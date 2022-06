Le PDF (Portable Document Format) est le format le plus utilisé dans les échanges de documents sur Internet, leur stockage et leur présentation. C’est un format qui a révolutionné la vie quotidienne. Quel que soit le domaine d’utilisation, professionnel ou personnel, le PDF est toujours présent. Dans cet article, il sera question donc des spécificités et des particularités de ce format de fichier, ses utilisations et ses avantages.

C’est quoi un format PDF ?

Le PDF, une abréviation du “format de document portable” en français a été créé par Adobe Systems en 1993. C’est en 1991 que John Warnock, le cofondateur d’Adobe Systems, lance le projet Camelot. Deux ans après, ce projet donne naissance à un nouveau format de documents appelé au départ Carousel. Il était destiné à l’origine à un usage interne. En 2008, ce format change de forme pour devenir un format ouvert et même une norme (ISO 32000).

Une utilisation indispensable pour différents types d’usages

Le PDF est donc un format utilisé dans les quatre coins de la planète. Quel est le secret de cet engouement pour les fichiers ayant l’extension PDF ? Tout d’abord, c’est un format vectoriel. Autrement dit, le fichier conserve fidèlement toutes les caractéristiques du document, la police de caractères, la qualité des images, les illustrations, la mise en page, etc. Par la suite, ce format peut être lu et modifié sur l’ensemble des systèmes d’exploitation. Les navigateurs internet intègrent aussi la fonction de lecture des fichiers au format PDF.

Par ailleurs, un fichier PDF offre une très grande polyvalence. Les documents peuvent contenir toutes sortes de textes, images, formulaires, boutons, voire dans certains cas des vidéos et des audios. En utilisant le format PDF, vous protégez donc efficacement vos documents et la qualité de vos images. Vous pouvez envoyer un fichier sous format PDF à partir d’un PC Windows vers un MacBook et la qualité du document restera la même.

Pourquoi un format PDF ?

Devenu une norme pour l’échange des documents, le PDF s’est imposé dans toutes les tâches numériques et digitales. Vous l’utilisez pour l’impression de vos documents, envoyer des pièces jointes par e-mail, stocker des documents, créer des livres, etc. Son utilisation s’est élargie pour atteindre les professionnels de l’édition, les journaux, les magazines, les administrations et bien d’autres organismes. Il est donc nécessaire de maîtriser tout ce qui en lien avec la création de fichiers sous format PDF, la lecture et la conversion de ce genre de document.

Utiliser le PDF : pour quelles raisons ?

De nos jours, il suffit de cliquer sur une pièce jointe en PDF pour qu’elle s’ouvre automatiquement sans aucun téléchargement supplémentaire. Tous les terminaux et les systèmes d’exploitation disposent de leurs propres fonctions permettant la lecture et le visionnage des PDF.

Il est donc nécessaire de créer vos fichiers sous formats PDF si vous voulez éviter de nombreux soucis lors de vos échanges. De nombreuses situations vous obligent, par ailleurs, à recourir aux avantages d’un PDF. Parmi lesquelles :

Partager un document, un formulaire ou une présentation avec vos clients, vos partenaires, vos élèves, etc. Vous cherchez donc à éviter les problèmes de compatibilité des systèmes d’exploitation et des navigateurs.

Pour l’impression de vos documents, flyers, brochures, votre magazine ou votre livre sans prendre le risque de perdre votre mise en page ou une conception graphique exceptionnelle.

Scanner un document pour le partager avec un organisme ou une administration.

Utiliser des options plus évoluées de ce format, dont la signature électronique, ou un stockage sécurisé avec un mot de passe de votre document.

Comment créer ses fichiers sous format PDF ?

Pour profiter des multiples services du format PDF, il existe plusieurs applications payantes, dont celle d’Adobe Systems. Ce sont des applications qui offrent en plus de la possibilité de convertir des fichiers d’autres formats vers PDF, de retoucher ou retravailler un document.

En plus de ces services payants, il existe une myriade de possibilités pour générer des fichiers PDF sur votre Windows, Mac et même votre smartphone. Parmi celles-ci :

L’utilisation des applications préinstallées sur PC et Mac comme la suite Office, des logiciels Adobe et d’autres applications de traitement de texte. Il suffit de choisir lors de l’enregistrement le format PDF ou d’exporter le document final vers ce format.

Vous pourrez aussi générer des fichiers pour impression et choisir une impression virtuelle même si l’ordinateur n’est pas branché à une imprimante.

À l’aide de votre imprimante, vous scannez votre document et l’enregistrez sous format PDF.

Des applications gratuites pullulent également sur le Net et proposent de convertir vos documents vers le format PDF.

Quels avantages avec le format PDF ?

En plus des aspects qui caractérisent ce format, le PDF permet une panoplie d’avantages indéniables :

Une lisibilité irréprochable

Pour vos écrits et vos lectures, la principale qualité qui distingue les documents PDF, est leur lisibilité. Le format PDF maintient la qualité originale de votre contenu. Ainsi, cela permet notamment de passer le document d’un grand à un petit écran sans se soucier des risques de compatibilité. Il arrive en effet qu’avec un document sous JPG, de découvrir un contenu pixelisé. Cela arrive le plus souvent pour les images. Lire un document au format PDF c’est s’assurer une qualité d’image fixe et le choix de supports d’utilisation.

Un format qui permet une meilleure mobilité

Avec le PDF, vous pourrez profiter de votre bibliothèque n’importe où. Vous accédez à vos fichiers sur les supports disponibles sans aucun téléchargement supplémentaire. Stockés dans le Cloud, vous pouvez aussi partager vos fichiers sans aucun souci.

Protégez la qualité de vos images et contenus

Avec les éditeurs de textes comme Word, ou ODT, vous pourrez enregistrer vos écrits sans crainte. Mais, cela ne s’applique pas pour les textes illustrés avec des images, des graphiques et des tableaux. Sous un format PDF, il n’est pas possible de perdre votre travail. Il sera difficile aussi de modifier la structure d’une présentation sans recourir à une application ou logiciel adapté. Ainsi, il est plus pratique de créer des documents sous PDF, plus malléables et de qualité. Osez aussi fusionner vos fichiers. Cela se fait à travers l’utilisation de formats multiples pour bénéficier d’une sécurité maximale pour vos travaux. N’oubliez pas également de fusionner vos PDF en cas de nécessité.

Un format durable

En plus de son caractère universel, sa polyvalence et son utilisation facile, le PDF garantit aussi la durabilité. Bien que la technologie ait évolué depuis des années et continue de progresser, le format PDF est toujours indispensable et durable. Pour passer à une nouvelle norme, il faudrait attendre des décennies ou assister à un bouleversement dans les pratiques usitées sur le Net.

Le PDF apparaît donc comme un format qui réunit un grand nombre d’avantages et de facilitations. Un fichier PDF est reconnu par tout le monde, adaptable à tous les OS, dispose d’une intégrité graphique et offre des conditions de sécurité à tous les coups. En plus de cela, il dispose de la capacité de réunir des contenus provenant de différents formats, textes, images, graphiques et formulaires. Ce format donc un choix sûr pour un professionnel, un étudiant ou simple utilisateur d’Internet. Le PDF un véritable outil de travail et d’échange de tous types de documents.