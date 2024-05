Le poker est un jeu d’adresse, de psychologie et de tromperie. S’il est essentiel de connaître les mathématiques et les probabilités qui sous-tendent le jeu, il est encore plus important de comprendre l’art du bluff. Le bluff consiste essentiellement à miser fortement sur une main faible pour apporter les adversaires à se coucher sur des mains supérieures. Il s’agit de créer un visage de poker élaboré et de projeter de la confiance, du pouvoir et de l’autorité, même lorsque vous n’avez rien.

Les maîtres du bluff sont des marionnettistes qui contrôlent le déroulement du jeu. Ils jouent le joueur, pas les cartes. Et au poker de Сasino770 en ligne où les indices physiques n’existent pas, les jeux d’esprit sont encore plus profonds. Utilisez ces conseils et stratégies pour bluffer et gagner.

Pourquoi bluffer au poker ?

Le bluff vous permet de gagner des pots lorsque vous n’avez pas la meilleure main. Il vous permet de contrôler la narration, de diriger l’action et de faire douter vos adversaires. Les bluffs bien placés font pression sur les mains faibles pour qu’elles se couchent, ce qui vous permet de remporter des pots sans contestation. Vous définissez vos propres chances en représentant des mains faites.

Voici les principales raisons de bluffer :

Gagner des pots immédiatement sans valeur d’abattage

Inciter les meilleures mains à se coucher lorsque vous avez une faible équité

Établir une image agressive de la table pour être payé plus tard

Mettre les adversaires sur le reculoir et obtenir un avantage psychologique.

Les joueurs qui gagnent n’attendent pas que les meilleures mains arrivent. Ils agissent. En bluffant de manière agressive, vous pouvez augmenter votre rentabilité des investissements, augmenter votre taux horaire et amplifier votre taux de victoire.

Les bases du bluff : quoi, quand et pourquoi

Les connecteurs assortis comme les 76 ou les 54 sont d’excellentes mains pour bluffer parce qu’ils peuvent obtenir des tirages forts sur le flop que vous pouvez représenter. D’autres mains de bluff intelligentes comprennent les As assortis comme A5s-A2s et les petites paires de poche comme 22-66.

Vous voulez généralement éviter de bluffer avec des airballs complets comme 72o à moins que la situation ne soit parfaite. Bluffez avec des mains qui ont un certain potentiel d’amélioration comme plan de secours.

Quand bluffer

Les meilleurs moments pour bluffer sont les suivants :

Lorsque vous manquez complètement le flop mais que vous avez toujours des surcartes ou des tirages backdoor

Sur des tableaux de peur avec une couleur, une quinte ou des cartes appariées.

Lorsque vous obtenez une équité supplémentaire sur le tournant

Contre plusieurs adversaires pour isoler un joueur plus faible en heads-up

Comme vous avez une image serrée et que les adversaires respecteront vos mises

Vous voulez également cibler les joueurs qui sont plus susceptibles d’abandonner leurs mains – les stations d’appel ne se coucheront pas, mais l’argent effrayé pourrait le faire.

Pourquoi lancer un bluff ?

Les raisons pour lesquelles vous pouvez déclencher un bluff sont les suivantes :

Pour gagner le pot immédiatement puisque vous manquez de valeur à l’abattage

Le tableau correspond à votre gamme perçue et vous pouvez donc représenter une grosse main

Vous avez une image serrée et vous voulez déséquilibrer vos adversaires

Vous sentez la faiblesse d’un adversaire et vous voulez ramasser le pot

Un tirage au tableau pourrait effrayer les adversaires si vous misez à nouveau

En maîtrisant l’art du bluff, vous pouvez écarter vos adversaires de meilleures mains et augmenter votre ligne rouge. Mais il est essentiel de choisir judicieusement vos spots.

Styles de bluff et personnalités à adopter

Différents styles de bluff fonctionnent mieux contre différents types de joueurs. Voici les archétypes de bluffeurs de poker les plus courants dont vous pouvez vous inspirer :

Le maniaque

Ce type de joueur utilise une agressivité implacable pour mettre ses adversaires sous une pression constante, en faisant des mises énormes et des surenchères avec un mépris total. Les maniaques tireront sur plusieurs rues avec de l’air pur, utilisant leur image de casse-noix pour se faire payer lorsqu’ils touchent les noix.

