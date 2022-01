Les raisons sont nombreuses pour choisir un ERP cloud adapté à votre business. Dans le commerce ou l’industrie, l’ERP va vous faciliter la vie et vous permettre de creuser l’écart face à vos concurrents directs. Explications sur ce facilitateur des solutions digitales flexibles.

Plus besoin de choisir entre sécurisation et économie

Pour l’ERP, la priorité est de trouver vos fonctionnalités utiles et de pouvoir le piloter partout dans le monde, à la maison, en déplacements ou au bureau. Il est optimisé en fonction de vos besoins en fonctionnalités. C’est par exemple la gestion des produits, des nomenclatures et des gammes, le suivi de la production (machines, hommes), la maîtrise de la production et de la planification des tâches, le calcul des besoins nets (CBN), la gestion des stocks, la relation client… Vous pouvez consulter le site mon-erp-industriel.fr pour en savoir plus.

Un ERP Cloud pour faciliter la transformation digitale

La réponse ERP cloud facilite la résolution de problèmes dans les domaines de la production en assurant une fluidité des échanges en cas de forts changements de rythmes de production. La gestion des stocks et l’enregistrement des non-conformités se fait facilement. Chaque salarié dispose de la même information en temps réel en se connectant sur un simple smartphone même hors de l’entreprise.

L’amélioration continue de la production grâce à l’ERP

Vous pouvez optimiser la production en changeants les pièces, les heures consacrées à chaque phase de production par les hommes et les machines. Les ressources sont visualisées et modifiables en temps réel grâce au Cloud comme le propose AWS. Les moyens de production peuvent sans cesse être optimisés en fonction de l’arrivée des matériaux, des matières premières et de la disponibilité des équipes.

L’optimisation des achats et des stocks devient facile

Les ruptures de production sont évitées même en période de fortes commandes. Les achats sont enfin centralisés et suivis en temps réel. Vous définissez quels sont les collaborateurs qui passent commandes. Une bibliothèque personnalisable facilite les commandes des fournitures récurrentes.

La traçabilité sur le cloud devient possible

Chaque étape de la production est pilotable à distance et vous contrôlez chaque étape en intégrant les derniers impératifs de production. L’avancement des produits et services est visible 7 jours/7 et 24 h/24. Vous contrôlez les pertes et les chutes de matériaux. S’il y a des soucis, tout est traçable ! Cette traçabilité possible est bien expliquée sur le livre blanc des ERP.

La maîtrise des coûts : mode d’emploi

Un ERP va vous aider à fixer les prix en fonction des vrais coûts de production avec des indicateurs de la performance pour chaque étape de production. Vous pouvez suivre les coûts de revient, l’évolution des marges et proposer une meilleure politique commerciale. Ceux qui veulent suivre l’actualité des logicielles entreprises et des ERP peuvent le faire sur la page spécifique aux applicatifs. Vous saurez ainsi comment automatiser la création de devis avec chiffrage rapide et précis, en mentionnant toutes les étapes et les coûts associés. Vous maîtrisez ainsi plus efficacement les appels d’offres, les offres proposées par votre entreprise, les bons de commandes et les factures. Le contrôle de facturation sera aussi plus facile.

Avant de choisir l’ERP, vous connaissez à présent tous les éléments fondamentaux à checker avant d’opter pour un pilotage intelligent sur le Cloud.