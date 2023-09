Plusieurs internautes utilisent des bloqueurs de publicités pour optimiser leur expérience de navigation et pour éviter d’être distraits des pubs qui se défilent automatiquement sur les sites. Toutefois, il arrive aussi où les usagers d’internet ont envie de voir les publicités pour diverses raisons. Ils peuvent alors désactiver temporairement ou complètement les bloqueurs. Mais comment s’y prendre ?

La désactivation temporaire du bloqueur de publicités

Il est tout à fait possible de laisser certaines publicités se défiler sur des sites spécifiques sans totalement débloquer le bloqueur de pub. Pour ce faire, il est avant toute chose nécessaire d’opter pour un bloqueur qui permet de profiter d’options permettant de faire une désactivation temporaire de sa fonctionnalité sur des plateformes web particulières. Cette opération est par exemple possible avec les outils Adblock Plus et uBlock Origin. Il suffit de cliquer sur leur icône dans la barre d’outils du navigateur, puis d’aller sur l’option « Désactiver sur ce site ». Cette fonctionnalité est idéale lorsque l’internaute veut soutenir un créateur de contenu particulier ou s’il a envie d’accéder à un site qui requiert l’affichage de publicités pour un fonctionnement optimal. C’est le moyen le plus efficace pour désactiver le bloqueur de publicité temporairement.

La désactivation complète du bloqueur de publicités

Dans certains cas, les internautes veulent désactiver complètement les bloqueurs de pub. Cela permet de profiter d’une expérience de navigation sans limitations. Ils peuvent aussi avoir d’autres raisons plus personnelles. Pour réaliser l’opération, le processus est simple. En général, les navigateurs permettent de gérer aisément les extensions depuis la page dédiées ou des modules additionnels. Cette option est valable pour les extensions comme AdBlock, uBlock Origin, Adblock Plus, etc. Normalement, les paramètres du navigateur disposent d’une section destinée aux extensions. De là, il est possible de faire la désactivation ou la désinstallation de l’extension qui ne sera plus utilisée. Il faut cependant s’attendre à voir toutes les annonces publicitaires qu’elles soient intrusives ou non et qu’elles soient potentiellement malveillantes ou non.

Pourquoi désactiver les bloqueurs de publicité ?

Activer ou désactiver les bloqueurs de publicité sur internet est un choix qui revient entièrement à chaque internaute. Cela peut avoir des avantages mais aussi des désavantages. Parmi les principales raisons qui incitent les internautes à procéder à la désactivation des bloqueurs de pub, il y a :