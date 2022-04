Un logiciel de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) est une solution qui permet aux entreprises de digitaliser, automatiser et améliorer leurs opérations de maintenance. Découvrons cela plus en détail…

Un logiciel de GMAO efficace permettra à votre entreprise d’accroître son efficacité, de réduire les temps d’arrêt des équipements, de prendre des décisions basées sur les data, de budgétiser efficacement, de hiérarchiser les ordres de travail, d’organiser, et bien plus encore…

Les problèmes courants des entreprises résolus par les logiciels de GMAO

De nos jours, de nombreuses entreprises sont inefficaces en ce qui concerne la maintenance. La source de leur problème ? Des données enregistrées sur papier ou dans des systèmes propriétaires obsolètes et disparates, difficiles à mettre à jour, à partager ou à synchroniser entre les appareils. Il leur est donc difficile de suivre l’historique des actifs, de planifier les maintenances préventives, de piloter leurs équipes techniques, ce qui entraîne finalement une perte de temps, une inefficacité et une augmentation des coûts. Dans tous ces domaines,les logiciels de GMAO peuvent vous aider.

Ainsi, sans GMAO moderne et adaptée, les services de maintenance :

Sont confrontés à des retards dus à des pannes qui les empêchent de maintenir leur entretien de routine sur la bonne voie

Ont des difficultés à maintenir une dotation en personnel appropriée et à limiter les coûts des heures supplémentaires

Ne parviennent pas à se concentrer sur les tâches prioritaires

Ont une faible visibilité sur les stocks de pièces, l’historique des commandes, etc.

Ont des difficultés à programmer l’entretien préventif planifié

Pratiquent systématiquement la maintenance réactive plutôt que la maintenance préventive

Que va faire un logiciel de GMAO ?

Le logiciel de GMAO est un système d’entreprise utilisé pour gérer les ordres de travail, l’inventaire des pièces et la maintenance préventive. Il constitue une source unique pour toutes les informations dont votre équipe de gestion des installations et de la maintenance a besoin.

Il aide également les entreprises à planifier, suivre, mesurer et optimiser tout ce qui a trait à la maintenance préventive et à la gestion des bons de travail, afin que vous puissiez développer de meilleures pratiques de maintenance, rester organisé et, en fin de compte, gagner du temps et de l’argent.

Plus précisément, un logiciel de GMAO collaboratif aidera les utilisateurs à :

Accroître l’efficacité

Réduire les temps d’arrêt des équipements

Prendre des décisions basées sur des données

Établir un budget efficace

Hiérarchiser les ordres de travail

Mettre en œuvre les procédures établies

Organiser les actifs à travers les dispositifs

Gérer les équipes

Gestion complète des bons de travail et maintenance préventive

Une gestion efficace des bons de travail est essentielle au bon fonctionnement d’une entreprise. Les logiciels de GMAO vous garantissent la visibilité totale dont vous avez besoin pour ce type de gestion en offrant une traçabilité complète des stocks de pièces et des bons de travail, une visibilité complète de l’historique des bons de travail et la responsabilisation des techniciens de maintenance. Grace à la GMAO, les utilisateurs peuvent programmer facilement une maintenance préventive en configurant des déclencheurs de maintenance basés sur le temps, l’utilisation ou l’état des équipements. La GMAO permet également de planifier plus efficacement la maintenance préventive, de réduire le nombre de réparations d’urgence coûteuses, de diminuer les temps d’arrêt et de réaliser des économies à long terme

Aperçu de la performance des actifs et rapports

Si vous ne pouvez pas collecter, analyser, accéder et appliquer efficacement les données de vos équipements, vos opérations seront inefficaces et sous-productives. Les logiciels de GMAO peuvent vous aider à extraire des données significatives pour identifier les besoins de maintenance préventive et gérer les indicateurs clés de performance :

Suivez l’utilisation et les performances des équipements, y compris les mesures telles que le kilométrage, les relevés de jauge et les heures de fonctionnement

Créez des profils d’actifs afin de connaître en un clin d’œil toutes les informations pertinentes sur une machine particulière, notamment les codes de défaillance, les équipements de sécurité requis, l’historique de maintenance, etc.

Générez rapidement des rapports personnalisés sur des éléments tels que le temps d’immobilisation des actifs ou le coût des stocks, afin de pouvoir répondre à tout moment à des questions importantes sur vos opérations de maintenance

Connectez-vous à d’autres systèmes pertinents de votre entreprise afin que vos données de maintenance soient toujours disponibles pour les services et les personnes concernés

Gestion des stocks

Gestion améliorée des équipes

Les entreprises peuvent mieux gérer les équipes grâce à des fonctionnalités clés du logiciel de GMAO, notamment :

Accès mobile, authentification unique et utilisateurs illimités

Interface utilisateur compatible avec les navigateurs et les smartphones

Programmation des événements

Suivi et gestion de la main-d’œuvre à l’aide de codes-barres et de codes QR

Réduction des coûts de maintenance

Capacité accrue et suivre le cycle de vie des actifs techniques

La nécessité de disposer des historiques en temps réel, facilement est fondamentale pour améliorer la maintenance. Les logiciels de GMAO fournissent ce type d’informations avec :

Un suivi précis, efficace et facile des bons de travail

Le suivi de l’historique des services

Des rapports et des analyses détaillées

La gestion des stocks et des actifs

Bien sûr, il ne s’agit pas seulement de la collecte et de l’analyse des informations sur les actifs et la maintenance. Une GMAO permet également de configurer des rapports et des indicateurs clés de performance (KPI) qui peuvent être automatiquement distribués aux acteurs concernés ce qui accroît la valeur du logiciel de GMAO.

Utilisation en mobilité

Un logiciel de GMAO efficace doit offrir une fonctionnalité mobile facile à utiliser. Sans cette fonctionnalité, les techniciens de maintenance sur le terrain passent plus de temps à rechercher des documents ou à effectuer d’autres tâches non liées à la maintenance, ce qui entraîne des pertes d’efficacité et de productivité. Ainsi, une application de GMAO adaptée aux mobiles permet aux techniciens d’accomplir efficacement les tâches nécessaires à la maintenance et à la réparation en leur donnant les outils pour :

Récupérer les procédures et la documentation

Évaluer l’historique de maintenance de l’équipement

Vérifier la disponibilité des pièces

Lancer des commandes de pièces

Mettre à jour l’état des bons de travail

Collecter les informations pertinentes, photos, signatures, etc.

Conclusion

L’une des principales caractéristiques des logiciels de GMAO est leur centralisation, qui permet un accès immédiat à toutes les données dont vous avez besoin, qu’il s’agisse de l’état des bons de travail, des niveaux de stock, de la disponibilité des pièces, des équipements, des données actualisées pour les rapports de conformité, etc.

Une maintenance efficace est essentielle dans un large éventail d’entreprises dans de très nombreux secteurs, tels que la production, les services, la distribution et la vente au détail, la santé, le secteur public, l’industrie, etc. aussi, lors de l’évaluation d’un logiciel de GMAO, veillez à éviter les coûts cachés tels que le temps passé à la configuration et à l’installation, les rapports limités qui n’incluent pas les données dont vous avez besoin, les interfaces compliquées qui nécessitent une formation importante et les solutions qui ne s’adaptent pas à la croissance de votre entreprise.