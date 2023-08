Il est aujourd’hui incontestable que de grands défis attendent les sociétés humaines sur le plan écologique. Si nous voulons conserver nos modes de vie actuels, cela passera inévitablement par la mise en place d’une véritable transition énergétique, ayant pour but de réduire le niveau de consommation des bâtiments ainsi que leur gourmandise en énergies fossiles.

Dès lors, collectivités publiques, entreprises et grands propriétaires immobiliers devraient tous se poser quotidiennement la question suivante : comment diminuer l’empreinte environnementale des bâtiments pour accélérer la transition énergétique ?

Diminuer l’empreinte environnementale des bâtiments en améliorant leur isolation et leur efficacité

Afin de diminuer l’empreinte environnementale des bâtiments, l’amélioration de leur isolation et de leur efficacité énergétique est essentielle. Adopter des matériaux isolants performants pour murs, toits et sols permet par exemple de minimiser les besoins en chauffage et climatisation. D’autre part, le remplacement des fenêtres classiques par des versions à double ou triple vitrage réduit les pertes thermiques hivernales et prévient la surchauffe estivale. Enfin, il peut s’avérer efficace d’opter pour des équipements écoénergétiques, comme les pompes à chaleur.

Ces mesures combinées offrent une approche durable pour rendre nos bâtiments plus respectueux de l’environnement. Et surtout, elles permettront aux entreprises de se conformer avec certaines normes telles que le décret tertiaire. Pour en savoir davantage sur toutes les réglementations en vigueur et vous voir proposer des solutions globales pour les respecter, il peut être judicieux de consulter un cabinet spécialisé en la matière tel qu’Advizeo.

Intégrer les énergies renouvelables pour accélérer la transition énergétique

Si connaître la norme RE2020 relative aux logements neufs demeure très utile, on peut néanmoins s’attacher à diminuer l’empreinte environnementale des bâtiments sans l’avoir étudiée en détail. Par exemple, on sait que l’intégration des énergies renouvelables dans la conception des bâtiments est cruciale pour accélérer la transition énergétique et organiser les conditions d’un futur durable. Les panneaux solaires photovoltaïques, placés sur les toits ou les façades, convertissent directement la lumière solaire en électricité.

Ils sont ainsi susceptibles de nous aider à réduire notre recours aux combustibles fossiles. De leur côté, les systèmes solaires thermiques exploitent l’énergie du soleil pour chauffer l’eau et les espaces intérieurs. Parallèlement, les toits verts et jardins verticaux offrent une double fonctionnalité : ils renforcent l’isolation thermique des bâtiments et favorisent la biodiversité en milieu urbain, tout en réduisant les effets des îlots de chaleur. Ces initiatives renouvelables sont des étapes à suivre pour parvenir à organiser des villes plus vertes et économes.

Penser aux technologies de conception bioclimatique des bâtiments

Enfin, on doit pouvoir cumuler les effets positifs des dernières tendances en matière d’énergie renouvelable et ceux des innovations en termes de conception bioclimatique des structures pour parvenir à diminuer l’empreinte environnementale des bâtiments. La conception bioclimatique vise une harmonie entre les bâtiments et leur environnement. Une orientation judicieuse de ce dernier maximise l’apport solaire en hiver pour un chauffage naturel, tout en limitant l’exposition estivale.

Cette approche encourage également la ventilation naturelle, rendant les climatisations mécaniques moins nécessaires et réduisant la consommation d’énergie. De plus, privilégier des matériaux écologiques et locaux, comme le bois issu de forêts durables, minimise l’impact environnemental de la construction. En bref, cette conception mise sur des solutions naturelles et des ressources locales pour produire des habitats écoresponsables. Aussi, n’hésitez pas à vous informer sur les manières d’articuler ces différents secteurs d’action afin de réaliser votre propre transition énergétique.