La communication est à n’en pas douter l’une des caractéristiques les plus fondamentales de notre société globalisée. Aujourd’hui, il est possible de discuter le matin avec un ami à Singapour puis d’enchaîner avec une visioconférence entouré d’interlocuteurs des quatre coins du globe avant de terminer par un petit message à sa dulcinée installée en Australie. Ces possibilités multiples sont devenues tellement usuelles qu’on en oublie parfois qu’il reste des endroits où communiquer est une véritable gageure.

Les régions polaires bien sûr mais aussi les océans ou les déserts par exemple sont autant de points du globe sur lesquels les réseaux traditionnels ne suffisent pas pour entrer en contact avec la communauté des Hommes. Ici, seul le téléphone satellite offre un moyen de communication efficace et de nombreux professionnels et particuliers l’utilisent donc régulièrement. D’autant que les technologies et les réseaux s’améliorent très rapidement, offrant des possibilités de communication jusqu’ici inimaginables. Explications.

Le téléphone satellite, bien plus qu’un cellulaire

Le téléphone satellite est un instrument de communication dont le design évoque celui de nos smartphones mais dont les capacités sont bien supérieures. Contrairement à ses camarades « civils », le téléphone satellite s’appuie sur les réseaux satellitaires pour relier les interlocuteurs et non pas sur la présence d’antennes relais. Il peut transmettre des appels, des SMS et les plus performants des modèles autorisent même la connexion au réseau Internet.

Le téléphone satellite est donc utile dans les zones peu ou pas habitées, là où la couverture réseau offerte par les antennes relais est inexistante. On pense notamment aux déserts, aux régions polaires mais aussi aux océans ou à certaines régions montagneuses. Il peut être un outil déterminant dans la survie, notamment pour les expéditions et les explorations mais peut également servir au quotidien à de nombreux professionnels et particuliers.

A qui s’adressent les téléphones satellites ?

Le téléphone satellite fait d’abord partie de l’équipement indispensable de ceux qui opèrent hors des sentiers battus. Tous les explorateurs et aventuriers au monde s’en munissent avant de partir à l’assaut des contrées encore peu explorées. Mais c’est aussi un outil de sécurité indispensable sur des sites professionnels particuliers comme les plateformes pétrolières, les exploitations minières et forestières isolées ou encore les bases scientifiques reculées.

Ils peuvent également être très utiles aux guides de haute montagne ou à tous les acteurs du tourisme d’exploration. Enfin, le téléphone satellite est aussi un outil au service des particuliers qui ont choisi de vivre dans des zones où la couverture réseau est médiocre. Il permet d’assurer une liaison constante avec le reste du monde et peut, le cas échéant, faire une vraie différence en cas par exemple de tempête générant des dégâts sur les réseaux classiques.

Des réseaux omniprésents sur la planète

Le fonctionnement du téléphone satellite repose sur la couverture de la planète par les satellites. Le réseau Iridium par exemple est le seul à couvrir l’ensemble du globe. Où que que vous soyez, vous aurez toujours la possibilité de signaler votre position ! Grâce aux 66 satellites en orbite basse du réseau, vous pourrez parler mais aussi envoyer des données en permanence, que vous visitiez la banquise du cercle polaire ou les profondeurs de la forêt amazonienne.

D’autres réseaux moins couvrants sont disponibles comme les réseaux Inmarsat ou Thuraya. Avant de choisir votre téléphone satellite, il vous faudra donc bien sélectionner ses aptitudes en fonction de vos besoins en couverture et en fonctionnalités. C’est pourquoi, on vous recommande de vous adresser à des spécialistes de la question comme Satavenue.com. Non content de proposer un large et diversifié catalogue, leurs experts seront des interlocuteurs idéaux pour choisir le modèle qui correspond le mieux à vos besoins.