La visibilité d’un site internet repose sur son positionnement dans les pages de résultats proposés par les moteurs de recherche. Quand les internautes font des recherches avec des mots-clés, Google met en avant les pages proposant la réponse la plus pertinente. Il prend en compte plusieurs éléments pour juger cette pertinence.

Restez informés sur les tendances SEO 2020

Sur le papier, le SEO semble très facile à assurer. Ce n’est pourtant pas le cas et comme le conseil l’agence seo idagency.be, il est plus judicieux de confier cette tâche à un spécialiste si on veut réussir à acquérir du trafic et booster la visibilité du site web. Le SEO étant en constante évolution, il y a quelques points essentiels que chaque professionnel doit prendre en considération pour bien ranker.

Les featured snippets pour bien travailler ses contenus

Le featured snippet désigne un champ en forme de petit tableau s’affichant en début des résultats de recherche de Google. Seule la page qui fournit une réponse unique à la question de l’internaute s’affichera sur ce tableau. On parle de position 0 et une telle position est un garant de la visibilité et de la pertinence d’un site internet aux yeux des moteurs de recherche. Pour obtenir la position zéro, il est fortement recommandé de bien soigner les contenus du site.

Généralement, le featured snippet se présente sous forme de paragraphe, sous forme de liste ou sous forme de tableau. Au début de l’année 2020, Google a annoncé que l’affichage en première page de ses résultats se ferait par featured snippet ou par lien bleu. Aussi, il ne faut pas hésiter à passer à la chasse aux featured snippets.

Utiliser le protocole http/3 + QUIC

Le protocole http désigne le mode de communication entre les navigateurs et le serveur quand les internautes font des requêtes. Il y a le protocole http 1 . 1 et le protocole http/2 que certains sites web ont tendance à négliger. C’est grâce au http/2 que les objets divers à savoir les scripts et les images peuvent se charger simultanément. Ce chargement se passe l’un après l’autre avec le protocole http 1 . 1. Afin d’accélérer le chargement du site, il convient d’adopter le nouveau protocole.

Adopter le format WebP

Les pages qui prennent trop de temps à se charger ont moins de chances d’apparaitre en première page des résultats de recherche Google. Ce moteur de recherche a développé le format WebP qui est largement plus léger par rapport aux formats JPG, PNG et GIF. Grâce à WebP, il est possible d’intégrer plus d’image dans les contenus du site sans prendre le risque de ralentir le chargement de la page. Cette qualité vise également à satisfaire les internautes qui se servent de leur mobile pour naviguer sur le web.

Faire de la place à la recherche vocale

Cela fait déjà des années que les adeptes de la recherche vocale deviennent de plus en plus nombreux. Pourtant, les internautes utilisent beaucoup plus de mots quand ils font une recherche vocale. Il faudrait utiliser les mots-clés de longue traine pour optimiser les chances d’apparaître en haut des résultats de recherche Google. Le but est de lui apporter tous les éléments dont il a besoin pour optimiser la visibilité du site dans les SERPs.

Utiliser les vidéos pour booster la visibilité du site

Les vidéos agissent considérablement sur la visibilité d’un site internet sur les moteurs de recherche. Les visiteurs s’intéressent plus à une vidéo par rapport à un texte et il s’avère que le taux de conversion augmente de 20% avec un tel contenu. Il faut souligner que Google dispose d’un onglet vidéo qui permet aux internautes d’affiner leurs recherches. Un contenu comprenant une vidéo aura ainsi plus de chances d’apparaître en haut des résultats de recherche de Google.