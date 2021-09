Tous les usagers qui conduisent une voiture électrique et qui veulent prendre l’avion se demandent où se garer à Nantes aéroport pendant leurs déplacements. En effet, tous les parkings de cet aéroport ne possèdent encore pas de bornes de rechargement, contraignant les conducteurs à trouver des solutions alternatives.

Aéropark Nantes est une zone de stationnement équipée d’une station de recharge pour véhicules électriques. Ce prestataire privé dispose d’un parking sans navette, situé à proximité de l’aéroport Nantes Atlantique. Aéropark Nantes offre ainsi une réponse efficace et économique à tous les propriétaires d’un véhicule électrique.

Un parking près du hall d’embarquement

Le premier atout d’Aéropark Nantes est de disposer d’un accès direct à pied au hall d’embarquement de l’aéroport Nantes Atlantique. Cette proximité permet de gagner du temps de trajet, évitant ainsi d’attendre une navette pendant de longues minutes et d’angoisser sur son retard pour prendre l’avion. Le parking se trouve en effet à moins de 3 minutes à pied de l’accès à l’aérogare.

Ouvert 24 h/24 et 7j/7, les usagers de ce parking sécurisé peuvent déposer et reprendre leur voiture électrique à tout moment. La réservation rapide et obligatoire garantit une place de parking à tous les clients qui souhaitent se garer à Nantes aéroport, quelle que soit la durée de leur séjour.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aeropark Nantes Atlantique (@aeroparknantes)

Un parking économique

Se garer à Nantes aéroport coûte généralement très cher. Aéropark Nantes propose des tarifs bas et économiques au regard des autres zones de stationnement et de sa proximité avec l’aérogare.

Le prix de la place évolue selon les périodes de stationnement et est toujours proportionnel à la durée du séjour. Par ailleurs, la création de compte professionnel entreprise chez Aéropark Nantes donne des privilèges aux sociétés qui stationnent souvent leurs véhicules dans ce parking.

Le service de réservation et de devis, accessible en ligne et par téléphone, permet de savoir exactement quel sera le coût du parking de sa voiture électrique et d’évaluer son budget de stationnement pour se garer à Nantes aéroport.

Aéropark Nantes prend totalement en charge la voiture dès son arrivée au parking. L’équipe de professionnels de cette structure s’occupe elle-même de faire un état des lieux du véhicule et de le stationner, permettant ainsi de faire gagner du temps aux clients les plus pressés.

Un parking sécurisé où se garer à Nantes aéroport

Aéropark Nantes est un parking privé équipé d’un dispositif important de vidéo surveillance et d’un système permanent de gardiennage. Le contrôle continu depuis la centrale de télésurveillance et les rondes régulières des agents permettent de vérifier les déplacements dans la zone de stationnement et de supprimer tout risque de vol ou d’effraction des voitures électriques garées.

Le sérieux et le professionnel de l’équipe d’Aéropark Nantes garantit ainsi la tranquillité de ses clients et la totale la sécurité de leur voiture pendant tout leur séjour au parking.

Aéropark Nantes se présente comme la meilleure solution pour les propriétaires de voitures électriques qui ont besoin de se garer à Nantes aéroport pendant leurs déplacements professionnels ou privés. Cette zone de stationnement combine en effet de nombreux avantages. C’est le parking parfait de par sa proximité, de par son faible coût et de par son excellent niveau de sécurité.