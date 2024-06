L’intelligence artificielle transforme le quotidien des entreprises. Dans ce paysage en constante mutation, une pépite belge émerge : Leexi. Cette entreprise bruxelloise, présente dans plus de 30 pays, a pour ambition de devenir la référence européenne des IA Notetaker. Explications.

Leexi, l’IA Notetaker qui optimise la productivité

Les journées de travail sont de plus en plus densifiées. Réunions, appels téléphoniques et visioconférences s’enchaînent à un rythme effréné. Prendre des notes pertinentes devient alors difficile, avec comme résultat une perte de certaines informations échangées. C’est précisément le problème auquel s’attaque Leexi. Cette entreprise belge a développé une IA Notetaker capable de retranscrire automatiquement les réunions.

Mieux encore, l’IA génère des comptes rendus personnalisés et des résumés des points clés. Ainsi, Leexi libère les professionnels de la prise de note fastidieuse. Les équipes gagnent un temps précieux, elles peuvent alors être plus productives sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Si l’idée vous séduit, n’hésitez pas à vous rendre directement sur leur site https://www.leexi.ai/fr/ afin d’avoir plus d’informations.

Leexi, la confiance avant tout

La confidentialité des données est au cœur du positionnement de Leexi. C’est pourquoi l’entreprise garantit un niveau de sécurité maximal à ses clients. En ce sens, elle a obtenu la certification ISO 27001, gage de sérieux en matière de protection des données. De plus, Leexi se conforme totalement aux exigences du RGPD. Ainsi, l’ensemble des informations récoltées sont stockées sur des serveurs basés en Europe.

Autre point fort de Leexi : la qualité du SaaS B2B. Celui-ci se targue même d’être placé devant Teams Premium et Fireflies, ce qui lui confère la place de numéro un. Afin d’éprouver sa fiabilité, l’entreprise réalise également des tests d’intrusion réguliers pour détecter les failles éventuelles dans ses systèmes. Le retour très positif des utilisateurs témoigne de la confiance accordée à Leexi, mais aussi de la qualité des résultats et du gain de productivité qui en découle.

Leexi, une IA taillée pour les entreprises

Leexi s’intègre parfaitement au quotidien des entreprises. En effet, l’IA Notetaker est compatible avec les principaux outils de visioconférence du marché comme Zoom, Teams ou Meet. Elle supporte également les solutions téléphoniques les plus répandues. Pour ce qui est de la saisie vocale, aucun problème pour Leexi, les échanges sont retranscrits en temps réel dans plus de 100 langues. L’IA Notetaker génère ensuite des comptes rendus contextualisés et envoie un résumé synthétique par mail. De quoi gagner en productivité.

Les notes sont également versées directement dans le CRM de l’utilisateur. Les collaborateurs peuvent ainsi échanger facilement leurs commentaires et leurs retours sur les réunions, pour un meilleur partage d’informations en interne et une plus grande productivité. Par ailleurs, Leexi dispose de puissantes capacités d’analyse sémantique. L’IA passe au crible le contenu des échanges pour en extraire des statistiques précises. Ces données permettent d’identifier les forces et les axes d’amélioration de chacun. L’IA ouvre ainsi la voie à une amélioration continue des performances.

Leexi, la licorne de l’IA belge ?

Porté par le dynamisme de ses fondateurs, Leexi connaît une ascension fulgurante. L’entreprise ne vise rien de moins que de devenir la référence européenne des IA Notetaker. Elle peut déjà compter sur une solide expertise technique et sur des algorithmes à la pointe de l’innovation.

Surtout, Leexi répond à un vrai besoin des entreprises, à la recherche de solutions pour optimiser leurs processus internes et ainsi gagner en productivité. Avec sa technologie conversationnelle unique, son ancrage européen et sa détermination sans faille, la jeune pousse belge a toutes les cartes en main pour devenir la licorne de l’IA en Europe. Affaire à suivre…