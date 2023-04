Le storytelling est une stratégie marketing de plus en plus populaire pour les entreprises de toutes tailles et de tout secteur d’activité.

« En racontant une histoire marquante sur leur entreprise, leur produit phare ou leur équipe, les entreprises vont chercher à susciter l’intérêt des consommateurs comme des investisseurs » indique Michaël Bullara, Président du Cabinet de conseil ARCOLYS.

Prenons l’exemple d’une célèbre marque comme Adidas ; elle utilise le storytelling pour mettre en avant son engagement en faveur de la durabilité.

En racontant l’histoire de son initiative « Parley for the Oceans« , Adidas a réussi à sensibiliser les consommateurs à la pollution plastique dans les océans et à mettre en avant son produit phare, la chaussure Ultraboost Parley, fabriquée à partir de plastique recyclé récupéré dans les océans.

Selon une étude réalisée en 2021 par Impact, le storytelling peut augmenter la valeur de la marque de 20 % en moyenne. Une autre étude menée cette fois par IBM a révélé que les histoires sont jusqu’à 22 fois plus mémorables que les seuls faits.

Affirmer les valeurs de l’entreprise et de ses dirigeants

Il est important de souligner que le storytelling doit être authentique et refléter les valeurs de l’entreprise. L’entreprise française Les Raffineurs a réussi à utiliser le storytelling pour mettre en avant sa mission d’aider les consommateurs à « résister à l’obsolescence programmée ». En racontant l’histoire de son fondateur, qui a été frustré par le manque de durabilité des produits de consommation courante, Les Raffineurs a réussi à créer une communauté de consommateurs soucieux de l’environnement et prêts à investir dans des produits de qualité.

Dans d’autres cas, le storytelling peut être utilisé pour présenter une vision claire et inspirante pour l’avenir de l’entreprise. Prenons le cas de Hawkers ; l’entreprise espagnole a réussi à créer le buzz en racontant l’histoire de sa mission de « démocratiser » les lunettes de soleil et en offrant des designs modernes et abordables. Cette histoire a permis à Hawkers de se positionner comme une alternative branchée aux marques de lunettes de soleil traditionnelles haut de gamme.

« On s’aperçoit très rapidement que les consommateurs sont plus susceptibles de faire confiance à une entreprise qui raconte une histoire convaincante grâce au lien émotionnel qui est ainsi créé. On peut alors facilement envisager de la fidélisation sur le long terme » précise Michaël Bullara, Président du cabinet de conseil ARCOLYS.

Le storytelling est à n’en pas douter un outil puissant pour les entreprises qui cherchent à se différencier de leurs concurrents, à susciter l’intérêt des investisseurs et à fidéliser les consommateurs. En racontant une histoire authentique, les entreprises peuvent ainsi créer une image forte et inspirante qui reflète leurs valeurs et leur mission.