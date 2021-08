De plus en plus de personnes se lancent dans la vente en ligne sans stock. Cet engouement autour du dropshipping s’explique par le fait que cette activité peut s’avérer très rentable et est accessible à tous. Ce qui est théoriquement vrai, mais en pratique ce n’est pas toujours aussi simple. Comme toute activité commerciale, le dropshipping s’apprend. Avant de se lancer, il faut bien se préparer et maîtriser les divers rouages de ce business en ligne.

C’est là toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui n’arrivent pas à tirer leur épingle du jeu. Ainsi, pour réussir dans ce business, une formation en dropshipping est nécessaire. Cela vous permettra d’acquérir les compétences requises pour bien développer votre activité. À cet effet, vous pouvez choisir de vous former par vous-même ou d’acheter une formation de dropshipping en ligne. Explications.

Dropshipping : qu’est-ce que c’est concrètement ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, voyons d’abord en quoi consiste le dropshipping. Il s’agit d’un procédé qui permet de vendre des articles en ligne sans les avoir en stock. Il fait intervenir trois principaux acteurs : le commerçant, le fournisseur et le client. Le vendeur va créer un site d’e-commerce sur lequel il présente les produits commercialisés par son grossiste.

Fonctionnement du dropshipping

Lorsqu’un client passe la commande d’un produit sur son site, le commerçant relaye cette dernière chez son fournisseur. Celui-ci se charge ensuite de faire livrer le produit concerné directement au client. Dans ce système commercial, c’est le grossiste qui se charge de la gestion des stocks, de la logistique et de l’expédition de la marchandise. Le vendeur, lui, se focalise sur la gestion de sa boutique en ligne et la promotion des articles.

La mise en place de ce business ne nécessite donc pas un gros investissement ni de grands moyens logistiques. En plus, c’est une activité légale qui est accessible à tout le monde (entrepreneurs, étudiants, salariés, commerçants, chômeurs…). Le gros avantage est qu’elle peut être très rentable lorsque l’on sait bien s’y prendre.

Le dropshipping est-il réellement rentable ?

Le dropshipping est un business très intéressant, mais aussi rentable. Le vendeur bénéficie d’une commission sur chaque vente qu’il effectue. Concrètement, lorsque le vendeur publie les articles sur sa boutique, il ajoute une marge aux prix. Après la vente d’un article, il paie le prix du produit à son grossiste et récupère la marge restante.

C’est cette commission qui va déterminer la rentabilité de votre activité. Elle représente les bénéfices que vous rapporte votre business. Pour que celui-ci soit rentable, la commission encaissée doit être supérieure à l’ensemble des dépenses engendrées par votre activité (création de site e-commerce, publicité en ligne, gestion de blog…). Afin d’accroitre vos bénéfices, vous devez attirer les internautes qui seront intéressés par les produits que vous proposez : pour y parvenir, une formation en dropshipping s’impose, celle-ci vous permettra en effet d’apprendre à créer une plateforme d’e-commerce performante et attrayante, bien élaborer vos stratégies marketing, trouver un fournisseur fiable, etc.

De plus, vous pouvez créer plusieurs boutiques en ligne pour pouvoir gérer différents fournisseurs. Ainsi, vous pourrez augmenter davantage votre chiffre d’affaires. Avec le dropshipping, vous pouvez générer des revenus passifs qui peuvent aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros. Plus votre activité se développera, plus vos gains vont augmenter.

Pourquoi est-il important de suivre une formation en Dropshipping ?

Si vous voulez lancer votre activité de dropshipping sans difficulté, il est important de suivre une formation. Cela vous permettra de maîtriser les notions de base en création de site d’e-commerce, en marketing digital, en gestion de boutique en ligne, etc. De plus, ce secteur d’activité est en perpétuelle évolution. Pour suivre les tendances et mieux cerner les besoins des consommateurs, il faut mettre à jour régulièrement ses connaissances et connaitre les nouvelles techniques. Voici alors quelques raisons qui vous monteront l’importance de suivre une formation en dropshipping avant de se lancer.

Dropshipping : acquérir les compétences d’un entrepreneur web

Se lancer dans la vente en ligne est un grand changement, surtout pour ceux qui ont toujours exercé une activité salariée. Pour évoluer dans ce secteur assez dynamique, vous devez devenir un entrepreneur web. Suivre une formation en dropshipping vous permettra d’apprendre les bases du lancement d’un business en ligne :

Effectuer une étude de marché

Élaborer un business plan

Faire le point sur sa comptabilité

Réaliser toutes les démarches administratives nécessaires

Mettre en place une stratégie marketing

Grâce à une formation en dropshipping, vous apprendrez également à raisonner et à fonctionner comme un entrepreneur web :

Apprendre à être organisé et rigoureux dans son travail

Toujours chercher à améliorer ses compétences

Croire en ses capacités et être optimiste

Rester focaliser sur ses objectifs en toute situation

Se donner les moyens de mener à bien son projet

En tant qu’entrepreneur web, il est également important de s’informer sur les évolutions de votre marché. Cela vous permet de vous adapter aux tendances et aux attentes des clients afin de pérenniser votre entreprise.

