Même si les iPhone ont la réputation d’être moins exposés aux pirates que les autres smartphones, ils sont toutefois vulnérables. Et ils sont très ciblés par les escrocs d’Internet, car ils sont souvent la propriété de personnes friandes d’achat en ligne ou de consommateurs disposant d’un bon pouvoir d’achat. Il est donc essentiel de savoir comment protéger votre iPhone afin de défendre votre vie privée. Grâce aux mesures simples à mettre en place ci-dessous, vous devriez déjà être moins susceptibles d’être en danger.

Choisissez un mode d’accès sécurisé

L’une des premières couches de protection qui peut grandement contribuer à la protection de votre appareil est le « code d’accès alphanumérique ». La combinaison de lettres et de chiffres le rend vraiment robuste. En outre, profiter au maximum de Face/Touch ID pour empêcher tout accès non autorisé à vos données.

Face ID d’Apple est sans aucun doute le plus avancé et le plus sécurisé des systèmes de protection des téléphones. Alimenté par la caméra TrueDepth, il vous permet de vous authentifier avec la protection souhaitée. De plus, Apple dit qu’il est supérieur à Touch ID en ce qui concerne la sécurité.

Quoi qu’il en soit, activez au moins un des systèmes pour garantir que votre téléphone ne puisse pas révéler vos secrets si jamais il tombe entre de mauvaises mains.

Activez Localiser mon iPhone

«Localiser mon iPhone» est une fonctionnalité de sécurité majeure et elle est toujours préinstallée sur les iPhone. Elle offre en fait la possibilité de vous permettre de suivre votre appareil perdu et même de protéger ses données. Grâce au verrouillage d’activation, elle empêche quiconque a volé votre téléphone de l’utiliser ou de le vendre. Elle rend tout simplement impossible de réactiver l’appareil ou d’accéder à son contenu sans connaître vos mots de passe Apple ID. Il est donc impératif d’activer cette fonction qui peut vous éviter bien des problèmes et surtout vous aider à retrouver votre appareil.

Utilisez un VPN pour chiffrer vos données

On peut souvent lire qu’un VPN est crucial pour offrir une couche de défense supplémentaire à vos informations sensibles. Mais qu’est-ce qu’un VPN? La définition d’un VPN est simple : c’est un réseau privé virtuel qui vous protège et par lequel vous accédez à Internet. Il vous permet alors de naviguer en toute sécurité sur le Web et empêche également les pirates de lire vos informations. Il cache votre adresse IP afin que personne ne puisse comprendre ce que vous faites et où vous êtes.

Avec un VPN, votre iPhone ne laisse plus de traces de vos activités sur la toile et vos informations personnelles sont alors totalement protégées. Et pour cela, les nombreux avis et reviews de NordVPN montrent que ce service de VPN remplit parfaitement cette mission de manière simple et efficace.

Faites des mises à jour régulières

De nombreuses mises à jour proposent non seulement des fonctions supplémentaires ou des évolutions des fonctionnalités, mais aussi des correctifs de failles de sécurité. En effet, à chaque fois qu’Apple constate un défaut ou une faiblesse qui peut conduire à des attaques sur ses appareils, les programmes sont modifiés. Ces « réparations » sont incluses dans des mises à jour qui sont proposées à l’ensemble des iPhone.

Il ne faut donc pas négliger ces mises à jour de l’iOS comme celles de différentes applications : elles vous préservent de l’ensemble des attaques possibles ou déjà identifiées.

Gérer les autorisations des applications

Il est toujours essentiel d’être extrêmement vigilant quant au niveau d’autorisation que vous accordez aux applications de votre appareil. Il faut notamment être attentif à ne pas cliquer trop vite sur «Autoriser» car il arrive bien des fois que certaines applications souhaitent accéder à des données sans rapport avec leurs fonctions.

Certaines applications vont demander l’accès à vos photos et d’autres fichiers alors que ceux-ci sont inutiles à leur fonctionnement ou encore d’autres voudront connaître votre position géographique.

Il est certes difficile parfois de tirer des conclusions sur les intentions malveillantes ou non des éditeurs d’application, mais la prudence est de mise. Il vaut mieux renoncer à une application que perdre bon nombre de données confidentielles.

Faites des sauvegardes chiffrées

Si vous synchronisez votre iPhone avec votre ordinateur, les données de votre téléphone sont également stockées sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable. Cela signifie que les informations sont potentiellement accessibles à toute personne pouvant accéder à votre ordinateur.

Il vaut mieux alors sécuriser vos données en chiffrant les sauvegardes. Pour ce faire, branchez votre téléphone sur votre ordinateur, ouvrez iTunes, cochez la case Chiffrer la sauvegarde de l’iPhone et définissez un mot de passe.

Avec une sauvegarde iPhone chiffrée, vous supprimez la possibilité aux voleurs potentiels d’utiliser vos données contre vous ou à des fins malveillantes.