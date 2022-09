Vous l’aurez peut-être remarqué, les gens d’aujourd’hui ont bien souvent la tête baissée sur un petit écran noir. Pour communiquer, se divertir ou travailler, la propriété d’un smartphone est en effet devenu une-quasi obligation. Mais depuis quelques années, ce sont surtout nos habitudes et nos moyens de consommation qui semblent devoir se digitaliser.

À tel point que tout commerce se doit désormais de proposer une solution de paiement en ligne efficace. Et si, comme PrestaShop Checkout, elle permet d’améliorer les conversions de vos prospects, alors l’outil devient un indispensable de votre stratégie commerciale. Explications.

PrestaShop Checkout, un outil indispensable à votre digitalisation

Si vous êtes commerçant aujourd’hui, vous vous êtes forcément posé la question de la digitalisation. Peut-être même avez-vous dû vous y mettre, contraint et forcé par le contexte de la pandémie ou tout simplement pour conserver votre position face à la concurrence. En effet, depuis les restrictions de déplacement et de contacts sociaux, il est devenu évident pour les commerçants que l’utilisation d’une solution de paiement efficace est désormais une nécessité pour survivre, un point d’appui stratégique pour le développement de votre activité, voire un levier de croissance plus que nécessaire.

PrestaShop Checkout vous permettra notamment d’accepter tous les moyens de paiement en ligne, de la bonne vieille carte de crédit au paiement par application jusqu’à PayPal. Avec cet solution de paiement en ligne e-commerce, vous passez un cap de plus vers la digitalisation, ce qui vous permettra non seulement de satisfaire toujours plus vos habitués, mais aussi d’améliorer les conversions, nous y reviendrons car c’est là l’un des avantages les plus significatifs de cet outil par rapport à ses concurrents.

Une solution de paiement innovante et sécurisée

Il existe de nombreux freins à la digitalisation du commerce. Pour la plupart, ce ne sont plus des impossibilités techniques, mais bien des blocages psychologiques. Parmi ceux-ci, l’un des plus importants est la peur de la fraude. Avec PrestaShop Checkout, vous bénéficiez d’une solution de paiement 100% sécurisée, grâce au système 3D Secure 2, avec détection anti-fraude et une actualisation permanente des fonctionnalités de l’outil via le machine learning.

Pour les commerçants, PrestaShop Checkout est aussi une solution permettant de faciliter la clarté des transactions. Une gestion centralisée de votre flux de paiement dans un seul module intégré à votre interface d’administration vous garantit une bonne visibilité des paiements effectués. Mieux encore, vous aurez aussi l’assurance de profiter du meilleur de la technologie grâce aux mises à jour régulières. Notamment pour améliorer les conversions de vos prospects.

Un levier pour améliorer les conversions

Le e-commerce et ses particularités intrinsèques constituent une formidable opportunité pour bien des secteurs. Aujourd’hui, il est en effet possible de toucher un public bien plus vaste que les seuls riverains ou visiteurs de passage dans sa boutique. Ce qui signifie que le chiffre d’affaires ne connaît à priori plus de limite indépassable. Cependant, il faut bien comprendre que ce champ des possibles est accessible à tous et que seuls ceux qui s’équipent correctement pourront en profiter.

Améliorer les conversions de ses prospects fait donc partie des aspects stratégiques du e-commerce. Et c’est là où PrestaShop Checkout se distingue plus nettement encore de ses concurrents. Avec un tunnel d’achat simplifié, la multiplicité des moyens de paiement proposés, l’élargissement des origines de paiement acceptés ou encore la possibilité pour le consommateur de régler ses achats en un seul clic vous augmentez drastiquement votre taux de conversion et pouvez donc compter sur une progression rapide de votre chiffre d’affaires pour un coût réduit et une logistique quasi inexistante !