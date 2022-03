Avec un retour sur investissement moyen estimé à 3800 %, l’emailing se révèle être un canal de communication incontournable pour gagner des clients, les fidéliser et accroitre les ventes. Cependant, il ne s’agit pas d’une recette miracle. Les internautes sont de plus en plus sollicités à travers les emails des marques et leur attention est devenue une ressource importante à gagner. L’emailing est donc un art en perpétuelle évolution en fonction des utilisateurs et de leurs comportements. Découvrez dans cet article les recettes por effectuer un emailing efficace.

Utiliser une liste de prospects qualifiés

Le point de départ de toute stratégie d’emailing efficace est de constituer une liste de contacts intéressés et consentants. Pour transmettre des emails à vos clients et prospects, vous devez nécessairement récolter leur adresse mail. Cela dit, il est indispensable de le faire de manière légale et consentie, que ce soit en conformité aux normes en vigueur ou pour assurer l’efficacité de la stratégie.

Fini le temps où l’emailing pouvait être effectué via l’achat de bases de données d’adresses mail et l’envoi des campagnes de masse à des personnes non consentantes et probablement non-intéressées. Pour effectuer un emailing performant, il ne faut pas envoyer des emails à un maximum de monde, mais à des personnes susceptibles d’être intéressées par vos offres. Vous devez donc prendre le temps de trouver une solution pour créer des listes de contacts intéressés et ciblés. Avant de procéder à tout envoi, il vaut mieux vérifier une liste d’email pour être sûr que celle-ci présente des adresses réellement existantes. Cela vous permettra de garantir que les personnes ont transmis des adresses valides et recevront vos emails.

Vérifier la liste des adresses mail pour assurer la qualité

Il est primordial de vérifier la liste d’adresses mail avant le début de la campagne afin de nettoyer les adresses invalides, incorrectes ou abandonnées. Envoyer les messages à des adresses invalides est la meilleure manière de rendre votre emailing inefficace. Si vous n’envoyez pas votre contenu à de vraies personnes, vous ne remarquerez aucun résultat. De plus, envoyer votre mailing à des personnes inexistantes augmente les risques d’être considéré comme du spam et de développer une mauvaise réputation.

Travailler votre accroche pour le mailing

Si vous désirez que votre mail soit bien vu par le contact et suscite son intérêt, il est important de bien travailler l’accroche. Il faut que le titre de votre message, c’est-à-dire le sujet, suscite l’attention de l’utilisateur. Vous devez inciter ce dernier à ouvrir l’email pour voir le contenu. N’hésitez pas à recourir à des techniques comme la surprise, l’humour, la personnalisation ou autres pour y arriver.

Travailler votre message et vos visuels

Une chose est d’inciter le contact à ouvrir le mail, une autre est de réussir à capter son attention avec un contenu pertinent et utile. En effet, l’emailing n’a pas seulement pour but de pousser le contact à ouvrir le mail. Il consiste à interagir avec lui, créer une relation favorable et le convertir en client. Les visuels de votre message doivent dégager un côté professionnel à travers le graphisme. Vous devez être clair, précis et aller droit au but afin de ne pas assommer le lecteur d’un texte trop long.

Inciter l’interaction

Pour réussir à convertir le prospect en client ou fidéliser le client, vous pourriez avoir besoin d’une interaction. Il ne suffit pas de susciter l’attention, vous devez aussi amener le contact à la manifester et s’investir davantage. N’hésitez donc pas à poser des questions et effectuer un sondage. Vous pouvez mobiliser vos contacts par une action pour les engager et créer un lien avec votre communauté.

En somme, la réalisation d’un emailing efficace implique de prendre en compte différentes étapes importantes. Chacune des étapes vous permet d’éditer votre mailing afin de lui permettre de surmonter les obstacles et de réussir à atteindre son objectif.