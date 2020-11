Une nouvelle tendance se dessine dans le secteur du trading de détail, qui devient de plus en plus populaire. Le copy trading proposé par la plateforme eToro, également connu sous le nom de social trading, est une façon de bénéficier des connaissances de traders expérimentés. En fait, le trading de copies n’est qu’une partie du trading social. Mais quels sont les avantages qu’elle apporte et que faut-il prendre en considération ?

Négociation conjointe en bourse

Profitez des connaissances de traders expérimentés

Copier simplement les métiers

Pouvoir suivre les traders qui réussissent

Qu’est-ce que le Copy Trading ?

Le Copy Trading consiste principalement à pouvoir copier des traders professionnels. Dans ce contexte, le Copy Trading est une partie importante du concept global de « Social Trading ». Dans le trading social, l’accent est mis sur la coopération. La négociation conjointe en bourse permet aux débutants et aux traders confirmés d’apprendre les uns des autres. L’idée qui sous-tend le Copy Trading dans le cadre de la tendance est que les stratégies d’investissement peuvent être facilement copiées par des traders non-expérimentés sur eToro par exemple. Ce n’est pas une invention nouvelle au départ, après tout il y a déjà des traders prospères qui commercialisent leurs stratégies depuis des années. En revanche, le trading de copies lui-même profite directement aux deux parties. Le trader qui met ses stratégies à disposition peut gagner de l’argent de cette manière. Le trader qui copie les stratégies peut également gagner de l’argent.

Fig. copie trading avec la plateforme eToro

L’un des pionniers en tant que plateforme dans ce domaine est eToro. Avec un montant de 200 euros, un compte peut déjà être ouvert ici. eToro, en tant que plateforme, n’offre pas seulement la possibilité d’examiner les stratégies d’investissement des traders. Il est également possible de faire une copie directement et de commander les échanges. Cliquez ici pour le rapport détaillé du test eToro.

Le trading de copies ?

L’un des plus grands avantages du Copy Trading est probablement la possibilité de faire des bénéfices dès le début, même sans le savoir. Ce n’est pas une obligation, même dans le domaine du Copy Trading, des pertes peuvent survenir, ce qu’il ne faut pas oublier. Cependant, le danger est généralement beaucoup plus faible que si un débutant se mettait à faire du trading avec de la chance. Ce qui importe, c’est la confiance dans le trader professionnel. Afin de construire ce projet, les traders professionnels d’eToro ont l’opportunité de se révéler davantage. Pourquoi devraient-ils faire cela ? Avant tout, bien sûr, pour gagner la confiance des traders. Plus les gens réussissent à copier une stratégie, plus les bénéfices des traders professionnels sont élevés. Pour cette seule raison, ils sont déjà intéressés à ne fournir que des stratégies de copie réussies.

Fig. Trading avec eToro

Note : Même si le fait de pouvoir négocier avec succès sans connaissance est bien sûr un grand avantage, les investisseurs doivent également développer progressivement leurs propres stratégies et ne pas se reposer uniquement sur les connaissances des autres négociants.

Les fonctionnalités du Copy Trading

Dans tous les cas, il est intéressant d’être brièvement informé sur le fonctionnement du Copy Trading sur eToro. Si vous voulez profiter d’un trader professionnel, vous pouvez d’abord vous renseigner sur lui et l’observer. Observer signifie dans ce cas déterminer comment ses stratégies se développent. Si celles-ci sont convaincantes, les stratégies peuvent être adoptées directement. Progressivement, de plus en plus de courtiers proposent le copy trading, de sorte qu’il est possible de copier les stratégies directement depuis votre propre compte. Bien entendu, les négociants sont toujours liés à l’offre du courtier concerné.

Dans le Copy Trading avec eToro, les traders professionnels sont appelés des générateurs de signaux. Si la stratégie a été adoptée, le trader a à sa disposition les variantes classiques. Il peut observer le marché et, si nécessaire, réagir rapidement si un trading ne se développe pas comme prévu.

Les conseils les plus importants pour l’échange de copies

Le trading de copies peut bien fonctionner si les traders suivent quelques conseils et astuces avant de copier :

Lors de la recherche d’un fournisseur qui fournira la plate-forme, il convient de comparer les conditions. Dans le trading de copies également, il convient de n’utiliser qu’une partie du capital que le trader peut récupérer en cas de perte. L’entrée dans le copy trading devrait être lente, il ne sert à rien de copier directement plusieurs stratégies et de perdre la vue d’ensemble. Le capital ne devrait jamais être entièrement investi dans une seule stratégie. Il est préférable de diversifier le capital ou de toujours ne parier qu’une petite partie.

eToro comme recommandation pour le trading de copies

L’un des pionniers du copy trading est la plateforme eToro. Le courtier se concentre principalement sur le trading social et s’adresse donc à un large groupe de clients. Un compte peut déjà être ouvert avec un solde de 100 euros. Le courtier lui-même a son siège à Chypre et est réglementé par la CySEC. Il est notamment enregistré auprès de la BaFin. L’objectif principal d’eToro est le trading des devises, mais l’offre elle-même est gérable, tout en étant tout à fait suffisante pour démarrer.

La plateforme de trading d’eToro est conçue pour répondre aux besoins des traders. Il est disponible en 12 langues. En outre, les traders peuvent choisir parmi les quatre modes proposés. Agissant comme une plateforme de trading sur le web, elle peut être négociée de n’importe où dans le monde. eToro est le premier port d’escale pour les traders à la recherche d’une plateforme fiable pour le copy trading.

Fig. La liste de surveillance chez eToro

Conclusion – Le Copy Trading comme nouvelle méthode d’échange

Le trading de copies avec etoro convient principalement à deux parties : Pour le générateur de signaux sous la forme d’un trader professionnel et pour le débutant dans le trading en ligne. Les deux parties ont la possibilité de profiter l’une de l’autre. En quelques clics, une stratégie d’investissement en ligne peut être facilement copiée avec le Copy Trading. Si un générateur de signaux est copié fréquemment, cela a un effet positif sur ses revenus. eToro a été l’un des premiers fournisseurs à reconnaître ce potentiel et est donc l’une des plateformes recommandées pour le trading de copies. Ce type de trading est avant tout intéressant pour tous ceux qui cherchent à se lancer rapidement et avec succès dans le trading. Cependant, les débutants, en particulier, ne doivent pas perdre de vue qu’il s’agit avant tout de s’inspirer pour développer leur propre stratégie de trading à long terme, basée sur les métiers copiés.