Le nit

Les Nits jouent un style extrêmement serré et passif, mais s’ouvrent soudainement avec de grosses mises et des relances. Comme ils bluffent rarement, les adversaires les payent lorsqu’ils commencent à miser. Les Nits choisissent soigneusement leurs rares spots de bluff pour un impact maximal.

Le hollywood

Il s’agit d’un personnage exagéré qui raconte des histoires exagérées, des blagues et des plaisanteries pour divertir et désarmer la table. Son charme désarmant fait que les adversaires tombent plus souvent dans le piège de ses bluffs. Mais, ce n’est qu’un jeu – ce sont en fait des tueurs de sang-froid au timing parfait.

Le magicien de café

Ces joueurs, qui débordent d’intelligence et d’esprit d’analyse, décomposent les théories avancées du poker dans le but d’éblouir et d’embrouiller leurs adversaires. Leurs stratégies avancées justifient des bluffs apparemment ridicules. En embobinant les autres, ils se font payer plus fréquemment.

Repérer les opportunités de bluff

La clé d’un bluff efficace est de repérer les bonnes opportunités avant qu’elles ne se développent. Prêtez attention aux situations suivantes :

Lorsque le relanceur préflop rate complètement le flop

Les tableaux de tirage de quinte ou de couleur où vous pouvez repousser la main faite

Lorsque l’action montre une faiblesse comme des petites mises ou des check/call

Plusieurs adversaires à bluffer – si le premier se couche, tirez sur le suivant

Quand vous avez une histoire crédible établie sur vos mains ou vos jeux passés

En anticipant les endroits où un bluff a du sens, vous pouvez planifier vos attaques en conséquence plutôt que de bluffer au hasard.

Dimensionnez vos mises de bluff

Face à des adversaires observateurs, la taille des mises peut vendre vos bluffs ou les trahir. Voici quelques conseils :

Garantissez que vos bluffs ressemblent à des mises de valeur – ne surenchérissez pas et ne minibutez pas

Misez le montant que vous miseriez pour la valeur sur cette rue

Pensez à l’historique de la main précédente et misez en conséquence

Polarisez vos tailles avec des mises très importantes ou très faibles

En outre, il est influent de suivre et de tripler vos bluffs plutôt que de poignarder une fois puis de se taire. Racontez une histoire cohérente avec vos tailles.

Exécutez le bluff de manière convaincante

Une fois que vous avez identifié une situation de bluff idéale, vous devez vendre la tromperie. Agissez pour que vos bluffs ressemblent à des monstres grâce à ces conseils :

Agissez rapidement et de manière décisive lorsque vous misez, comme si vous ne vouliez pas que les tirages voient des cartes libres

Tapez des messages de chat ou des émojis pour renforcer vos bluffs

Envisagez de surenchérir plus tôt dans les rues ou sur la rivière pour avoir l’air polarisé

Utilisez la taille des mises pour raconter une histoire cohérente correspondant à votre éventail perçu

L’essentiel est de faire croire à vos adversaires que vous avez une main de premier ordre qui s’inscrit logiquement dans vos jeux antérieurs.

Les erreurs de bluff les plus courantes à éviter

Bien que le bluff soit une arme essentielle au poker, il peut se retourner contre vous si vous ne le maniez pas avec précaution. Évitez ces pièges classiques du bluff :

Bluffer les stations d’appel ou les adversaires ayant un VPIP très élevé

Tirer plusieurs cartouches sans équité, sans bloqueurs ou sans tirage de porte dérobée

Surbluffer et se faire prendre sans mains de valeur pour équilibrer

Ne pas ajuster sa fréquence de bluff en fonction du type de joueur

Négliger les textures et l’action du tableau – bluffer au hasard sans rime ni raison

Les principales erreurs consistent à bluffer les mauvais joueurs, aux défaillants endroits, sans raisons plausibles de représenter de grosses mains.

Maintenez une stratégie de bluff équilibrée

Bien que le bluff soit puissant, vous devez l’équilibrer en jouant une stratégie fondamentale solide établie sur des mises de valeur (value betting) sur des mains fortes. Le yin et le yang du bluff et du value betting doivent être alignés pour gagner régulièrement, en surpassant les adversaires grâce à des bluffs bien placés tout en maximisant la valeur de vos grosses mains.

Maîtrisez l’art nuancé du bluff et des jeux d’esprit avancés, et vous pourrez orienter l’action à votre avantage. Même sans les noix, vous dictez le cours du jeu, en racontant des histoires convaincantes que vos adversaires se sentent obligés de croire.