Obtenir plus de visibilité et d’engagement sur Instagram n’est pas aussi difficile que vous le pensez. Patience et persévérance sont les maîtres-mots d’une présence impactante sur ce réseau. Si le temps vous manque, vous pouvez également faire appel aux services de la plateforme Instachete pour vous aider à développer votre communauté plus rapidement.

Cependant il est nécessaire de connaître quelques méthodes efficaces afin de parvenir à vos objectifs. Voici les 3 meilleures techniques pour avoir encore plus de followers sur Instagram :

1 – Trouver votre niche sur Instagram pour avoir plus d’abonnés qualifiés

La meilleure façon d’utiliser Instagram est de développer une communauté engagée qui aime votre contenu. Cela signifie que vous devez trouver une niche qui est prisée sur Instagram et créer du contenu qui est adapté à ce public.

Sélectionnez une niche dans laquelle vous pouvez apporter votre expertise, cela apportera plus de crédibilité à votre compte Instagram.

Établir votre stratégie de contenu selon votre public

Pour attirer de nouveaux abonnés sur Instagram, il est essentiel de proposer du contenu qualitatif. Ainsi, avant de vous lancer dans la création de votre compte, il est important de sélectionner la niche d’activité dans laquelle vous souhaitez évoluer et d’identifier votre public cible. Interrogez-vous sur les attentes et les intérêts de celui-ci. Cette étape est fondamentale pour établir une stratégie efficace et cibler les bonnes personnes.

Il est aussi important d’avoir une réelle stratégie de contenu qui tiendra compte des spécificités du réseau social et des habitudes de votre audience sur cette plateforme. L’objectif d’une telle stratégie est de créer un contenu à la visibilité suffisante pour toucher une large communauté et qui soit adapté à votre cible pour attirer rapidement l’attention d’abonnés qualifiés et les fidéliser.

Comment optimiser votre profil et biographie sur Instagram pour gagner des abonnés ?

Exploitez au mieux les 150 caractères disponibles dans votre biographie pour transmettre l’identité et la personnalité de votre marque clairement et rapidement. Utilisez tous les champs disponibles pour communiquer des informations pertinentes avec les utilisateurs :

Choisir des Nom & Nom d’utilisateur clairs et cohérents.

Inclure dans votre bio des mots-clés importants dans votre secteur d’activité afin d’améliorer votre référencement sur la plateforme, grâce à l’onglet Explorer.

N’oubliez pas de mentionner comment les visiteurs peuvent vous contacter : adresse e-mail, physique, numéro de téléphone, etc.

Ajoutez un lien vers votre site-web, votre blog ou d’autres réseaux sociaux afin d’augmenter le trafic sur vos diverses plateformes.

Rappelez-vous également qu’Instagram est un réseau visuel, alors mettez en avant les photos et vidéos de qualité qui représentent le mieux votre activité / compte / entreprise.

Créez des stories en Highlights qui apparaissent de façon permanente sur votre profil afin d’attirer l’attention des utilisateurs sur un service, un produit ou encore un événement important.

Votre profil Instagram est une véritable carte de visite, choisissez avec soins les informations partagées, le message transmis et l’image véhiculée par votre compte.

Choisir les bons hashtags pour obtenir plus de visibilité

Les hashtags sont très importants sur Instagram. Ce sont des mots-clés qui permettent aux utilisateurs de trouver des informations, publications ou comptes sur des sujets précis.

Il est important de choisir les bons hashtags pour obtenir plus de visibilité et d’abonnés qualifiés sur Instagram. Choisissez des hashtags qui reflètent les valeurs et la personnalité de votre compte ou marque.

Il est en général conseillé de mixer des hashtags « tendance », à grande portée en termes de visibilité, avec des hashtags plus précis et spécifiques à votre contenu afin de toucher un public déjà intéressé par votre activité, et qui pourra se convertir en de potentiels abonnés.

Interagir avec d’autres comptes de votre secteur d’activité

Pour augmenter votre nombre d’abonnés qualifiés sur Instagram, il est important de vous connecter à d’autres comptes de votre secteur d’activité. Il est important d’avoir une présence visible dans votre niche sur Instagram.

Pour cela, n’hésitez pas à liker et partager du contenu pertinent de comptes similaires ou encore à interagir avec les abonnés de ces comptes (commentaires & messages). Cela renforcera les liens au sein de la communauté.

Vous pouvez également créer des collaborations avec des influenceurs de votre secteur : partenariat commerciale, lancement de produit, création d’un hashtag commun ou d’un événement, etc.

Il est nécessaire de comprendre l’importance d’établir une relation de confiance avec sa communauté sur un réseau aussi interactif qu’Instagram.

2 – Publier un contenu qualitatif vous permettra d’obtenir plus d’engagement

Le contenu est le nerf de la guerre sur Instagram. En publiant un contenu qualitatif, vous augmentez vos chances de voir votre nombre d’abonnés grimper en flèche et de conserver une communauté engagée.

Misez sur un contenu régulier

Pour attirer de nouveaux abonnés, il est important de publier du contenu régulièrement. Les algorithmes des réseaux sociaux tiennent compte de la fréquence de publication pour déterminer le classement d’une publication ou d’un compte et favorisent les contenus les plus récents.

