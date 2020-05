En très peu de temps, les nouvelles technologies ou High tech ont considérablement révolutionné le monde. Elles ont supprimé certaines inégalités sociales et ont ouvert la voie à d’innombrables innovations. Aucun domaine de l’activité humaine n’a été épargné. La médecine, le commerce, le transport et bien d’autres encore ont été touchés par les nouvelles technologies. Comme le montrent les articles de ce blog d’informations High tech, elles facilitent nos vies et sont au cœur de notre quotidien.

Les bienfaits du High tech dans le domaine éducatif

L’éducation est vitale pour la société. L’avènement des nouvelles technologies a permis de varier les stratégies pédagogiques et ainsi d’augmenter les possibilités d’apprentissage. Tout cela a accru l’intérêt des apprenants pour le travail et leur engouement pour la recherche. Les ordinateurs éducatifs ont fait leur apparition et ont plusieurs utilités. Il y a des milliers de classes virtuelles sur internet offrant tout type d’apprentissage. D’autres proposent même des laboratoires virtuels.

Dans certains pays, les nouvelles technologies permettent aux handicapés de passer leurs examens depuis la maison. En outre, des entreprises travaillent sur un outil pouvant permettre à l’homme de connecter son cerveau à un ordinateur ou à l’intelligence artificielle. L’idée est de réduire le temps que l’homme met pour acquérir une connaissance. Certains prototypes seraient en phase de test.

L’impact du High tech dans le secteur de la médecine

Les nouvelles technologies ont donné lieu à de nouvelles pratiques médicales et en ont amélioré quelques-unes qui existaient déjà. Les bras bioniques sont une révolution et le symbole d’un grand espoir pour les personnes handicapées. À côté, l’imprimante 3D permet de fabriquer des prothèses et d’imprimer des organes humains grâce aux techniques de bio-impression. Les exosquelettes ont quant à eux soulagent les personnes infirmes et leur ont permis de remarcher.

Plus loin, en chirurgie, les robots assistent désormais l’humain dans les opérations complexes. Il y a par exemple le robot Da Vinci qui est utilisé pour les interventions sur l’abdomen et le robot Rosa utilisé lors d’opérations sensibles sur le cerveau. En pharmacie, on rencontre désormais de plus en plus d’officines automatisées. Elles aident à servir plus rapidement les clients et à éviter les va-et-vient incessants aux humains.

Les apports du High tech dans le domaine militaire

Les nouvelles technologies ont toujours entretenu un rapport étroit avec le monde militaire. C’est d’ailleurs celui-là qui a donné naissance à l’internet. Les drones de surveillances sont désormais utilisés pour surveiller les sites d’interventions depuis les airs. Ces petits engins sont contrôlés à distance, parfois depuis des milliers de kilomètres. C’est une chose qui facilite le déplacement des troupes au sol. On retrouve aussi parfois des drones à guidage automatique.

Les casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée ont été introduits pour élargir le champ de vision des soldats. Il y a aussi d’autres choses dans ce secteur comme les combinaisons à réaction, les overboard volants, les lunettes de vision nocturne binoculaire, etc. Il y a également les drones de poches pour les missions de reconnaissance sur une courte distance. L’impact des nouvelles technologies s’étend à bien plus de domaines encore et d’autres innovations arrivent tous les ans.