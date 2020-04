Les coding bootcamp connaissent un succès notable depuis plusieurs années en matière de développement web. De plus en plus de personnes passent par ces bootcamps pour se reconvertir rapidement. On pourrait penser que ces personnes sont désavantagées face aux jeunes étudiants sortant d’école d’informatique lors des recrutements. La réalité est tout autre! Les élèves sortant de coding bootcamp font preuve de plein de qualités non négligeables!

Professionnalisme au rendez-vous

La première qualité d’une personne en reconversion professionnelle? Elle a déjà travaillé! Donc elle connaît les codes du monde professionnel. Vous pouvez lui faire confiance sur son professionnalisme et vous concentrer uniquement sur ses compétences techniques! En plus, de par ses expériences précédentes, une personne en reconversion saura donner une nouvelle vision à votre boîte.

Mais ce n’est pas tout! Qui de plus motivé que quelqu’un ayant plaqué son ancien travail pour devenir développeur.se web? Le profil type d’une personne en reconversion professionnelle c’est celui de quelqu’un de motivé, curieux et avec une soif d’apprendre importante! Dans le monde du développement, ce sont des qualités essentielles !

Des spécialistes

Une autre qualité des personnes formées dans des coding bootcamp, c’est qu’ils sont souvent spécialisés sur un langage particulier. A La Capsule par exemple, on apprend à coder en Javascript. Ce qui est intéressant c’est que c’est une des compétences les plus recherchées aujourd’hui.

D’après l’enquête annuel de Stackoverflow, c’est en effet le langage le plus répandu parmi les développeurs : 67,8% d’eux programment en JavaScript. Ce ne sont pas que des spécialistes, le bootcamp enseigne une rigueur et une bonne méthode de travail à ses élèves qui savent souvent travailler en équipe, ce qui n’est pas toujours le cas d’étudiants sortant d’écoles plus classiques.

Vous êtes convaincus? Nous, on l’est en tout cas! Les élèves de coding bootcamp ont des compétences et des qualités qui leur sont propres et vraiment intéressantes dans le monde du travail!