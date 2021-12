La résine est un composé qui a fait récemment son entrée dans le domaine du bâtiment. Elle est surtout utilisée dans la réalisation des différentes structures d’une habitation. Outre les travaux de finition réalisés avec la résine, il est désormais possible de composer des structures portantes avec ce composé. Après le béton de résine, on découvre aussi l’injection de résine en sous-œuvre. Il s’agit d’une fonction plus importante, une innovation qui mérite d’être découverte dans le secteur du bâtiment.

Pourquoi faire appel à l’injection de résine en sous-œuvre ?

Les diagnostics techniques réalisés par rapport à une instabilité identifiée au niveau de la structure d’une maison peuvent résulter à l’injection de résine. C’est le cas notamment lors de l’apparition récurrente de fissures au niveau du sol et des murs. Ces dernières sont en réalité causées par mouvements sismiques ou encore à un manque de compacité du sol. Il est ainsi nécessaire d’intervenir au niveau des fondations. La problématique dans la faisabilité de ce projet qui nécessite une totale reconstruction.

C’est notamment dans ces cas que l’injection de résine en sous-œuvre constitue une alternative plus qu’avantageuse et facile à réaliser. En effet, cette opération est réalisée depuis l’extérieur par injection latérale. Les professionnels dans le domaine utilisent des résines à forte compacité pouvant colmater toutes les brèches et renforcer le sol ou la fondation.Le côté technologique de ce procédé sera surtout le plus impressionnant. Il met en œuvre de nombreux matériels de pointe qu’on va prendre le soin d’analyser dans cet article.

La technologie de pointe utilisée dans l’injection de résine

Les matériels de pointe utilisés par les professionnels de l’injection de résine en sous-œuvre se découvrent à toutes les étapes de ce procédé. Il y aura en premier lieu les équipements nécessaires pour réaliser les différents diagnostics préalables à l’injection. Ces derniers concernent les outils de cartographie laser afin de détecter les points présentant des déséquilibres structurels. Des matériels de vidéo inspection et de détection permettront également de repérer les différentes installations présentes au niveau des zones d’intervention.

Après la réalisation de l’injection de résine par forage latéral, de nouveaux équipements entrent en jeu afin de valider la bonne réalisation de l’opération. Ils possèdent notamment des fonctions de détection sismique et de mouvement. En effet, il faut que la structure traitée soit conforme aux attentes. Parfois, des analyses en laboratoire du sol sont nécessaires.

Solliciter Idla Solutions pour toute réalisation d’injection de résine en sous-œuvre

Pour toute prestation d’injection de résine, il est possible de se fier à l’expertise de l’entreprise Idla Solutions. En effet, cette société propose la réalisation de ces opérations, et ce depuis les études au préalable. Elle couvre l’ensemble du territoire français et intervient également en Belgique. Il est important de confier ce genre de prestation à cette entreprise d’expérience. En effet, l’injection de résine n’est pas toujours adaptée à toutes les situations. De plus, une garantie décennale doit accompagner toute réalisation de ce type.

Qui est Idla Solutions ?

Idla Solutions est une entreprise fondée en 2014 en Île-de-France. Elle s’est spécialisée dans l’injection de résine dans cette région ainsi qu’en PACA jusqu’en 2017. Depuis 2020, Idla Solutions s’est renforcé en s’offrant davantage de moyens techniques d’intervention afin de couvrir l’ensemble du territoire hexagonal. La société propose même ses prestations en Belgique, vous pouvez découvrir davantage sur son site https://idlasolutions.com/la-societe/qui-sommes-nous. Récemment, elle a obtenu la compétence pour réaliser des relevés géotechniques en vue de l’obtention d’une certification. Idla Solutions sera ainsi à même de réaliser des injections de résine de qualité couvertes par la garantie décennale.