Apprendre à créer une boutique de dropshipping

Votre boutique d’e-commerce sera la base de votre activité. Il doit présenter un design fluide et attrayant qui vous permettra d’attirer facilement vos cibles. À ce titre, vous devez prendre le temps de bien créer votre plateforme de vente en ligne. Cela demande des compétences essentielles en graphisme, rédaction, marketing…

Que vous ayez déjà des connaissances ou pas, une formation en dropshipping vous sera très profitable. Vous apprendrez les techniques pour créer facilement votre boutique en ligne. Vous pouvez aussi solliciter l’aide d’un professionnel du domaine pour vous épauler. Ainsi, avec une formation en dropshipping, vous apprendrez les différentes ficelles du métier.

Créer votre site d’e-commerce

Votre site constitue la vitrine qui vous permettra de présenter vos produits aux internautes. À ce titre, il doit être fluide et très attrayant pour attirer autant de clients que possible. Ainsi, pour la création de votre site, vous pouvez utiliser une solution comme Prestashop, Shopify ou Woocommerce. La plupart de ces CMS ont l’avantage d’être simples à utiliser.

Certains proposent même des tutoriels gratuits pour faciliter leur prise en main. Mais il est tout de même conseillé de vous former. Vous serez alors en mesure de créer une boutique qui reflète le commerce que vous développez et qui vous permet de vous démarquer sur le marché.

Élaborer les fiches produits

Les fiches produits permettent de renseigner les clients sur les différents aspects des articles commercialisés sur votre site : design, caractéristiques, fonctionnalités, etc. Une description de qualité aura indéniablement un impact positif sur les clients. Chaque présentation de produit doit donc être courte, pertinente et surtout optimisée. Il est souvent conseillé d’intégrer des images et/ou des vidéos pour illustrer les descriptions.

Il faudra aussi insérer des call-to-action de façon stratégique pour encourager les clients à passer à l’action justement. Chacun de ces éléments doit être maîtrisé pour créer des fiches produits de qualité. Ainsi, pour éviter de commettre des erreurs ou d’omettre certains détails importants, il serait plus judicieux de vous former à la rédaction et à l’optimisation de contenu.

Optimiser le service client

Un service client de qualité contribuera à la satisfaction et à la fidélisation de vos clients. Il est donc important d’y accorder une grande importance. Un bon suivi de la satisfaction de vos articles permettra d’accroitre votre taux de conversion. Au cours de votre formation en dropshipping, vous apprendrez différentes techniques pour assurer un bon service de qualité.

Dropshipping : maîtriser l’utilisation du webmarketing

Comme dans tout business en ligne, l’utilisation du webmarketing est nécessaire pour développer votre boutique et rentabiliser votre activité de dropshipping. Toutefois, il faut avoir une bonne maitrise des notions de marketing pour pouvoir mieux les exploiter. D’où l’importance de suivre une formation dans le domaine.

Faire une bonne publicité pour développer votre activité en dropshipping

Investir dans la publicité vous permettra de gagner en visibilité sur Internet de manière rapide et naturelle. Ainsi, vous pourrez développer rapidement votre activité. Pour y arriver, vous avez le choix entre plusieurs solutions de publicité (Amazon Marketplace, publicité sur Facebook ou Google, etc.).

Une formation en dropshipping vous permettra de maîtriser les différentes techniques et stratégies de publicité. Vous apprendrez à utiliser l’Inbound marketing et à faire des campagnes emailing efficaces. Vous apprendrez également à exploiter les divers canaux de communication (comme les réseaux sociaux) afin d’atteindre un large public.

Créer un tunnel de conversion efficace

Un tunnel de conversion est un processus commercial qui a pour objectif d’amener sa cible à effectuer une action prédéfinie. Dans ce cas précis, il s’agira de l’inciter à passer la commande d’un produit sur votre boutique d’e-commerce. Pour y arriver, il vous faudra mettre en place une stratégie qui va vous permettre de convertir vos visiteurs en prospects, puis en clients. Grâce à une formation de qualité, vous aurez toutes les clefs en main pour obtenir un fort taux de conversion sur votre site et accroitre ainsi vos bénéfices.

Maîtriser le référencement SEO pour valoriser vos produits en dropshipping

Étant un incontournable du webmarketing, il doit être connu et maîtrisé de tout entrepreneur web. Vous ne pourrez pas développer votre activité si votre boutique de vente en ligne n’est pas visible sur Internet. Avec une bonne formation, vous apprendrez comment optimiser votre site pour qu’il bénéficie d’un bon positionnement dans les moteurs de recherche.

Boutique en ligne : cerner la psychologie de vos clients

Que ce soit pour convertir un prospect en client ou inciter un internaute à acheter un produit dans votre boutique virtuelle, la clé est d’influer sur ses émotions. En décidant de vous former, vous allez appendre les bases de la psychologie du client.

Lorsque vous connaissez vos cibles et leur manière de penser, il est forcément plus facile de les attirer sur votre boutique. Ensuite, il suffit d’appliquer les bonnes techniques de vente pour les convaincre et les encourager à passer à l’action. La maitrise de la psychologie du client vous aidera aussi à mieux cerner les attentes de vos clients pour les fidéliser.

