce qui en fait des matériaux parfaits pour les systèmes d’alimentation de carburant, d’air ou encore les réservoirs. Les pièces de structure sont également en train d’évoluer grâce à l’arrivé de ces nouveaux matériaux. Hayon de coffre, bac de roue de secours ou fond de coffre sont désormais conçus en polymères et même les vitrages pourront demain être fabriqués à partir de matières plastiques !