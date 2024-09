Dans le monde numérique, les données affluent de partout. Collectées et analysées, celles-ci représentent de formidables occasions pour les entreprises d’améliorer leur fonctionnement et prendre des décisions. C’est pourquoi les métiers liés à ce secteur sont de plus en plus recherchés aujourd’hui par les sociétés. Pour y avoir accès, il est possible de suivre une formation de Data Analyst. C’est une excellente porte d’entrée vers ces emplois d’avenir. Mais alors, quels sont concrètement les débouchés professionnels d’une telle formation ?

Devenir Data Scientist après une formation de Data Analyst

Le métier de Data Scientist consiste à extraire des connaissances à partir de jeux de données complexes. Pour ce faire, il s’appuie sur des modèles statistiques et des algorithmes d’intelligence artificielle. Le Data Scientist doit donc posséder de solides compétences en programmation pour collecter, nettoyer et analyser des données provenant de différentes sources.

Son objectif est ensuite de dégager des tendances, des corrélations, afin d’aider à la prise de décision dans des domaines tels que la stratégie marketing, la détection de fraudes ou encore les prédictions de ventes. Grâce à la croissance exponentielle des données, ce profil est très recherché. Afin d’acquérir toutes ces compétences techniques, une formation de Data Analyst auprès d’une école comme la Wild Code School est nécessaire. Sur cette page sont décrites les modalités d’accès à un tel cursus.

Data Engineer, l’architecte des données

Après une formation de Data Analyst, il est possible d’accéder au métier de Data Engineer. Celui-ci construit et maintient l’infrastructure technique nécessaire à la collecte, au stockage et à l’exploitation des données. Le Data Engineer est un expert des systèmes de gestion de bases de données comme SQL et NoSQL. Ce qui lui permet de mettre en place un système pour automatiser et fiabiliser les flux entre les différentes sources de données et les outils d’analyse.

Ses compétences en développement informatique lui permettent de déployer des solutions technologiques robustes et évolutives pour répondre aux besoins croissants de traitement des données et de leur stockage par les entreprises. Ce profil technique est alors indispensable aux sociétés souhaitant développer leurs capacités d’exploitation de ces données. Le métier de Data Engineer est particulièrement recherché dans des secteurs comme celui de la banque, de l’assurance et des télécommunications.

Une formation de Data Analyst pour devenir ingénieur Business Intelligence

L’ingénieur Business Intelligence conçoit et met en place des solutions décisionnelles pour fournir des indicateurs et des tableaux de bord aux décideurs de l’entreprise. Une formation de Data Analyst lui aura donné toutes clés pour modéliser et alimenter des bases de données, en s’appuyant sur des outils ETL (Extract, Transform, Load). De plus, avec la maîtrise des langages SQL et MDX, l’ingénieur Business Intelligence peut répondre à des besoins d’analyse complexes.

Son rôle est alors de garantir la fiabilité et la qualité des données qui vont nourrir les processus décisionnels de l’entreprise. Pour cela, il collabore étroitement avec les différents métiers pour traduire leurs besoins en solutions décisionnelles efficaces, basées sur une donnée certifiée. Les services de contrôle de gestion et marketing recherchent ce type de profil, pour ses compétences à la croisée de la technique et des métiers.