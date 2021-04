Les sites web et précisément ceux des entreprises qui ont du succès sont ceux qui utilisent des outils de marketing innovants comme les chatbots. Ces derniers permettent de mieux orienter les clients et d’améliorer la façon dont l’entreprise communique avec eux. Intégrer un chabot à votre site peut s’avérer très efficace pour votre stratégie marketing en ligne et voici 5 raisons pour vous en convaincre.

Mettre en valeur votre image de marque avec un chatbot

Un chatbot est un logiciel de messagerie instantanée qui est destiné à entamer des conversations avec les visiteurs d’un site internet. Il se présente avant tout comme un support client permanent aux côtés des internautes ou de vos clients lorsqu’ils visitent votre site web. C’est un automate qui converse avec vos clients ou potentiels clients via un chat. Il échangera avec eux, les orientera en fonction de leurs besoins et s’assurera que leurs attentes soient comblées. Un chatbot sera donc aux petits soins des internautes tout au long de leur exploration des différentes sections de votre site.

Il s’agit d’un outil efficace pour un premier contact réussi avec les clients qui visitent votre plateforme. Il simplifie les recherches des internautes et apporte automatiquement des réponses détaillées à toutes leurs questions. Il permet de rassurer les clients quant à l’importance qu’on accorde à leurs préoccupations ou avis. Un chatbot incarne littéralement l’expression « le client est roi ». Mettre un chatbot sur son site est donc la meilleure des solutions pour un premier contact réussi avec vos clients. Il contribue à valoriser votre image de marque auprès de vos clients grâce à sa rapidité et son efficacité.

Il existe différentes manières de configurer un chatbot selon le type de conversation qu’on souhaite qu’il ait avec les clients. Il peut fournir par automatisme des réponses prédéfinies ou au contraire en utilisant un langage moins mécanique et plus naturel. Les progrès en termes d’intelligence artificielle permettent d’avoir des chatbots plus intelligents. Ils peuvent par exemple être configurés pour faire preuve d’humour ou s’adapter à des questions complexes au fil des conversations. Il existe même des versions vocales des chatbots. Vous avez donc l’embarras de choix, le tout étant de réussir à accrocher ou séduire les clients. Vous pouvez faire appel à une agence chatbot pour vous aider dans la conception et le développement du logiciel de conversation qui sera le plus adapté à votre marque.

Attirer de nouveaux clients

Il n’y a pas de meilleure publicité que celle faite par un client satisfait. Grâce aux chatbots, vous ferez bonne impression à vos clients. Ceux-ci n’hésiteront pas à laisser des avis positifs sur votre marque et à vous recommander à d’autres internautes. Vous gagnerez ainsi de plus en plus de nouveaux clients grâce aux avis positifs. Renforcer la satisfaction de la clientèle est un avantage très important offert par les logiciels de conversation. La plupart des internautes, près de 72 % selon une étude Forester, estiment que faire appel au service client d’une entreprise est une perte de temps et préfèrent des solutions en ligne. Le chatbot avec le principe d’automatisation de la relation client permet donc de servir efficacement ce type de client.

Il ne présente pas les inconvénients d’une assistance clientèle classique, car il est disponible 24 h/24 et tous les jours de la semaine. Fini donc l’interminable temps d’attente qui a tôt fait d’agacer le client. Les chatbots permettent également d’améliorer votre visibilité et ainsi d’attirer de nouveaux clients. En effet, ils sont utilisés pour fournir à l’internaute des informations pertinentes sur votre entreprise comme vos tarifs, vos promotions, vos délais de livraison ou même vos engagements écologiques tout au long de son parcours sur votre site. C’est un redoutable outil marketing pour cibler et toucher plus de clients qui ne connaissaient pas ou n’étaient pas convaincus par votre entreprise. Selon une étude du HubSpot en 2017, 47 % des visiteurs d’un site achètent un produit avec l’aide d’un chatbot.

Un logiciel de conversation est très utile pour démarcher des clients. Il envoie un message de bienvenue pour inciter les visiteurs de votre site à converser avec lui. Il les accueille et les guide pour éviter qu’ils ne repartent aussitôt. Un chatbot permet de transformer les internautes venus simplement prospecter sur votre site de vente ou de e-commerce, en clients grâce à une première expérience réussie. C’est pour cette raison que de plus en plus d’entreprises consacrent une part importante de leur budget à l’intégration de ces outils sur leur site web.

