Huawei P60 Pro est un smartphone doté d’innombrables caractéristiques et éléments stupéfiants. Le smartphone a été livré assez récemment en mars 2023. Il a acquis de manière proactive beaucoup de considération de la part de tous les utilisateurs de Huawei en raison de son excellent équipement et de ses choix de programmation. Le smartphone se démarque suffisamment pour se faire remarquer en France du fait de son coût raisonnable. Dans l’article suivant, nous parlerons des caractéristiques du logiciel du Huawei P60 Pro.

Lisez l’article suivant pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les caractéristiques du logiciel.

Qualité logicielle

Interface facile à utiliser

L’Huawei P60 Pro accompagne une interface utilisateur EMUI 13.1 avec le système d’exploitation Amicability 3.1 qui n’est pas difficile à explorer et est exceptionnellement réglable. Le processeur central octa-center 8 et le Snapdragon 8+ sont les derniers chipset et processeurs. Le téléphone dispose en outre de 8 Go et 12 Go de mémoire, ce qui garantit qu’il fonctionne parfaitement même en exécutant plusieurs applications en même temps. Les 256 Go et 512 Go de RAM stockent également une tonne d’informations dans le téléphone portable.

Exécution contrôlée par intelligence artificielle

L’Huawei P60 Pro est alimenté par le chipset Snapdragon 8, qui est un processeur exceptionnellement avancé qui intègre des capacités d’intelligence artificielles. Le chipset utilise une unité de traitement neuronal (NPU) AI qui permet au téléphone d’effectuer différentes tâches, par exemple la reconnaissance d’objets, le traitement d’images et l’interprétation du langage sans effort. Le NPU permet en outre au téléphone d’améliorer sa présentation en anticipant le comportement du client et en s’y adaptant.

Grandes capacités de caméra

L’Huawei P60 Master comprend un cadre de caméra Leica à triple point focal qui offre des capacités de caméra remarquables. Le cadre de la caméra comprend un point focal essentiel de 48MP, un point focal monochrome de 13MP et un objectif zoom de 13MP. Le cadre de la caméra utilise une intelligence simulée pour améliorer la présentation de la caméra, comme la reconnaissance des éléments, le réglage de l’image et le mode de représentation. L’appareil photo du téléphone peut capturer de superbes photos et enregistrements même dans des zones peu éclairées. La caméra selfie maintient 13 MP.

Faits saillants de la sécurité

L’Huawei P60 Pro offre des éléments de sécurité avancés, par exemple, la reconnaissance faciale et le scanner d’empreintes digitales. La mise en surbrillance de la reconnaissance faciale utilise un traitement d’intelligence artificielle simulé pour distinguer le visage de l’utilisateur, et le téléphone s’ouvre naturellement. Le capteur de marque unique est situé à l’arrière du téléphone et est exceptionnellement précis et rapide.

Longue durée de la batterie

Le Huawei P60 Pro accompagne une batterie de 4815 mAh qui peut être utilisée 24 heures sur 24 avec une utilisation modérée. Le téléphone comprend également des batteries alimentées par l’IA, les cadres qui améliorent la durée de la batterie du téléphone en anticipant la façon dont l’utilisateur se comporte et en s’y adaptant.

Thèmes personnalisables

L’interface utilisateur EMUI du Huawei P60 Pro propose des thèmes personnalisables qui permettent aux utilisateurs de personnaliser l’interface de leur téléphone. Le smartphone offre une large collection de thèmes, d’arrière-plans et d’icônes que les utilisateurs peuvent parcourir pour donner à leur téléphone un look premium.

Derniers mots

Pourtant, le Huawei P60 Pro offre des qualités logicielles étonnantes. L’exécution de l’IA du téléphone, les grandes capacités de l’appareil photo, les points forts de la sécurité, la longue durée de la batterie, les thèmes, les capacités d’exécution de plusieurs tâches et les capacités de jeu en font une excellente décision pour quiconque recherche un smartphone de très bonne qualité.