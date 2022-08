Un quart des consommateurs français ne jure que par l’iPhone. Le smartphone d’Apple est réputé pour son excellente qualité et ses produits propriétaires. Il est considéré comme le précurseur en matière d’innovation et ne cesse d’enthousiasmer les utilisateurs par ses performances et ses fonctionnalités. Mais tout a un prix et l’iPhone est malheureusement connu pour sa courte durée de vie. En effet, il suffit souvent d’une chute pour que l’écran sensible soit détruit.

Heureusement, il existe aujourd’hui des moyens de prolonger la durée de vie de l’iPhone : une coque pour smartphone. Nous présentons ci-dessous quelques modèles et abordons les avantages et les inconvénients des protections.

Les protections différentes

Pour trouver des coques iPhone 11, il ne suffit pas d’acheter le premier meilleur modèle. Il faut bien s’informer et de manière approfondie pour trouver une protection adaptée à son compagnon de tous les jours.

Protection d’écran

L’écran est la partie la plus sensible de l’iPhone et doit être bien protégé. Il existe dans le commerce des films transparents qui, avec un peu d’habileté et de dextérité, se collent facilement sur l’écran. Malgré la couche supplémentaire, il est possible d’utiliser le smartphone sans restriction.

La protection d’écran peut être divisée en deux catégories : Les films plastiques et les vitres à poser sur l’écran. Alors que les premiers sont une couche très fine qui ne peut pas éviter de briser l’écran, les vitres à poser sur l’écran sont équipées d’une double couche de verre. L’application d’une force n’entraîne donc pas immédiatement la rupture de l’écran.

Protection des bords

Le bumper est un étui très minimaliste. Elle se concentre exclusivement sur les bords du smartphone. Les scientifiques ont en effet constaté que dans la plupart des cas, le téléphone tombe sur les bords en cas de chute. Le bumper est capable d’amortir la chute libre des smartphones et d’éviter de rayer et d’endommager les coins et les côtés. Il arrive toutefois que l’arrière et l’avant non protégés subissent des dommages.

Protection des bords et de la face arrière

Une protection d’écran est un excellent départ. Mais les autres éléments du smartphone peuvent également être endommagés. C’est pourquoi il est recommandé d’utiliser des coques. Ces coques enveloppent le dos et les côtés du téléphone. Elles peuvent être constituées d’un matériau dur ou flexible. Il est conseillé de combiner ce type de coque avec la protection d’écran afin d’exclure toute éventualité d’endommagement.

Protection complète

Plusieurs options s’offrent à ceux qui souhaitent que leur iPhone soit en sécurité avec une seule coque :