Améliorer vos ventes à l’aide du chatbot

Qui dit plus de clients dit forcément plus de ventes. Un chatbot peut contribuer à l’amélioration de vos ventes grâce à cette relation de cause à effet. Avec une première expérience utilisateur réussie, il permet de vous faire gagner non seulement en visibilité, mais aussi en crédibilité. Tout visiteur est un client potentiel et un chatbot est beaucoup plus pratique pour gérer le flux de visites sur votre plateforme. Un logiciel de conversation permet d’orienter efficacement les internautes vers vos meilleurs services ou produits. Le trafic sur votre site va ainsi accroître ce qui va contribuer à vous classer parmi les premiers résultats dans les moteurs de recherche.

Avec les chatbots, le taux d’insatisfaction ou de mécontentement des clients sera considérablement réduit, ce qui les incitera à toujours préférer votre site. Une fois la visite terminée, le chatbot peut recueillir des feed-back de l’internaute. Que ce soit des suggestions, des avis ou des réclamations, tout peut être utile à analyser. Un chatbot est aussi un précieux outil de collecte et d’analyse de données. Il vous renseigne sur le comportement des visiteurs, c’est-à-dire leurs besoins et préférences sur votre site.

Ces informations vous permettent d’ajuster vos offres pour bien répondre à la demande. Un chatbot permet donc de guider les ventes afin d’en améliorer la quantité. Les données collectées par un chatbot peuvent aussi vous être utiles pour mieux orienter les actions de votre stratégie marketing. Une analyse de ces données vous révélera avec précision les besoins de chaque type de client. Vous pourrez donc mieux élaborer vos contenus et messages en tenant compte de ces données.

Économiser du temps et être plus efficace

Les chatbots viennent révolutionner le service d’assistance clientèle des entreprises. Contrairement à un service client physique qui a des contraintes horaires ou organisationnelles, un chatbot offre une disponibilité infinie. Un internaute peut choisir de visiter votre site web à n’importe quel moment et en particulier quand votre service client n’est pas disponible. On estime à près de 60 %, les internautes qui font des achats en ligne la nuit ou les week-ends. En mettant un chatbot sur votre site, vous vous assurez d’être constamment présent pour les visiteurs qui ont besoin de renseignements particuliers ou se trouvent confrontés à des problèmes.

Des économies, vous en ferez aussi en réduisant votre équipe d’assistance client physique. En effet, il est très coûteux pour une entreprise de mettre en place une équipe pour répondre 24 h/24 et 7 jours/7 aux clients. Grâce au chatbot, vous n’aurez besoin que d’un petit nombre d’agents. Ces derniers pourront s’occuper efficacement et rapidement des requêtes complexes des visiteurs de votre site. Ils pourront également utiliser le temps ainsi économisé pour se consacrer à d’autres tâches plus importantes pour l’entreprise.

Mettre un chatbot sur son site de vente ou de e-commerce, c’est aussi faire faire des économies à vos clients. Ceux-ci apprécieront de ne plus avoir à dépenser en frais d’appel pour joindre votre service client pour de petites préoccupations. Il en est de même pour les mails sans réponse ou tardivement traités. Ce sont autant d’éléments qui sauront les convaincre de la qualité de vos prestations. Opter pour un chatbot, c’est fournir moins d’efforts pour satisfaire un grand nombre de clients. Ce qui aura bien sûr un impact positif sur votre e-réputation.

Se distinguer de la concurrence avec un chatbot

Un service client en permanence disponible et performant est un atout essentiel pour vous démarquer de la concurrence. Les nombreux avantages de l’intégration d’un chatbot à votre site vous permettront de conclure plus facilement vos ventes en ligne. Grâce à une petite fenêtre pop-in, vous pourrez lever presque tous les freins au succès de vos produits et services. Dans la guerre de la communication digitale, se passer d’outils modernes et performants comme les chatbots peut être synonyme de faillite pour certaines grandes entreprises.

Parmi les grands enjeux de la communication en ligne, améliorer l’expérience client est une priorité. Celle-ci a un impact direct sur votre e-réputation. Par ailleurs, il faut aussi dire que les chatbots ne sont pas encore présents sur de nombreux sites web d’entreprise. En en adoptant un, vous ferez partie des premiers à bénéficier de ses nombreux avantages et projetterez une image innovante et moderne de votre entreprise. Contrairement à vos concurrents, ne laissez plus un visiteur livré à lui-même sur votre site web. Un chatbot vous permettra de convertir les intentions d’achats sur votre en site en actions.

L’utilité d’un chatbot un site web d’entreprise pour la communication digitale est indéniable au regard de tous les avantages que présente cet outil. Il est cependant important de concevoir un chatbot de qualité et personnalisé pour représenter le plus fidèlement possible votre marque.