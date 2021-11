Les stagiaires sont les jeunes pousses du monde de l’entreprise. Parfois considérés à tort comme des hommes à tout faire, ils constituent un maillon important dans la chaîne de travail. Lorsqu’ils sont compétents et passionnés par ce qu’ils font, ils peuvent même se montrer indispensables pour certaines tâches. Vous vous demandez s’il est intéressant de recruter un stagiaire pour assurer votre référencement. Cet article apporte la réponse à vos inquiétudes.

De la main-d’œuvre à prix réduit

Le stagiaire est un professionnel en devenir. Bien qu’il n’ait pas encore achevé sa formation, il maîtrise, ne serait-ce que sur le plan théorique, les bases du métier. Il peut être parfois difficile de recruter un professionnel accompli pour assurer votre référencement surtout si vous êtes une nouvelle start-up et que vous n’avez pas un gros budget à allouer à cela. Par contre, donner une chance aux stagiaires ne vous coûtera pas autant. Ils sont toujours motivés pour apprendre et se faire quelques revenus. N’est-ce pas génial !

Si vous désirez tenter le coup et permettre à l’un d’eux de découvrir le monde de l’entreprise, vous pouvez passer une annonce sur www.iquesta.com pour entrer en contact avec des demandeurs de stage proches de chez vous.

Un regard neuf

D’habitude très curieux et intuitifs, les stagiaires peuvent être un véritable plus pour votre entreprise. Ils ont parfois de très bonnes idées et pourront apporter un regard neuf sur ce qui se faisait pour rendre le travail encore plus parfait. Leur expérience ne les empêche pas de donner parfois des conseils très avisés sur un certain nombre de sujets. N’hésitez donc pas à mieux examiner les idées qu’ils vous proposent pour améliorer votre productivité.

Une occasion de se recycler

Tout le monde le sait, la force des stagiaires réside dans la connaissance théorique qu’ils ont emmagasinée à travers la lecture des bouquins et manuels de cours. Ils aiment parfois se vanter de ce qu’ils ont dans la tête, quand bien même ils ont du mal à l’appliquer de façon pratique. Il n’en demeure pas moins qu’ils sont parfois mieux informés que vous sur certains sujets. N’hésitez donc pas à leur poser des questions, bien sûr de manière subtile pour mettre à jour vos connaissances sur les nouvelles tendances SEO.

Si vous n’avez pas assez de temps pour apprendre vous-même sur certains sujets, faites-en des thèmes d’exposés à présenter par votre stagiaire. Vous ferez ainsi d’une pierre deux coups : vous le formerez et vous apprendrez.

Une occasion de partager son savoir et d’alléger sa charge de travail

Si vous avez une grosse charge de travail et que vous êtes sur plusieurs fronts à la fois, il serait peut-être sage et rentable pour vous de déléguer certaines tâches à votre stagiaire. Prenez cependant le soin de vérifier ce qu’il fait, car ses résultats impactent l’image de votre entreprise. En effet, sans coaching, votre stagiaire n’apprendra rien et vous devrez encore corriger ses erreurs.

Après l’avoir encadré sur plusieurs missions de même type et qu’il ait acquis une certaine maîtrise, vous pouvez désormais le laisser s’en sortir tout seul. Cela renforcera sa confiance en lui. Vous pouvez aussi tester sa réactivité en lui confiant des tâches moyennes pour voir comment il s’y prendra pour les résoudre. Faites ensuite le point sur les tâches qu’il a bien faites et sur celles qu’il a moins bien réalisées.

Cela vous permettra de mieux suivre son évolution. N’oubliez pas que c’est en donnant que vous vous enrichirez, et c’est en partageant votre expérience que vous conserverez le mieux vos acquis. N’hésitez donc pas à partager votre savoir avec votre stagiaire. Dites-vous que vous participez ainsi à la formation de l’élite future. Vous ne serez pas déçu de l’expérience, tellement elle est enrichissante.

Du personnel pour faire les basses besognes ?

Faire le café et gérer les photocopies ne sont plus des tâches dédiées aux stagiaires. Les temps ont changé, et heureusement ! Vous allez signer une convention tripartite qui décrira (sommairement) la ou les missions que vous souhaitez confier à l’étudiant sélectionné. L’école de votre futur stagiaire validera (ou non) ce que vous prévoyez de faire faire à votre stagiaire. Bien entendu, l’étudiant étant là pour apprendre, il est d’usage qu’il participe également aux tâches ingrates dans le cadre du référencement, comme par exemple :

la rédaction des landings page sur ces domaines qui ne vous inspirent pas trop ;

la création de backlinks pour les inscriptions dans les annuaires ;

la gestion de blog qui vous motive tant, etc.

En fait, vous pouvez confier aux stagiaires toutes les tâches qui vous fatiguent et qui entrent dans leur domaine de compétence. Comme il a été souligné plus haut, prenez tout de même le temps de vérifier ce qu’ils font.

Les stagiaires, bien n’ayant pas d’expériences pour la plupart, peuvent être un véritable plus pour votre entreprise si vous prenez le temps pour leur apprendre les rouages du métier. Ils pourront alors devenir autonomes et faire le travail d’un vrai professionnel sans vous coûter beaucoup d’argent.