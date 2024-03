La transformation digitale est en marche. Comme une lame de fond, elle impacte les entreprises les unes après les autres. Elle les oblige à repenser en profondeur leur façon de fonctionner. Au cœur de cette mutation radicale, un acteur discret, mais ô combien stratégique joue les chefs d’orchestre : SAP. Depuis près de 50 ans, ce géant allemand du logiciel accompagne la numérisation du monde de l’entreprise. Avec un temps d’avance, SAP anticipe les ruptures technologiques pour aider ses clients à devenir des entreprises intelligentes, connectées et innovantes. Grâce à ses solutions intégrées couvrant l’ensemble des processus métiers, SAP insuffle un savoir-faire digital aux entreprises. Sa plateforme est un formidable terrain de jeu pour développer les applications de demain.

SAP S/4HANA dynamise votre entreprise

Dans un monde en perpétuelle évolution, la compétitivité des entreprises dépend de leur capacité à tirer parti des nouvelles technologies. Pour rester dans la course, elles doivent gagner en agilité et en efficacité opérationnelle. Leur défi ? Centraliser et automatiser leurs processus métiers au sein d’une plateforme digitale unifiée. C’est là qu’intervient SAP S/4HANA, le nouveau cœur numérique des entreprises. Surnommé « l’ERP du futur », S/4HANA dynamise les opérations en intégrant l’ensemble des données de l’entreprise sur une plateforme en temps réel.

Plus besoin de se perdre dans des silos d’information, S/4HANA donne accès à une vue panoramique des activités. Grâce à sa fluidité et à sa rapidité d’exécution, S/4HANA injecte de l’agilité dans les processus métiers. Les équipes prennent de meilleures décisions en accédant instantanément aux indicateurs clés. L’automatisation des tâches répétitives libère du temps pour se concentrer sur des projets à forte valeur ajoutée. Mais pour cela encore faut-il faire appel à un intégrateur certifié SAP. DuoNext est par exemple l’un d’entre eux. Vous trouverez plus d’informations directement sur leur site www.duonext.com. Forte de 15 années d’expérience, cette entreprise pourra vous aiguiller dans l’adoption d’un SAP S/4HANA.

SAP RE-FX pour piloter vos actifs immobiliers

Votre parc immobilier s’étend, vos baux se complexifient ? Pas de panique, SAP RE-FX veille au grain pour vous simplifier la vie ! Cet outil polyvalent couvre tous les aspects de la gestion de vos actifs immobiliers. Locataires, baux, loyers… Avec SAP RE-FX, fini les maux de tête. Vous gérez facilement vos espaces locatifs et vos relations clients. Côté maintenance, planifiez et suivez vos interventions en un clin d’œil. Quant aux finances, l’outil s’intègre nativement à SAP Finance et SAP Controlling. Vous gardez la main sur chaque maillon.

Grâce à sa vision 360° sur votre patrimoine, SAP RE-FX est l’allié idéal pour piloter votre parc immobilier de façon dynamique. Solution innovante, interface intuitive, analyse des données : il a tout pour booster l’agilité de vos équipes ! Prêt à en finir avec les prises de tête dans la gestion de votre parc ? SAP RE-FX s’occupe de tout !

SAP Analytics Cloud optimise votre stratégie

Dans un environnement en constante évolution, prendre les bonnes décisions stratégiques repose sur une chose : la capacité à comprendre les signaux faibles et anticiper les tendances. Autrement dit, avoir l’œil aiguisé pour ne rien manquer des mouvements du marché. C’est là que la solution SAP Analytics Cloud entre en jeu. Grâce à un accès à toutes les données de votre entreprise, elle repère les opportunités de croissance avant les autres.

Ses analyses prédictives vous alertent des menaces à l’horizon et vous aident à préparer le terrain. Avec SAP Analytics Cloud, vous disposez du radar pour naviguer en eaux troubles et tirer votre épingle du jeu. Vous avez accès à différents indicateurs comme le KPI. Vous gardez votre cap quoi qu’il arrive. Avec SAP Analytics Cloud, devenez une entreprise pilotée par l’intelligence des données !

SAP BTP libère votre créativité

Vous avez des idées plein la tête, mais ne savez pas par où commencer pour les concrétiser ? Pas de souci, SAP BTP est là pour donner vie à vos projets les plus fous ! Cette plateforme fournit toutes les briques dont vous avez besoin : données, développement d’applications, IA… Grâce à cet arsenal complet, SAP BTP stimule votre créativité. Construisez facilement des solutions sur mesure pour transformer vos processus métiers.

Analysez vos données pour prendre de meilleures décisions. Développez des applications innovantes pour surprendre vos clients. Les possibilités sont infinies avec SAP BTP ! Quelle que soit votre vision, SAP BTP vous donne les moyens de vos ambitions pour mener à bien vos initiatives. Vous serez prêt à laisser libre cours à votre imagination pour créer les solutions de demain. SAP BTP ouvre pour vous un monde d’opportunités et propulse votre entreprise dans une nouvelle dimension !

SAP Fiori UX transforme vos employés en experts du digital

Le succès d’un outil repose avant tout sur son adoption par les utilisateurs. Alors, comment faire pour que vos employés deviennent des as du digital rapidement ? La réponse tient en deux mots : expérience utilisateur ! Avec SAP Fiori UX, vous pouvez créer des interfaces simples et intuitives, adaptées aux besoins de chacun. Fini les usages compliqués, place à l’efficacité !

Grâce à son design épuré et ses parcours guidés, SAP Fiori UX rend vos outils digitaux accessibles au plus grand nombre. Quel que soit leur niveau, vos collaborateurs gagnent en autonomie. Ils trouvent les réponses dont ils ont besoin au bon moment pour prendre les meilleures décisions. En misant sur SAP Fiori UX, vous donnez à vos équipes les clés pour devenir des as de la transformation numérique. L’expérience utilisateur devient un véritable levier de productivité et de transformation !