La fréquence idéale de publication dépend de votre public cible et de votre activité mais nous vous conseillons de suivre un planning similaire à celui-ci afin de gagner rapidement plus de followers :

Création de posts environ 2 fois / semaine

Publication de Stories tous les jours (1 story minimum / jour).

Elaboration de Reels ou Lives : environ 1 fois / semaine

IGTV : 1 fois / mois.

De plus, un contenu qui est mis à jour fréquemment est plus susceptible d’engager et de fidéliser vos visiteurs.

Variez les publications pour gagner des followers

Pour obtenir une communauté plus large et engagée, il est important de varier les publications sur votre compte.

Vous pouvez diversifier les sujets traités (sans trop s’éloigner du thème de votre niche) ou les points de vue. N’hésitez pas à varier le fond de votre contenu mais aussi sa forme. En effet, Instagram vous offre l’opportunité de profiter d’un vaste choix de formats pour vous exprimer sur la plateforme :

Les Posts : ils sont visibles de façon permanente sur votre compte et apparaissent sur le fil d’actualité de vos abonnés au moment de la publication. Vous pouvez publier une ou plusieurs photos et vidéos accompagnées d’une description. Privilégiez des contenus visuels de qualité.

Les Stories : elles sont visibles seulement pendant 24 heures. Vous pouvez y inclure des photos ou vidéos, du texte et des éléments graphiques (stickers, gif, etc). Privilégiez une approche plus personnelle.

Les Reels Instagram : c’est une courte vidéo de 90 secondes maximum au fort potentiel viral. Faites usage de votre côté plus fun et créatif.

Les Lives : Diffusion en direct d’une vidéo. Format idéal pour communiquer en temps réel et de façon plus personnelle et authentique avec votre communauté.

IGTV : Création d’une vidéo plus longue pour traiter d’un sujet de façon plus profonde. Possibilité de prouver votre expertise dans votre niche.

Guide : Catégorie dédiée aux articles à la manière de l’écriture d’un blog. Privilégiez ce format pour les informations utiles et conseils pour vos abonnés.

Sélectionnez le format avec soin suivant l’information que vous souhaitez passer à vos abonnés et les objectifs de votre publication.

N’oubliez pas que le contenu vidéo est particulièrement apprécié par les utilisateurs et favorisé par Instagram.

Inciter l’audience à l’action

Pour encourager les utilisateurs à interagir avec votre contenu, publiez du contenu interactif. Les visiteurs ont besoin de se sentir impliqués pour rester engagés. Vous pouvez par exemple utiliser des Stickers sur vos stories afin de stimuler l’interaction et la participation. Ces derniers seront plus susceptibles de partager vos articles ou de les recommander à leurs amis.

Quels sont les Stickers les plus efficaces pour booster la visibilité de votre compte et l’engagement de votre communauté ?

Stickers Lieu : Ajoutez un lieu à votre story. Les utilisateurs apprécient découvrir des événements, lieux, personnes situés dans leur zone géographique.

Stickers Sondage / Quizz / Question / curseur emoji : Consulter vos abonnés et leur demander leur avis sur divers sujets les incitent à créer une relation de confiance avec vous. C’est également d’une grande aide pour mieux comprendre les attentes de votre communauté.

Une audience engagée partagera plus facilement votre contenu avec son entourage sur les réseaux et pourra vous aider à établir une présence stable et appréciée sur Instagram.

3 – Créer des publicités sur Instagram pour élargir votre communauté

La publicité sur Instagram a l’avantage de ne pas se montrer trop intrusive et elle bénéficie d’autant plus d’efficacité.

Comment créer une publicité sur Instagram ?

Il y a quelques étapes à suivre pour créer une publicité sur Instagram efficace:

Définissez d’abord la cible que vous souhaitez atteindre avec votre campagne de pub sur Instagram. Modifiez votre compte à un compte professionnel ou créateur afin d’avoir accès à des informations sur votre public et vos contenus.

Utilisez ces statistiques pour mesurer la performance des différentes publications que vous avez faites et choisissez celles qui ont le meilleur impact. Suivez ces étapes simples pour créer votre publicité sur Instagram.

Gardez l’œil et optimisez continuellement votre campagne de publicité sur Instagram en fonction des résultats obtenus.

Quel format de publicité utiliser pour obtenir plus de followers Instagram ?

Pour obtenir les meilleurs résultats en termes de visibilité et de notoriété, il est important d’utiliser les bons formats de publicité sur Instagram :

Formats photo, carrousel ou collection : approche idéale pour la promotion d’un produit avec un appel à l’action, un lien vers une plateforme d’achat par exemple. L’objectif est souvent la vente du produit.

Formats vidéo, story, explore : approche idéale pour faire connaître son compte / activité / marque. L’objectif direct est d’augmenter sa visibilité.

Les astuces pour réussir votre campagne publicitaire sur Instagram

Pour réussir votre campagne publicitaire sur Instagram, il est important de définir les objectifs de votre campagne et de sélectionner les bons mots clés.

Utilisez ensuite les outils pertinents pour créer une stratégie efficace et personnalisée qui convienne à votre marque et aux objectifs de votre campagne. Partagez vos contenus avec des abonnés qualifiés afin de multiplier les chances d’atteindre vos cibles.

En suivant ces méthodes simples et rapides, vous serez en mesure de gagner plus d’abonnés sur Instagram et d’atteindre vos objectifs en termes de visibilité et d’engagement. Alors à vous de jouer !