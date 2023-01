Lors du démarrage ou de la gestion d’une entreprise de dropshipping, le facteur le plus crucial est de choisir le bon produit. Des produits de meilleure qualité et à la mode aident à diriger les acheteurs vers votre magasin et les encouragent à acheter.

Sans aucun doute, il est possible de configurer correctement votre magasin, de le concevoir joliment et parfois même de vendre quelque chose. Cependant, ce qui précède n’aura de sens que si vous pouvez mener une recherche efficace sur les produits.

Dans le pire des cas, vous risquez de perdre la totalité de votre investissement en essayant de gérer le magasin. Par conséquent, des outils comme Dropispy et Minea sont essentiels.

Minea et Dropispy facilitent la recherche du meilleur produit. De plus, cet article vous aidera à trouver quelques meilleurs outils de recherche de produits qui valent la peine d’être essayés.

5 meilleurs outils de recherche de produits

1. Minea

En utilisant le service de recherche de produits de Minea, vous pourrez trouver les produits qui conviennent à votre entreprise de dropshipping. Il offre un large éventail de fonctionnalités qui vous permettent d’espionner les publicités sur les réseaux sociaux, telles que celles sur Facebook, TikTok, etc.

Cet outil peut vous aider à développer des publicités sur les réseaux sociaux ou à recueillir des informations sur vos concurrents. Avec Minea, vous pouvez voir toutes les publicités pertinentes pour une niche.

Les informations que vous collectez via Minea peuvent vous aider à choisir le bon produit pour votre entreprise. Un chercheur sérieux devrait considérer Minea lors de la recherche de produits.

2. Dropispy

Dropispy est un excellent outil pour surveiller les publicités de vos concurrents sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver les produits les plus vendus en un rien de temps en regardant les publicités. Avec Dropispy, les magasins de vos concurrents sont faciles à reproduire, générant plus de ventes.

L’utilisation de Dropispy est gratuite et les fonctionnalités de base d’espionnage et de filtrage sont gratuites. Tout plan premium sera idéal si vous êtes intéressé par des fonctionnalités et des filtres aux capacités améliorées.

De plus, Dropispy vous permet d’espionner vos concurrents pour déterminer quelles publicités sont les plus efficaces. De nombreuses caractéristiques distinctives de Dropispy bénéficieront à long terme aux expéditeurs directs.

3. Jungle Scout

Quels sont les produits tendances sur Amazon en ce moment ? Vous avez probablement besoin d’aide pour répondre à cette question car vous avez besoin de Jungle Scout, largement considéré comme le meilleur outil pour rechercher des produits Amazon.

Jungle Scout est apparu dans de grands magazines tels que Forbes. Le site Web Jungle Scout propose de nombreux outils et ressources pour rendre vos ventes Amazon plus réussies.

Non seulement Amazon, mais vous pouvez également trouver des produits à succès dans votre boutique dropshipping en utilisant Jungle Scout. Il existe également des milliards de produits dans l’inventaire de la plateforme, provenant directement d’Amazon. Un compte Jungle Scout fournit des solutions complètes pour ceux qui essaient de trouver des produits à la mode.

4. IO Scout

L’outil IO Scout fournit une base de données complète qui comprend plus de 150 millions de produits Amazon, ce qui en fait un outil inestimable pour la recherche de produits et de marchés Amazon.

Cet outil donne un aperçu des statistiques de ventes passées, des évaluations, des critiques et des projections de prix. Vous pouvez suivre vos produits préférés sur la plate-forme à l’aide des signets IO Scout. Il est possible de recevoir des mises à jour toutes les heures sur un élément en le mettant en signet.

De plus, vous pourrez observer l’évolution des prix et des ventes de vos concurrents en créant un groupe de produits et en l’observant régulièrement. Il est également possible d’identifier des niches rentables en examinant les groupes de produits.

La base de données de l’entreprise contient des tonnes de données sur les performances qui remontent à de nombreuses années. IO Scout peut mieux prédire les tendances futures en comprenant les activités passées du marché. Les commerçants bénéficieront de ces informations en se tenant au courant des tendances et en les connaissant avant qu’elles ne se produisent.

5. AdPlexity

Vous pouvez trouver rapidement de nombreux produits les plus vendus avec AdPlexity, malgré sa nature d’outil d’espionnage publicitaire. Grâce à AdPlexity, il est possible d’analyser les campagnes des concurrents sur un grand nombre de médias sociaux.

Grâce à ses filtres puissants, c’est un outil formidable pour déterminer quelles campagnes d’affiliation reçoivent le plus de trafic et leurs méthodes de promotion. Bien qu’AdPlexity soit spécialisé dans les publicités sociales, il s’agit d’une plateforme de premier plan pour l’acquisition de trafic.

AdPlexity permet aux annonceurs de voir les campagnes publicitaires en cours d’exécution sur des réseaux concurrents et de suivre leurs campagnes. De plus, AdPlexity vous fait gagner du temps en simplifiant la façon dont vous téléchargez les pages de destination des concurrents.

Une caractéristique unique d’AdPlexity est qu’il ne surveille que les annonces de commerce électronique de Facebook, ce qui n’est pas le cas de plusieurs autres outils d’adspy. En conséquence, cela vous aidera à analyser les indicateurs clés et à garder un œil sur vos concurrents.

AdPlexity offre la possibilité de suivre des milliers de magasins de détail et de produits. De plus, le site vous permet de visualiser les annonces publiées par les magasins et les données de prix passées.

Cet outil est une bonne option pour les affiliés à la recherche d’un avantage concurrentiel. De nombreuses fonctionnalités et créations sont disponibles en fonction de la source de trafic.

Comment Minea & Dropispy peuvent-ils vous aider à trouver le bon produit ?

En vous permettant d’espionner les publicités les plus performantes sur les réseaux sociaux, Minea et Dropispy facilitent grandement la recherche de produits à la mode. Les fonctionnalités de Dropispy et Minea en font l’un des meilleurs outils de recherche de produits disponibles.

Ils aident tous les deux les utilisateurs à trouver des informations sur les produits grâce à la publicité sur les réseaux sociaux. Minea et Dropispy sont également des outils utiles pour analyser la croissance des sites Web de vos concurrents.

Minea et Dropispy ont différents filtres pertinents pour trouver les produits les plus performants du marché. Que vous soyez un novice du commerce électronique ou un expéditeur expérimenté, ces outils peuvent vous être utiles.