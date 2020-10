Durant cette année 2020, Covid oblige, de nombreux artisans et créateurs ont perdu une grande partie de leur clientèle. Il y a eu beaucoup d’annulations de marchés, expositions et évènements culturels ou artistiques, mais en plus de cela, les ménages ont toujours tendance à se tourner vers les grands magasins. Ils ont donc dû s’adapter à cette nouvelle réalité, et doivent faire face aux habitudes des clients.

Avec l’aide de SumUp on décrypte l’influence de la crise sanitaire et des habitudes de consommation sur les petits entrepreneurs, et les solutions technologiques possibles.

Un site marchand au lieu des marchés ?

C’est le choix qu’ont fait beaucoup d’entrepreneurs en 2020. Avec le confinement dès le mois de mars, le nombre de ventes en ligne a fortement augmenté. Les consommateurs n’ont jamais cessé d’acheter des vêtements, des produits de décoration ou même des cadeaux.

Virginie, une créatrice passionnée témoigne. Elle avait pour habitude de ne vendre que sur les marchés. 100% de son chiffre d’affaires venait donc de ces évènements. Le nombre de ventes est tombé à 0 dès les premières annulations. Son site vitrine a donc été transformé en site marchand pour pouvoir continuer son activité. Dans le cas de Virginie, la technologie est un peu sa bouée de sauvetage. Sans internet il lui serait impossible de vendre. Et elle n’est pas la seule.

L’absence de touristes

Les touristes étrangers étaient rares cette année. Certes, il y avait des néerlandais, belges et allemands sur les campings ou sur la côte. Mais ceux qui sont réputés pour dépenser le plus, les asiatiques et les américains notamment, n’ont pas mis les pieds sur le territoire français. Pour continuer à atteindre ce public, un site internet qui accepte de nombreuses cartes bancaire semble donc indispensable.

Grâce à https://sumup.fr/, créer une boutique en ligne devient un jeu d’enfant. Les envois peuvent se faire à l’international, et les paiements se font en toute sécurité. En effet, SumUp est conforme à la norme PSD2 SCA. Cette technologie permet donc de vendre de manière professionnelle, sécurisée et simple.

Le paiement sans contact

Le paiement sans contact est une petite révolution qui a changé notre moyen de payer il y a déjà quelques années, et qui est depuis rentrée dans les habitudes des consommateurs. Mais aujourd’hui, cette technologie peut aider les commerçants et petits entrepreneurs à rassurer la clientèle et augmenter leurs ventes.

Proposer ce moyen de paiement semble essentiel pour ne pas perdre sa clientèle. C’est pratique, professionnel et moderne, mais aussi bien plus hygiénique que le paiement en liquide. Même le SumUp Air, le modèle le moins cher, permet le paiement sans contact. Il est d’ailleurs possible d’envoyer un ticket de caisse au client par sms ou e-mail, une chose de plus qui rassure et qui inspire confiance.

Cela peut sembler qu’un détail, mais ce sont bien ces petites choses qui peuvent faire la différence entre un commerçant qui s’en sort et un autre qui n’arrivera pas à faire un bon chiffre d’affaires.