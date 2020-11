Le monde de l’économie numérique, désormais omniprésent, a profondément bouleversé les pratiques habituelles des entreprises en matière de communication et de stratégie de développement. Les usages des consommateurs y sont pour beaucoup, eux qui ont bien intégré le réflexe de consulter leur smartphone pour trouver le produit ou le service qu’ils recherchent. Aujourd’hui, toute entreprise qui veut faire grandir sa renommée se doit donc d’user d’une stratégie digitale efficace.

Celle-ci commence bien sûr par la création et l’optimisation d’un site Internet. Il peut être marchand ou vitrine en fonction des objectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise. Cependant, quelle que soit sa nature, il ne pourra faire l’économie d’un travail professionnel sur le référencement naturel d’un site Internet. Celui-ci peut de subdiviser en deux grands axes, le SEO on site et le SEO off site. Voyons donc les particularités de chacune de ces branches. Détails.

A quoi sert le référencement naturel d’un site Internet ?

Le SEO pour « Search Engine Optimization » est aujourd’hui l’outil le plus efficace à la disposition des marketeurs pour faire grandir la visibilité d’une marque sur les réseaux siliconés de l’Internet. Première porte d’accès des consommateurs aux produits et services des entreprises d’aujourd’hui, tout site Internet se doit de répondre aux exigences des moteurs de recherche pour bénéficier d’un classement intéressant dans leurs pages de résultats.

Le référencement naturel d'un site internet est en effet la base de toute stratégie de diffusion d'une marque sur les réseaux. En optimisant votre site par divers moyens, vous augmenterez votre visibilité, votre trafic et donc in fine votre chiffre d'affaires. Avec l'expansion du m-commerce et donc l'utilisation grandissante du smartphone comme outil de recherche, vous initier au SEO devient indispensable pour vous développer et réussir votre projet entrepreneurial.

Le SEO on site, la partie naturelle sur SEO

Le référencement naturel d’un site Internet commence d’abord par son optimisation technique interne. Afin de favoriser une bonne indexation de votre site par Google et consorts, il est nécessaire de répondre aux exigences des crawls, ces fameux robots qui parcourent inlassablement le web pour classer les sites en fonction de leur optimisation. Et pour y parvenir, il faudra améliorer aussi bien le contenu de vos pages que leur structure technique.

Une bonne solution pour optimiser le référencement de votre vitrine commerciale consiste à faire appel à un expert du domaine. Leurs compétences et leur savoir-faire vous permettent non seulement d'apporter une plus-value professionnelle à votre site en sélectionnant et en incluant des mots-clés pertinents ou en optimisant les images pour le SEO mais aussi de bénéficier de conseils avisés et même de vous former au SEO !

Le SEO off site, et ses liens

Le référencement naturel d'un site Internet comporte également une partie appelée SEO off site. Il s'agit ici de montrer la pertinence, la popularité, la fiabilité mais aussi l'autorité de votre site web. On peut donc dire que SEO off site représente en quelque sorte la crédibilité de votre site aux yeux des moteurs de recherche et pour la développer, il est conseillé de s'adjoindre les services d'un expert du SEO.

Concrètement, le SEO off site renvoie à une bonne intégration de votre site dans le tissu d’Internet. Et pour l’optimiser, le meilleur moyen est d’obtenir des backlinks. On entend par là tous les liens créés par d’autres sites qui pointent vers le vôtre. Il faut savoir qu’ici, ce n’est pas la quantité qui prime mais bien la qualité. Privilégier des sites à fort trafic est ainsi essentiel. Et c’est là que le SEO off site n’est pas à proprement parler du référencement naturel, au contraire. En effet, à moins d’avoir la chance que d’autres sites fassent des liens vers son propre site sans contrepartie et de leur propre chef, ce qui est de plus en plus rare, il faut inciter les webmasters à faire ces liens. Et ceci que cela soit sous la forme d’échange ou d’achat. On quitte alors le naturel !

On peut également travailler le SEO off site en obtenant des mentions et des votes de confiance sur les réseaux sociaux afin de donner de bons signaux, tous éléments qui nécessitent de bien connaître les ficelles de la toile et donc de faire appel à des experts formés et compétents sur le sujet.