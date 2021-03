La question des transports est absolument essentielle pour notre avenir commun. En effet, la société de demain sera toujours plus mobile et connectée mais elle devra aussi prendre en compte les nécessités écologiques pour permettre à chacun de s’épanouir dans un cadre de vie qualitatif et durable. Pour cela, la voiture électrique semble être le choix fait par les gouvernements, les industriels et les consommateurs consciencieux. Comment donc choisir une assurance automobile pour un véhicule électrique ? Réponses.

La voiture électrique, l’avenir du transport

Dans les grandes métropoles comme dans les villes de moindre importance, la transition écologique est déjà à l’œuvre. Au cours de la crise du Covid 19, on a vu fleurir des pistes cyclables un peu partout en France et les politiques des plus grandes mairies du pays semblent définitivement faire primer la qualité de l’air à la circulation des voitures thermiques en ville. La voiture électrique semble donc destinée à un grand avenir dans le tissu urbain mais aussi dans les zones plus champêtres.

Les diverses incitations fiscales, la multiplication des points de recharge pour les batteries et l’augmentation croissante des performances de ces véhicules séduit un nombre toujours plus important de Français chaque année. Non polluant, silencieux et propre, la voiture électrique sera l’outil de transport individuel de demain et les assureurs l’ont bien compris. Les formules auto les plus réputés, comme l’assurance automobile pour un véhicule électrique de Groupama, incluent donc déjà des spécificités inhérentes à ce type de véhicule.

Bien choisir une assurance automobile pour un véhicule électrique

Pour choisir une assurance automobile pour un véhicule électrique il faut déjà prendre en compte les critères de sélection classiques d’une assurance auto. Il est très important de pouvoir choisir entre plusieurs niveaux de garanties. Au tiers, renforcée ou tous risques, les formules proposées doivent nécessairement s’adapter à vos besoins de conducteur pour vous protéger de manière cohérente mais aussi vous éviter de payer des services dont vous n’aurez pas l’usage.

Vérifiez aussi que votre contrat d’assurance auto inclut des services d’assistance qui vous seront très utiles en cas de panne ou d’accident. La connectivité des services est d’ailleurs un critère fondamental. Pour télécharger une attestation, déclarer un sinistre ou consulter le détail de vos garanties, tout doit être fluide grâce à une application sécurisée. Bien sûr, le remplacement du véhicule en cas de panne ou de vol ou des garanties applicables en covoiturage sont des bonus intéressants.

Les spécificités de la voiture électrique

La voiture électrique est un véhicule comme les autres sur bien des points. Pourtant, certaines de ses spécificités nécessitent de prendre en compte des critères particuliers au moment de choisir une assurance automobile pour un véhicule électrique. Ceux-ci constituent généralement des investissements coûteux. A ce titre, il est important de les protéger en souscrivant à un contrat mieux pourvu en garanties. La formule « ‘tous risques » est donc largement recommandée.

Ceci s’explique notamment par les risques de vol ou d’incendie mais aussi et surtout par le coût de remplacement des pièces qui peut s’avérer très onéreux. Par ailleurs, la batterie nécessite une attention toute particulière. Cet élément technologique central de la voiture électrique peut être parfois louée au vendeur. Vérifiez alors que votre contrat protège bien la batterie. Enfin, si vous installez une prise pour recharger votre voiture à la maison, assurez-vous que votre assureur puisse garantir le risque électrique dans votre contrat d’habitation.