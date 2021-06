Nous connaissons les codes-barres principalement au supermarché, où ils sont imprimés sur les produits et scannés à la caisse. Si vous faites particulièrement attention, vous remarquerez rapidement que, suivant les produits, les types de codes-barres peuvent varier. Mais les codes-barres sont depuis longtemps présents ailleurs que dans les épiceries.

Le principe fonctionne toujours de la même manière : un code-barres contient des informations sous forme de données qui sont reconnues lors de la numérisation puis transmises à un système informatique.

Dans cet article, vous découvrirez exactement comment tout cela fonctionne, et sauriez également si vous pouvez utiliser des étiquettes à code-barres pour votre entreprise.

Les codes-barres partent à la conquête des marchés

Si vous y réfléchissez un peu, c’est très vite clair : les étiquettes de code-barres sont omniprésentes. On trouve désormais ces étiquettes techniques ailleurs que sur les emballages des supermarchés : sur nos smartphones, sur les tickets de bus et billets de concert, dans le domaine médical et le secteur industriel (plus d’informations ici) où des étiquettes robustes et résistantes à la chaleur contiennent nombre d’informations.

Dans ce qui suit, nous allons donner plus de détails sur les industries dans lesquelles les étiquettes techniques sont utilisées, et à quel but. Mais tout d’abord, nous voulons aborder la question du fonctionnement des étiquettes à code-barres. Examinons donc tout cela de plus près.

Étiquettes à code-barres – Comment elles fonctionnent

Le code-barres conventionnel, que nous rencontrons sur tous les produits du supermarché, est un code dit binaire et appartient au groupe des codes-barres en 1D. Soit dit en passant, cela le distingue des codes QR, qui sont des codes-barres à 2D.

Un code-barres se compose de lignes noires et d’espaces blancs et fonctionne essentiellement comme une sorte d’écriture secrète ou symbolique, à la différence qu’elle est techniquement beaucoup plus sophistiquée. Dans le cas d’un code-barres, il y a des informations derrière chaque barre, chaque ligne et même derrière chaque espace.

Afin de déchiffrer ce code, le lecteur de codes-barres identifie la largeur des lignes, des barres et des espaces à l’aide d’une LED ou d’un laser. Les zones claires et sombres sont ensuite enregistrées car elles réagissent différemment aux impulsions lumineuses et les réfléchissent différemment.

Ces informations, qui peuvent être numériques ou alphanumériques et donc exister sous forme de chaînes de caractères, sont ensuite transmises par le lecteur de codes-barres à un système informatique, qui évalue et interprète les informations.

Les codes-barres et les étiquettes de codes-barres sont utilisés dans ces industries

Dans cette section, nous souhaitons présenter les marchés qui fonctionnent aujourd’hui avec les étiquettes à codes-barres ou les codes-barres numériques. Comme déjà mentionné, les codes-barres et autres étiquettes techniques intéressent un grand nombre d’industries.

Dans le domaine médical, par exemple, on trouve régulièrement des étiquettes de codes-barres sur des échantillons de sang ou d’urine. C’est là que les informations concernant le patient et le traitement sont stockées.

Les étiquettes résistantes à la chaleur et imprimées d’un code-barres sont également souvent utilisées dans l’industrie pour identifier certains appareils et procédés. Mais les codes-barres sont également de plus en plus présents dans le monde de l’événementiel et dans le domaine du voyage et du tourisme.

Par exemple, si vous achetez un billet de concert ou de train, vous recevez généralement un e-mail avec un code-barres, que vous devrez ensuite présenter à la caisse ou au chef de gare. Et même les centres de test envoient actuellement des rendez-vous avec des codes-barres. En raison de leur petite taille et de la large gamme d’utilisations possibles, les codes-barres peuvent donc être trouvés dans de nombreux secteurs.