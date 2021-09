Pour renforcer leur image et prospecter, les entreprises font appel au puissant pouvoir des réseaux sociaux. Instagram fait d’ailleurs partie des plus plébiscités. Depuis sa création, Instagram a en effet séduit de nombreuses marques au fil des années. Faisant partie des réseaux sociaux les plus populaires, Instagram dispose d’une audience importante avec un taux d’engagement élevé. Cependant, est-ce toujours le cas ? Instagram est-il toujours la vitrine digitale des marques ? Une mise au point s’impose.

L’achat des followers : une pratique qui marche sur Instagram

Afin de booster votre visibilité, l’achat d’abonnés est une solution intéressante.

L’importance des followers

Sur Instagram, les followers sont les personnes qui suivent les publications d’un compte auxquels ils sont abonnés. À chaque publication du compte ou de la page, les followers reçoivent une notification. S’ils s’abonnent à une page, c’est parce qu’ils ont un intérêt significatif pour la personnalité ou la marque. De ce fait, le nombre de followers devient un élément essentiel pour les marques et les entreprises.

Les avantages de l’achat des followers

Un compte Instagram n’est rien sans ses followers. C’est pour cela que les utilisateurs de la plateforme accordent de plus en plus d’importance aux nombres d’abonnés et de likes. La règle est simple : plus le nombre d’abonnés est important, plus le taux d’interaction sur les vidéos et les photos partagées est élevé. L’achat de followers est ainsi devenu une véritable tendance. Si vous voulez booster votre page ou votre compte Instagram, n’hésitez surtout pas à obtenir plus d’informations sur l’achat de followers Instagram et ses avantages.

L’achat de followers pour booster la visibilité de vos produits ou services

Plus de followers signifie plus de vues et de réactions sur les contenus que vous partagez. Que vous souhaitiez promouvoir un produit ou un service, le nombre de followers contribuera à sa popularité. Parfois, les marques ne se contentent pas d’acheter des followers. Elles travaillent en même temps avec des influenceurs afin de toucher un maximum de personnes.

L’achat de followers pour améliorer votre notoriété

La notoriété d’une marque ou d’une entreprise se construit. Parmi toutes les plateformes sociales, Instagram est idéal pour se construire une bonne notoriété. Face à une multitude de comptes sur Instagram, votre marque doit en effet savoir se démarquer du lot. Une page disposant de 10 000 followers reste plus notable comparée à un compte Instagram suivi par 1 000 followers.

L’achat de followers pour accroître votre image de marque

Instagram est plus qu’un réseau social. Au fil des années, il est devenu l’une des références les plus influentes en matière de plateforme sociale. En plus d’une bonne visibilité, un plus grand nombre de followers permet également à une marque d’améliorer son image. Les entreprises et les marques offrent plus de crédibilité sur Instagram et peuvent considérablement développer leurs activités avec à l’appui une bonne stratégie social média.

L’achat de followers pour attirer davantage de followers

Comme la plupart des réseaux sociaux, Instagram regorge d’artistes particulièrement créatifs. Grâce à l’achat de followers, le nombre de clients potentiels de votre marque augmente. Vous pouvez ainsi atteindre plus facilement de nouveaux prospects. Un follower qui suit et aime votre page ou votre compte peut par la suite faire des partages et en notifier ses abonnés. Ces derniers s’abonneront à votre page, puis feront à leur tour la même chose et ainsi de suite.

Si vous achetez des followers, votre compte bénéficiera de deux avantages considérables. Le premier est que vous gagnerez de nombreux followers plus rapidement. Le second avantage est que grâce à la notoriété que vous construirez auprès de vos followers achetés, vous aurez la possibilité de gagner de nouveaux fans sur votre compte Instagram.