Vous comprenez désormais que suivre une formation présente de nombreux avantages. Vous aurez les connaissances et les outils nécessaires pour lancer votre activité de dropshipping et assurer la pérennité de votre business. Mais concrètement, comment se former dans ce domaine ?

Se former en Dropshipping : comment procéder ?

Pour vous former au dropshipping, vous devez commencer par vous intéresser aux processus de formation proposés par les dropshippers professionnels. Ceux-ci vous apprennent de A à Z le processus à suivre pour commencer votre business en ligne.

De la création de la boutique d’e-commerce à la mise en place de la stratégie marketing, vous aurez toutes les informations nécessaires pour maîtriser toutes les bases du dropshipping. Vous devez aussi vous intéresser aux ouvrages dédiés au marketing, à la vente en ligne et à la gestion d’une entreprise. Vous pouvez trouver sur des sites spécialisés des e-books très instructifs dans le domaine de l’e-business.

Vous pouvez également vous abonner aux comptes YouTube d’e-commerçants et de dropshippers professionnels. Ils proposent généralement sur leurs chaînes des contenus riches et gratuits (tutoriels, astuces…). Certains proposent même des livres et des formations en dropshipping. Ceux-ci peuvent être gratuits comme payants.

Acheter une formation de Dropshipping : ce qu’il faut savoir

Il est ainsi plutôt facile de se former grâce aux vidéos de formations disponibles gratuitement sur YouTube et sur les sites spécialisés. Cependant, il existe une multitude de contenus sur le sujet et il n’est pas facile de faire le tri pour choisir les plus pertinents. Pour gagner du temps, vous pouvez vous tourner vers une formation payante.

Comparativement aux formations gratuites qui sont généralement courtes, celles payantes sont beaucoup plus complètes. Les contenus sont centralisés et mis à jour régulièrement. De cette façon, il vous sera plus facile d’actualiser vos connaissances. Vous serez informé de l’évolution et des tendances du marché. Aussi, vous serez au courant des nouvelles techniques que vous allez pouvoir maîtriser.

Devenir rentable en Dropshipping : les 3 points clés

Le dropshipping a l’avantage d’être une activité simple et accessible à tous. Néanmoins, il implique un certain nombre de facteurs qu’il est important de connaitre et de maîtriser. Ainsi, pour rentabiliser votre business, vous devez bien vous préparer. En plus de suivre une bonne formation, vous devez porter une attention particulière à trois éléments essentiels.

Bien choisir votre produit en dropshipping

Le choix du produit aura un grand impact sur la réussite de votre projet. Il vous permettra de mieux cibler votre clientèle et de bien choisir votre marché de niche. À cet effet, il est souvent conseillé de choisir un produit que vous maîtrisez très bien. Il vous sera plus facile de présenter un produit que vous avez personnellement testé.

Vous pourrez mettre en avant ses atouts pour séduire les clients et les inciter à l’acheter. Par ailleurs, il faut souligner que la concurrence est de plus en plus forte dans le secteur du dropshipping. L’idéal sera donc de privilégier une niche peu exploitée. Un marché où vous pourrez obtenir assez de demandes, sans pour autant vous heurter à une rude concurrence.

Choisir un bon fournisseur pour votre activité en dropshipping

Faire le bon choix de fournisseur est aussi important pour bien vendre en ligne. Un grossiste de confiance qui vous fournit des produits de qualité garantira la satisfaction de vos clients. Vous aurez ainsi une bonne image auprès de ces derniers. En y associant une stratégie marketing efficace, il vous sera plus facile d’attirer de nouveaux clients et d’accroitre vos ventes.

Grâce à une formation en dropshpping, vous allez apprendre comment trouver des fournisseurs sérieux. Pour évaluer la fiabilité d’un grossiste, vous pouvez vous référer aux avis des distributeurs et des consommateurs. Pensez aussi à vous renseigner sur son délai de livraison. Ainsi, vous pourrez choisir le meilleur grossiste possible pour rentabiliser au maximum votre business en ligne.

Toutefois, privilégiez un fournisseur qui sera en mesure de faire des livraisons à l’international, dans différents pays. Il peut aussi arriver que des utilisateurs à l’étranger souhaitent commander des produits sur votre plateforme.

Dropshipping et circuit de vente

Après avoir choisi votre produit, votre marché de niche et votre fournisseur, vous devez maintenant déterminer les canaux de ventes que vous allez utiliser pour faire connaitre votre boutique. À cet effet, les marketplaces virtuelles sont des canaux de distribution très prisés. Pour commencer votre activité en ligne, vous pouvez intégrer les places de marché comme Cdiscount, Ebay ou Aamazon.

En ce qui concerne la communication de votre site, vous pouvez opter pour le référencement naturel (SEO). Vous pouvez également exploiter les outils digitaux mis à votre disposition par Google et Facebook. En utilisant des outils performants comme Google Adwords et Facebook Ads, vous pourrez réaliser des campagnes publicitaires efficaces pour attirer le maximum de trafic sur votre boutique.