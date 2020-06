Les mises à jour automatiques… vous en avez besoin pour maintenir les logiciels de votre PC à jour. Seulement, au fil des mois, votre ordinateur peut vite saturer et devenir lent à cause de ces programmes ou/et logiciels qui occupent inutilement de l’espace sur votre disque dur. Pour retrouver ses plus belles performances, deux options s’offrent à vous, soit partir dans une réinstallation complète de Windows, soit procéder à un nettoyage du PC. Avant de choisir la première option, il peut être intéressant d’effectuer un nettoyage en profondeur de l’ordinateur. Pour cela, vous pouvez recourir à des logiciels de nettoyage de PC gratuits. C’est ce que vous allez découvrir ici.

Les outils de Nettoyage de PC : maintenance de Windows 10

Avant d’entrer sur le vif du sujet, il est important d’en apprendre un peu plus sur ces outils gratuits de nettoyage de PC. Le principe de ces logiciels est souvent très simple. Ils pénètrent dans les historiques, les cookies, les fichiers de cache, les listes MRU (Most Recently Used) et les fichiers temporaires et suppriment les données inutiles qui ralentissent le système, tout en veillant à ne pas nuire au bon fonctionnement de ce dernier. Grâce à ces outils, vous pouvez donc tout remettre à neuf en moins d’une dizaine de minutes sans avoir besoin de réinstaller un nouveau système.

Parmi les outils qui s’offrent à vous pour le nettoyage PC, il y a les outils de maintenance intégrés dans Windows 10. Si vous utilisez ce système, sachez qu’il propose aux utilisateurs des outils gratuits permettant de nettoyer instantanément le PC. Pour y accéder, vous devez entrer dans la rubrique « Démarrer » de la barre des tâches, puis cliquez sur l’icône « Paramètres ». À l’intérieur, vous pouvez trouver la fonction « Système » et « Stockage ». En cliquant sur « Libérer de l’espace maintenant », l’outil supprimera automatiquement les fichiers temporaires qui encombrent votre disque dur. Cela devra vous faire gagner de l’espace sur votre PC.

CCleaner : l’un des outils de nettoyage de PC les plus utilisés

Outre les outils de nettoyage proposés par Windows 10, vous pouvez trouver d’autres logiciels gratuits de nettoyage PC pour effectuer un nettoyage en profondeur de votre ordinateur, à l’instar de CCleaner. C’est l’un des logiciels les plus connus et utilisés. D’après les enquêtes, cet outil est téléchargé plus de 5 millions de fois par semaine partout dans le monde. Inutile donc de dire qu’il est très efficace. De plus, ce logiciel peut être utilisé gratuitement.

Le principe de ce logiciel gratuit de nettoyage PC est simple. Il analyse complètement chaque recoin de votre PC (cache, historique, cookies, historiques de téléchargements, etc.) et efface les fichiers inutiles et obsolètes qui ne font que ralentir le système. Ce logiciel est capable de détecter tous les éléments superflus qui occupent de l’espace sur le PC et surtout sur le disque dur, et ce en seulement quelques secondes. Le CCleaner peut aussi être utilisé pour désinstaller plus facilement des applications ou bien empêcher le lancement de ces dernières lors du démarrage du PC.

AdwCleaner : une excellente alternative à CCleaner pour nettoyer un ordinateur

AdwCleaner est un autre logiciel gratuit de nettoyage de PC. Cet outil figure parmi les références en matière de nettoyage de programmes malveillants sur un ordinateur. Son principal avantage, c’est qu’il ne nécessite aucune installation sur l’ordinateur.

Pourtant, il permet de scanner rapidement les fichiers et les logiciels indésirables, tels que les adwares qui affichent des publicités, les spywares ou encore les junkwares. Une fois ces programmes indésirables détectés, AdwCleaner les supprime afin de rendre à votre ordinateur ses belles performances. Il peut également régler les problèmes liés à l’apparition de redirections web sur un navigateur.

D’autres logiciels gratuits de nettoyage de PC afin de nettoyer un ordinateur

On trouve encore de nombreux autres logiciels gratuits de nettoyage PC permettant de nettoyer les programmes inutiles sur un ordinateur. On peut notamment citer Glary Utilities, RevoUninstaller, BleachBit mais aussi Geek Uninstaller, Malwarebytes, etc.