L’achat de followers pour augmenter le trafic vers votre site web

Comme la plateforme autorise l’ajout de lien sur vos contenus, vous pouvez facilement augmenter le trafic vers votre site internet. Un nombre important de followers et de réactions sur vos publications peut en effet se traduire par une augmentation du nombre de visiteurs sur votre site internet. Vous payez beaucoup plus cher pour les campagnes adsense pour au final avoir des résultats semblables à un achat de followers qui coûte moins cher.

Comment acheter des followers ?

Rappelons qu’avec un achat de followers, vous obtenez de vrais comptes et non de simples comptes fictifs. Les followers achetés se composent de comptes réels et fiables contenant une biographie, une photo ainsi que des publications. Vous pouvez avoir le nombre de followers qu’il vous faut. Des interactions allant jusqu’à des centaines de milliers sur vos publications sont possibles en achetant des followers. De nombreux sites sont spécialisés dans la vente de followers et de likes Instagram. Il vous suffit de trouver le bon site qui saura répondre à vos attentes. Vous devez notamment tenir compte de la performance du personnel.

Bon nombre de sites ne disposent en effet pas de personnel assez performant en matière de marketing digital. Privilégiez le site qui dispose du savoir-faire nécessaire pour que les résultats attendus soient atteints. Optez également pour des sites francophones pour fluidifier les échanges dans la collaboration.

Qui peut acheter des followers ?

Chaque utilisateur ayant un compte ou une page Instagram peut acheter des followers. Cette pratique est plus particulièrement intéressante pour les nouveaux comptes Instagram qui n’ont encore que peu de followers actifs. Toutefois, ceux qui en ont déjà peuvent également adopter l’achat de followers pour améliorer leurs résultats ou s’ils ont tout simplement peu de temps à accorder pour gagner naturellement des followers. Astuce : les méthodes gratuites combinées avec des méthodes payantes offrent de meilleurs résultats.

Instagram en 2021 : les chiffres

En termes de nombres d’abonnés Instagram, la France se place au 12e rang mondial. Le pays compte en effet plus de 21 millions d’utilisateurs Instagram chaque mois. Ce chiffre représente 39% des internautes français qui sont âgés de 2 ans et plus. En France, l’audience potentielle qui est susceptible d’être touchée par les publicités des marques sur Instagram atteint les 24 millions d’abonnés. Cela représente 34% des internautes français de 15 ans et plus, selon les statistiques de l’année dernière. Les jeunes de 18 à 25 ans, faisant partie de la « Gen Z », sont très actifs et très nombreux sur la plateforme. 89 % d’entre eux sont en effet présents sur Instagram. Les secteurs qui intéressent le plus la génération Z sont essentiellement :

les voyages (39%),

la mode (39%),

la beauté (35%),

la musique (34%),

la nourriture (28%),

le bien-être (30%).

Au niveau des entreprises et des marques, la plateforme enregistre plus de 25 millions de profils professionnels. 90% des comptes Instagram sont abonnés à une entreprise ou à une marque. Chanel, Louis Vuitton et Dior sont le top 3 des marques les plus suivies sur Instagram, en France.

Quel secteur prospère sur Instagram ?

Instagram reste une plateforme qui se spécialise dans le visuel. Ce sont généralement les activités B2C qui s’y développent le plus. On fait plus particulièrement allusion aux secteurs de la mode et de la beauté. Les entreprises B2B doivent impérativement être présentes sur Instagram pour bénéficier des nombreux avantages de la plateforme. Instagram est en effet idéal pour faire la promotion des services de son entreprise B2B et raconter son histoire tout en adoptant le langage Instagram.

Pourquoi faire appel aux instagrameurs et instagrameuses ?

Le marketing d’influence est devenu une pratique très tendance pour promouvoir des produits et services. Ce ne sont pas les influenceurs qui manquent sur Instagram. Les instagrameurs peuvent être des blogueurs, de simples personnes, des candidats de téléréalité, des artistes, des célébrités… Avec une bonne dose de créativité, ils peuvent influencer de façon considérable leur communauté pour que ces derniers s’intéressent et achètent vos produits.